Chelsea 2-1 Man City

Ligaledarna Chelsea tog emot gästande Manchester City under onsdagen i en match som kan visa sig vara avgörande för ligans avslutning där Chelsea drog det längsta strået och besegrade Man City med två mål mot ett.

För Chelsea s del så var Victor Moses fortfarande inte spelklar och Kurt Zouma klev in från start för första gången i Premier League på över ett år. Azpilicueta tog steget upp som wingback till höger, samtidigt som Pedro startade längre fram till höger i anfallet. I övrigt så var det en väntad startelva där Cesc Fabregas tog plats bredvid N'Golo Kanté och Nemanja Matic började på bänken. Vincent Kompany spelade i Premier League för första gången sedan segern mot Crystal Palace i november och petade Nicolas Otamendi. Jesus Navas fortsatte som högerback istället för Zabaleta och Fabian Delph var en överraskning på mittfältet.Efter en trevande inledning så dök matchens första chans och även matchens första mål upp. Bollen spelades fram till Azpilicueta på högerkanten. Spanjoren spelade vidare bollen in i mitten till Hazard som drog till direkt på skott. Bollen touchade Kompanys huvud och letade sig in i mål bakom en ställd Caballero som borde ha gjort bättre ifrån sig. 1-0 Chelsea och precis den starten på matchen som Antonio Conte hade hoppats på.Manchester City tog över bollinnehavet ganska snabbt och hade ett par misslyckade skottförsök. Fernandinho kom närmst med ett långskott i den nittonde minuten men Thibaut Courtois kunde rädda utan några större problem. Serigo Aguero fick kom till ett bra läge ett par minuter senare men avslutet räddades återigen av Courtois.Det var ytterst nära att Chelsea kunde utöka ledningen efter 22 minuter spelade. Bollen letade sig fram till Fabregas vars skott tog på City-spelare och landade på nättaket till Caballeros lättnad.Trots att Chelsea var nära att dryga ut ledningen så skulle Man City kvittera efter ett målvaktsmisstag av Courtois. Belgaren försökte spela sig ur en situation och passade bollen rakt till David Silva som drev framåt och avlossade ett skott. Courtois lyckades rädda bollen men inte bättre än till Sergio Aguero som enkelt kunde passa in bollen i mål till 1-1.Bara ett par minuter senare kom Leroy Sane fri efter en djupledningspassning av David Silva. Sane försökte chippa bollen över en utrusande Courtois men belgaren lyckades revanschera sig med en fin räddning.Efter drygt en halvtimme spelad hittade Fabregas fram till landslagsmannen Pedro i straffområdet. Spanjorens kvicka fötter lurade Fernandino totalt som sträckte ut ett ben och fällde Pedro. Mike Dean tvekade inte och pekade direkt på straffpunkten. Eden Hazard stegade upp för att slå straffen mot Caballero, som räddat flera av de senaste straffarna han har ställts mot, bland annat mot Monaco i Champions League . Hazard tog en kort ansats och drog till men Caballero räddade straffen som gick i målvaktens vänstra hörn. Räddningen ledde dock till en retur och Hazard gjorde inga misstag och satte in bollen i nästan öppet nät, 2-1 Chelsea.Ett par minuter senare fick Kevin De Bruyne iväg ett stenhårt inlägg med full fart. Courtois valde att inte chansa och boxade ut bollen till hörna. Resten av halvleken spelades färdigt utan några större chanser.Antonio Conte bestämde sig för att göra en ändring defensivt då Zouma gick ut och Matic kom in på mittfältet. Azpilicueta tog därmed steget ner samtidigt som även Pedro fick kliva ner ett steg på högerkanten.Redan i den andra halvlekens andra minut så var Man City nära att kvittera då en lång frispark nådde Kompany som styrde bollen mot mål. Bollen seglade över Courtois och studsade ribba ut. Några minuter senare så blev det farligt igen efter en Man City frispark då bollen letade sig fram till Fernandinho som drog till på volley. Hans avslut gick dock en bra bit ovanför ribban men det var en ny bra chans för City att kvittera. Strax därefter så kom matchens första kort då Pedro petade bollen förbi Gael Clichy som fällde spanjoren.Det var tydligt att Antonio Conte beordrat sitt lag till att backa hem mer och säkra upp defensivt. Den andra halvleken hade ett lägre tempo och det var mest halvchanser som båda lagen lyckades skapa. John Stones hade en nickchans på hörna och Pedro testade Caballero utan resultat.Efter 75 spelade minuter så hade Hazard chansen att göra sitt tredje mål för dagen. Fint passningsspel av Costa, Fabregas och Pedro ledde till en chans för Hazard men hans skott gick en bit ovanför målet.I den 79:e minuten kom Raheem Sterling in istället för De Bruyne. Ett par minuter senare var det dags för Chelseas andra byte då Willian kom in istället för Fabregas. Kompany drog på sig ett gult kort minuten senare efter en tackling på Hazard. Nolito blev även han inbytt istället för Sane inte långt därefter. Loftus-Cheek ersatteAguero, Courtois räddade Nolito passning, 91:a minuten, efterföljande hörnan bollen trillade ner hos en helt fri Stones som inte kunde få bollen på mål, Kanté gult kort, taktiskt varning Hazard i den 90:e minuten.I den 91:a minuten så kom till slut chansen för Man City att kvittera då Nolitos passning nådde fram till Aguero. Courtois var dock beredd och räddade undan till hörna. På den efterföljande hörnan trillade bollen ner till Stones som hade chansen att kvittera men hans avslut gick över målet. Kanté drog på sig en taktisk varning i den 93:e minuten och Chelsea höll undan till en 2-1 seger och en dubbel över Man City i Premier League.Det var en oerhört underhållande match där vi fick se en halvlek spelas i väldigt högt offensivt tempo med bländande anfallsspel och en taktisk andra halvlek. Chelsea drog till slut det längsta strået och drygade ut ledningen över Man City till 14 poäng vilket säkerligen innebär att Man City inte kommer att vinna Premier League 2016/17. Chelseas ledning står kvar på sju poäng före Tottenham som vände och vann sent borta mot Swansea . 2-1 till hemmalaget och Chelsea har allting i egna händer inför slutspurten av säsongen.Chelsea (3-4-3):Courtois; Zouma (Matic 45), David Luiz , Cahill; Azpilicueta, Fabregas (Willian 81), Kanté, Alonso; Pedro, Costa, Hazard (Loftus-Cheek 90)Oanvända avbytare: Begovic, Ake, Batshuayi, TerryMål: Hazard (10, 35)Kort: KantéMan City (4-2-3-1):Caballero; Navas, Stones, Kompany, Clichy; Fernandinho, Delph; De Bruyne (Sterling 79), Silva, Sane (Nolito 85), AgueroOanvända avbytare: Bravo, Zabaleta, Fernando, Kolarov, ToureMål: Aguero (26)Kort: Clichy, Delph, KompanyDomare: Mike Dean