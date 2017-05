Chelsea LFC 2017 - Del 1

Likt förra säsongen kommer nu ännu en artikelserie om Chelsea Ladies FC. Kenneth Lord går igenom vilka transfers som har skett i klubben, hur kommande säsong kommer att se ut, samt Chelseas chanser att återta titeln.

Först mästare, sen tvåa. Nu laddar Chelsea Ladies för revansch.Förra säsongen blev det alltså ingen titel i Women's Super League (WSL) för Chelseas damer. Efter att ha varit fantastiskt bra och stabila säsongen innan så vacklade man lite och höll inte en jämn, hög nivå. Trots det lyckades man komma tvåa, vilket inte är så dåligt. Mästare blev istället Manchester C ity som var helt outstanding. 13 segrar och 3 oavgjorda på säsongens 16 matcher och med 36-4 i målskillnad. Det är siffror som talar sitt tydliga språk. Chelsea lyckades vinna 12, spela en oavgjord och förlorade tre matcher. Man gjorde fler mål än City (42 st), men släppte även in 17, vilket faktiskt var sämre än City, Arsenal och Birmingham . Nu stundar en ny säsong och återigen ska Chelsea vara med och slåss om guldet. Det är dock en lite annorlunda säsong som väntar damlagen i England.Tidigare har Women's Super League spelats vår till höst, med ett uppehåll under sommaren. Men nu har FA bestämt att damerna borde spela som herrarna, alltså höst till vår, och detta införs senare i år. Säsongen som nu ska spelas är en slags mini-säsong som man satt in och som kallas WSL Spring Series. Den kommer spelas mellan slutet av april till början av juni.En väldigt kort säsong, vilket också innebär färre matcher. Istället för de sedvanliga 16 matcherna (då ligan bestod av 9 lag), så spelas nu endast 9 matcher (ligan är utökad till 10 lag) och lagen möter varandra endast en gång. Men 9 matcher på mindre än 1½ månad är ändå rätt mycket.Man har gjort en del förändringar i truppen. En drös spelare har lämnat, men man har också tagit in några mycket intressanta spelare.Maren Mjelde (Avaldsnes IL)Ramona Bachmann (Wolfsburg)Erin Cuthbert (Glasgow City)Crystal Dunn (Washington Spirit)Deanna Cooper (London Bees)Laura Coombs ( Liverpool Laura Rafferty (Brighton)Jenna Legg (Brighton)Alessia Russo (Brighton)Anne Meiwald (London Bees)Ana Borges (Sporting - Lån)Jodie Brett (Bristol - Lån)Millie Farrow (Bristol - Lån)Rosella Ayane (-)Ser man på spelarna som har lämnat så är det inte direkt någon som svider extra. De flesta fick ingen eller ytterst lite speltid förra säsongen och lär inte saknas så mycket. Undantaget är Ana Borges som spelade en del matcher och gjorde även flera inhopp. Borges blev även nyligen utnämnd till Årets Spelare i Portugal (på damsidan), så hon har visat att hon har kvalitet. Men som tur är så handlar det bara om ett lån och Borges har dessutom förlängt sitt kontrakt till 2018, så hon kommer att återvända. En vars framtid verkar osäker är Rosella Ayane. Ung, talangfull och den enda att ha gjort mål för fyra klubbar sen WSL startades, men inte riktigt blommat ut. Efter flera sejourer på lån så har hon nu lämnat Chelsea, men hon verkar inte ha skrivit på för en ny klubb. En som jag gärna sett stanna är Alessia Russo. Mycket talangfull och kan nog bli en bra målskytt i framtiden (är rätt bra redan nu faktiskt). Hoppas att inte Chelsea gjorde ett misstag i att släppa henne. Laura Coombs var förra säsongen utlånad till Liverpool och jag trodde att hon skulle vara kvar här (hade faktiskt skrivit om henne i den här texten), men läste idag att hon lämnat för Liverpool. En grovjobbade defensiv mittfältare som är bra på det hon gör, men Chelsea har bra spelare på den positionen. Kanske hade behövts som backup med tanke på det tuffa spelschemat, men Chelsea Ladies valde att sälja henne.Men nog om de trista avskeden, vi har ju några nya kvalitetsspelare att hälsa välkomna också.27-årige Mjelde är en riktigt fin värvning av Chelsea. Hon har varit en framstående spelare i det norska landslaget under en lång tid och har representerat sitt land i över 100 landskamper. Har mycket rutin och besitter goda ledaregenskaper. Mjelde