Chelsea LFC 2017 - Del 2

Likt förra säsongen kommer nu ännu en artikelserie om Chelsea Ladies FC. Kenneth Lord går igenom vilka transfers som har skett i klubben, hur kommande säsong kommer att se ut, samt Chelseas chanser att återta titeln.

Tvåa i ligan, tvåa i FA Women's Cup (0-1 mot Arsenal i finalen), uttåg i åttondelsfinalen av WSL Cup (överraskande förlust på straffar mot London Bees) samt förlust direkt i UEFA Women's Champions League (totalt 1-4 mot Wolfsburg).Att åka ut mot Wolfsburg var inget överraskande då det är ett mycket bra lag och även om Chelsea gör framsteg så är man en bit från att kunna slå ut Wolfsburg (man har åkt ut mot dem två säsonger i rad). Men man börjar få bra rutin från europaspel och laget blir bara starkare och starkare. Bara att ta ett steg i taget.Resten var dock mindre bra. Som ett av Englands bästa lag så siktar man såklart på förstaplatsen i både ligan och cuperna. Det uttalade målet den här lite kortare säsongen är att återerövra ligan samt ta revansch för finalförlusten i FA Women's Cup.Första motståndet blev Doncaster . Nyförvärven Mjelde, Bachmann och Dunn spelade från start och man kan nog säga att de gjorde en helt okej debut. Mjelde tog plats i en tremannabacklinje som höll tätt matchen igenom. Hon var dessutom ett hot på fasta situationer och var nära mål ett par gånger. En nick från henne ledde till en retur som sattes i mål av Dunn. Mål i debuten av Dunn alltså och det kunde ha blivit fler om inte motståndarens målvakt gjort några riktigt fina räddningar. Dunn var tillsammans med Bachmann inblandade i mycket framåt. Dunn stod, förutom målet, för en assist och fick stående ovationer när hon byttes ut i slutet av matchen. Bachmann fick också trycka in ett mål och spelade även in en boll till Dunn som dock petades in i eget mål av en Doncaster-spelare.Två mål och två assist av dessa två nyförvärv och detta bara i första halvleken. Chelsea Ladies gick till halvtidsvila med hela 5-0. Bortsett från de nämna målen så satte även Ji So-Yun ett par baljor. I andra utökade man ledningen två gånger. Först nickade Katie Chapman in 6-0 och slutligen kunde nyss inbytte Drew Spence fastställa slutresultatet till 7-0 på pass av ett annat nyförvärv, Erin Cuthbert, som var den som kom in istället för Dunn.Man avancerade därmed till kvartsfinalen och där fick man ta sig an Sunderland . Chelsea spelade med samma startelva och hade mycket boll i inledningen, utan att skapa några större målchanser. Spelet saknade intensitet och skärpa. Istället var det Sunderland som visade effektivitet när de plötsligt snodde åt sig bollen och gick till anfall. Det slutade med straff och 1-0 till Sunderland.Jobbigt med underläge efter 18 minuters spel och även om Chelsea fortsatte att ha mycket boll så skapade man inte mer än några avslut från långt håll. Plötsligt, med drygt tio minuter kvar av halvleken, så blixtrade man till. En högre växel lades in och spelet började äntligen likna det man hade mot Doncaster.Kvitteringen kom också inom kort. Efter ett fint spel inom laget så hamnade bollen hos Dunn som i sin tur spelade in den till Bachmann som satte 1-1. Några minuter senare var hon framme igen. Efter fint samspel med Karen Carney placerade Bachmann in 2-1 i det bortre hörnet. På fem minuter hade man vänt på matchen och kunde ta med sig en ledning in i halvtidsvilan.Man fortsatte det fina spelet i andra halvleken och det tog bara några minuter innan 3-1 kom, den här gången var det Hannah Blundell som fick göra sitt första mål för säsongen. Hon satte även 4-1 knappt tio minuter senare. Faktum är att Blundell inte hade gjort mål på två år innan den här matchen och nu hade hon plötsligt satt två. Riktigt kul för henne. Bachmann var sen nära att fullborda sitt hattrick, men fick istället nöja sig med två mål när hon byttes ut mot unge Cuthbert, som i sin tur var nära att göra mål ett par gånger innan hon slutligen fick spela fram Drew Spence som satte slutresultatet 5-1.Jag hade här gärna skrivit att Chelsea i den tredje matchen bokade biljett till finalen, men tyvärr blev det uttåg redan i semifinalen mot Birmingham . Laget var tvungna att göra ett par förändringar jämfört med förra matchen då backen Bailey var skadad och på uppvärmningen skadade sig även Hedvig Lindahl, så det blev reservmålvakten Fran Kitching som fick ta plats mellan stolparna. Under första halvleken blev