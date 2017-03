Chelsea – Manchester United 1-0 (0-0)

N´Golo Kanté blev matchvinnare efter att ha gjort matchens enda mål när Chelsea manövrerade ut Manchester United ur FA Cupen.

Ett upplyst Stamford Bridge i den mörka Londonkvällen. Stormöte stod på programmet då José Mourinho kom med sitt Manchester U nited för att ställas mot Chelsea i FA Cupens kvartsfinal. En fin fotbollskväll att vänta...Överraskningen i Antonio Contes startelva var att den hete spanjoren Pedro petats till förmån för en nyfriserad Willian. Utanför startelvan var också en annan het spanjor, Cesc Fabregas , som fick stå åt sidan till förmån för Nemanja Matic Förutom Willian och Matic valde Conte att starta med nio välbekanta namn som är vana vid en plats i startelvan, Thibaut Courtois , Gary Cahill, David Luiz Marcos Alonso , N´Golo Kanté, Victor Moses Eden Hazard och Diego Costa . En mycket stark startelva som väntat och något som förmodligen gett Mourinho en del att fundera över. Portugisens svar blev en trolig 3-4-3 uppställning där Marcus Rashford tog platsen längst fram istället för avstängde Zlatan Ibrahimovic Första halvlek var till en början en händelsefattig sådan. United satte press på Chelsea som letade efter luckor utan att finna dem. Det var först efter en kvarts spel som matchen tände till efter att Hazard vänt bort Chris Smalling och sånär fick bollen förbi David De Gea s fingertoppar. Spanjorens fingertoppar avstyrde också Cahills försök på den efterföljande hörnan och där var matchen igång.Efter 35 minuters spel klev Michael Oliver in som en huvudperson i matchen då han för andra gången visade det gula kortet för Ander Herrera och United var därmed decimerade till tio man. Inga solklara gula kort och kanske kom den andra varningen som följd av att flera spelare på kort tid gått hårt åt Hazard. Mourinho valde direkt att agera och innan Ander Herrera hunnit av planen var Marouane Fellaini redo för inhopp och Henrik Mkhitaryan fick kliva av för att återställa Uniteds defensiva balans.Chelsea inledde den andra halvleken klart bäst och United backade hem ordentligt. Sex minuter in i halvleken kom också utdelningen då Chelseas lille mittfältsgigant Kanté prickade in bollen invid De Geas högra stolpe. 1-0 Chelsea!Innan timmens spel fick United ett drömläge till kvittering då Rashford sprang sig fri och vänt bort Cahill. Courtois lyckades dock komma ut bra och kunde precis avstyra avslutet. Den chansen blev den enda på ett långt tag och istället kunde Chelsea fortsätta dominera och kontrollera matchen. Några skapliga lägen skapades, men 1-0 stod sig när klockan passerade 80 spelade minuter. Paul Pogba fick ett skottläge, men prickade inte målet och med bara ett par minuter kvar försökte United flytta upp mer. Sent och inte fullt så desperat som det kanske borde varit med tanke på vart matchen var på väg. Ett försök gjordes i alla fall, men Chelsea kunde utan större problem avstyra de inspel som slogs och när klockan passerade 94 minuter blåste domare Oliver av matchen och förkunnade att Chelsea avancerat till semifinal.Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c) - Moses ( Zouma 88), Kante, Matic, Alonso - Willian ( Fabregas 81), Diego Costa (Batshuayi 90+4), HazardBegovic, Terry, Chalobah, PedroKante 51Diego Costa 87De Gea - Jones, Smalling (c), Rojo, Darmian - Valencia, Herrera, Pogba, Young (Lingard 81) - Mkhitaryan (Fellaini 37) - RashfordRomero, Bailly, Blind, Carrick, MataHerrera 20, Young 78Herrera 35 (andra gula kortet)Michael Oliver40.801