kan spela på flera defensiva positioner, men verkar mest vara tänkt som back i Chelsea.Om det är något som Chelsea Ladies saknat så är det en renodlad målskytt. Detta har man nu fått i Ramona Bachmann. Den är 26-åringen är en spelare av hög kvalitet som har varit en pålitlig målskytt i sina tidigare klubbar, med undantaget för Wolfsburg förra säsongen där det gick trögare. Men det ser hittills ut att ha varit en engångsföreteelse, för på säsongens två första tävlingsmatcher så har Bachmann satt tre mål. Rätt okej så här långt alltså. I Chelsea har hon hittills spelat som en slags offensiv mittfältare, men det passar Ramona bra då hon gillar att komma med fart och bryta igenom. Bachmann har blivit utnämnd till Årets Damspelare i sitt hemland Schweiz 2009 och 2015. Bara att hälsa den här pålitliga målskytten välkommen till Chelsea Ladies och hon är nog glad att få vara här - för hon är ett Chelsea-fan sen barnsben.18-årige Cuthbert fostrades i skotska Rangers, men flyttade som 16-åring till Glasgow, där hon direkt gjorde succé. 19 mål satte hon och blev därmed Glasgows bästa målskytt när laget gick och vann ligan. När laget skulle utnämna Årets Spelare så blev valet självklart. Erin Cuthbert må bara vara 18 år gammal, men redan nu har hon visat att hon minsann kan hävda sig i A-laget. Efter en del speltid på försäsongen, där hon dessutom satte två mål, har hon fått göra inhopp i de båda tävlingsmatcherna som laget spelat och spelade även fram till ett mål i sin debut. Detta är en av Skottlands största talanger och vi får hoppas att hon kan bli en stor stjärna i Chelsea Ladies.Den här amerikanska 24-åringen är mycket versatil. Hon har tidigare spelat som fartfylld ytterback, men figurerar numera i mer offensiva positioner. Spelade senast för Washington Spirit där hon 2015 med sina 15 mål vann skytteligan samt blev utnämnd till ligans mest värdefulla spelare. Hon blev då som 23-åring den yngsta att vinna båda priserna. Året därpå slutade hon tvåa när årets amerikanska damspelare korades. I landslaget har hon mäktat med 18 mål på 45 landskamper och när USA slog Costa Rica med 10-0 så satte Dunn fem av målen - tangerat amerikanskt rekord. I Chelsea Ladies har Dunn fått spela som anfallare i säsongens två första tävlingsmatcher, vilket resulterat i ett mål och finfina prestationer.Kanske inte det största namnet att ansluta till Chelsea Ladies, men Cooper kan ändå komma att fungera en perfekt backup till lagets defensiv. När London Bees överraskande besegrade Chelsea Ladies i förra årets Women's Continental Cup så imponerade Deanna Cooper så pass mycket (hon satte bland annat ett mål) på Chelsea Ladies manager Emma Hayes att hon blev inbjuden till en tvådagars provspelning hos Chelsea. Den provspelningen blev förlängd så att Hayes skulle kunna ta sig en ordentlig titt på den här 23-åringen. Efter det blev hon erbjuden ett kontrakt. Cooper har visat prov på bra attityd och hårt arbete, vilket Hayes hoppas ska leda till vidare utveckling av spelet. Detta är kanske inte en spelare tänkt för startelvan, men Deanna Cooper ger truppen mer bredd, vilket är bra när det blir tätt matchande.Totalt verkar Chelsea Ladies ha 25 spelare i truppen. Jag skriver "verkar" då det är svårt att hitta exakta siffror. Det är dock 25 spelare på lagbilden som verkar vara tagen nyligen och även om den nog inkluderar ett par yngre talanger som inte lär få så mycket speltid, så får de ändå räknas. Av de 25 spelarna så är fyra målvakter, där vår svenske Hedvig Lindahl fortfarande är nummer ett. Jag avstår från att skriva ut resten av spelarna på de olika positionerna av två anledningar.1. Jag har redan skrivit om spelarna en gång.2. Flera spelare kan spela på flera olika positioner och vissa står kanske uppsatta som t.ex. mittfältare, men spelar nästan alltid som anfallare.Det är med andra ord krångligt att ge vissa spelare en specifik position.Hur som helst så har vi en del spelare i truppen som alla är redo att hjälpa laget genom den här korta, men intensiva, säsongen.För laget är nu ute efter revansch.fortsätter imorgon.