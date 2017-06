På väg till Chelsea?

Chelsea närmar sig de första värvningarna

Under måndagen har vi tagit del av intensiva rapporter kring att två spelare är på ingång till västra London.





Idag kom det tunga och tämligen trovärdiga rapporter kring två spelare. Den typen av rykten som gör att man nu börjar ta dem på allvar, som trovärdiga rapporter snarare än som lösa rykten. Och spelarna det rör sig om är:



Tiemoue Bakayoko, 22år, defensiv mittfältare från Monaco

Det är såväl



Bakayoko är född och uppvuxen i Frankrike men har rötter i Elfenbenskusten vilket gjort att jämförelserna med Yaya Toure ofta duggat tätt. Faktum är att det inteär helt olika varandra i spelstilen. Bakayoko är likt Toure stor och stark men med en ganska bra teknik för sin storlek och med ett bra tillslag på bollen.



Innan Monaco la vantarna på honom 2014 kom Bakayoko från Rennes ungdomsakademi där han spelade en säsong i A-laget innan flytten.



Alex Sandro, 26 år, ytterback från Juventus

Chelsea förhandlar med Juventus om Alex Sandro, uppger



Alex Sandro har spelat fotboll i Europa sedan 2011 då han värvades av Porto och har de två sista säsongerna spelat för Juventus där karriären verkligen tagit fart. På dessa två år har han vunnit ligan och och den inhemska cupen, båda åren.



Vänsterbacken är snabb och teknisk och följer gärna med upp i anfallen. Han har en känslig inläggsfot och om han värvas kommer han att bidra med välbehövlig konkurrens på ytterbacksplatserna.



På väg ut?

I skrivande stund känns det mer och mer troligt att Nemanja Matic går till Manchester United. Med Bakayoko på ingång kommer sannolikt Matics chanser till regelbunden speltid förminskas och av rapporterna att döma finns det ett bud på spelaren på £40m vilket nog i sammanhanget inte går att tacka nej till, speciellt inte om serben själv vill lämna. Sky Sports och Daily Mail har tidigare rapporterat om att en återförening mellan Mourinho och Matic är trolig och



Tämligen troliga Nathan Ake i Bournemouth nästa säsong, genom en köpeskilling på £20m. Holländaren spenderade halva förra säsongen på lån just där och med flera spelare på ingång känns en försäljning av backen som ganska logisk.



2017-06-26 20:08:00