dessutom mittfältaren Claire Rafferty skadad och byttes ut mot Beth England.Matchen var tillknäppt i början, men började Chelsea skapa en del halvchanser. Efter en mållös halvlek fortsatte man pressa på i andra, men trots en del bra lägen så var det istället Birmingham som gjorde matchens första mål. Kort därpå skulle Chelsea ha haft en straff, men domaren missade den. Kvitteringen kom dock i den 88:e minuten då inbytte Drew Spence fick in kvitteringen. Matchen gick vidare till en mållös (men ej chansfattig) förlängning där Chelsea borde ha avgjort. Straffar fick avgöra och där var tyvärr Birmingham bättre. Båda lagen inledde bra, men sen sköt Eniola Aluko i stolpen och därefter räddades Millie Brights straff.Chelsea Ladies var ute efter revansch och skulle nu vinna finalen. Istället nådde man inte ens dit. Utslagna ur cupen och tre skador inför och under matchen. Det var sannerligen inte den uppladdningen man ville ha inför ligastarten.Till final gick stället Birmingham och där ska de försöka besegra förra säsongens giganter, Manchester C ity. Bortsett från äran att titulera sig som mästare så får segraren £15.000 (tre gånger så mycket som tidigare år). Det kan jämföras med herrarnas belöning: £1.800.000......Men nu har även ligan satt gång, och Chelsea LFC har spelat sin första matchen. Från början så var det tänkt att Chelsea skulle möta Manchester City. Ett stormöte direkt alltså, men spelschemat blev ändrat, så istället blev första motståndet Yeovil Town Ladies.Managern Emma Hayes har sagt att det kommer bli en del rotation under säsongen och det visade hon direkt då fem spelare som spelade mot Birmingham byttes ut. Rafferty var fortfarande skadad och Flaherty kunde inte heller delta. Blundell, Chapman och Bachmann fick alla ta plats på bänken.Chelsea ställde upp med uppställningen 3-4-2-1. Fran Kitching i mål (Lindahl fortfarande skadad). Deanna Cooper, Maren Mjelde och Millie Bright utgjorde trebackslinjen. Gemma Davison och Beth England spelade som ytterbackar (där Alonso och Moses spelar i herrlaget) och centralt på mittfältet tog Drew Spence och Karen Carney plats. Framför dem spelade Erin Cuthbert och Ji So-Yun, med Crystal Dunn längst fram.Fyra nyförvärv från start i första ligamatchen, med ännu en (Ramona Bachmann) på bänken, och några av dem fick faktiskt göra mål i ligadebuten. Det var dock en mer bekant målskytt som visade vägen för Chelsea. Efter att ha skapat chans på chans utan att få in bolluslingen så gav till slut Ji laget ledningen i den 45:e minuten med en väl slagen frispark. Hon passade sedan på att göra sitt andra direkt, så att Chelsea Ladies kunde gå till halvtidsvila med 2-0. Under första halvleken avlossade Chelsea 23(!) skott, så det var ju skönt att man till slut fick utdelning.Andra halvleken var inte gammal när Spence satte 3-0. Sen var det dags för nyförvärven att presentera sig.Cuthbert satte 4-0 och några minuter senare kunde Dunn göra sitt första mål. Precis innan hennes mål så hade Bachmann bytts in och hon hann bara vara inne sju minuter innan även hon gjort mål. 6-0 blev slutresultatet och det var verkligen den kanonstart på ligasäsongen som Chelsea Ladies hade hoppats på. Nu får vi hålla tummarna för att våra skadade spelare snart återvänder, så att truppen blir komplett. Mot Yeovil Town, som precis blivit uppflyttade till den högsta divisionen så klarar man sig kanske med reservmålvakten och Deanna Cooper, som inte är tänkt att spela många matcher, men det kommer tuffare motstånd framöver och under den här korta säsongen så kommer varje poäng vara extra viktig. Ett oavgjort resultat kan vara skillnaden på att bli mästare och att kanske bara nå en andraplats (om ens det).30:e april: Chelsea Ladies - Yeovil Town Ladies3:e maj: Reading Women - Chelsea Ladies7:e maj: Chelsea Ladies - Notts County Ladies17:e maj: Chelsea Ladies - Arsenal Ladies21:a maj: Sunderland Ladies - Chelsea Ladies25:e maj: Manchester City Women - Chelsea Ladies28:e maj: Chelsea Ladies - Liverpool Ladies31:a maj: Bristol City Ladies - Chelsea Ladies3:e juni: Birmingham City Ladies - Chelsea LadiesDet där kallar jag för ett tätt spelschema, så den här säsongen blir sannerligen en rejäl utmaning. Men, det är lika för alla och det är bara att vänta och se vilket/vilka lag som är bäst på att hantera det.Förhoppningsvis får vi se Chelsea Ladies som ligamästare när WSL Spring Series är över.