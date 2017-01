Chelsea - Peterborough 4-1 (2-0)

Chelsea gjorde vad man skulle och besegrade League One-laget Peterborough med klara 4-1 och avancerade därmed till fjärde omgången av FA Cupen.

Tredje omgången av FA Cupen bjöd på ett möte mellan Chelsea och Peterborough . En sådan där match som är avgjord på förhand och bara kan få en utgång. Eller? Antonio Conte valde att starta matchen med flera hungriga spelare som fått begränsat med speltid under säsongen för att säkerställa fullt fokus på uppgiften.I mål fick som väntat Asmir Begovic chansen och framför honom formade John Terry , Gary Cahill och Kurt Zouma en trebackslinje. Framför på det centrala mittfältet startade ett nykomponerat par i Cesc Fabregas och Nathaniel Chalobah. På högerkanten startade Branislav Ivanovic i en något mer offensiv position än vi vant oss vid att se honom i. Till vänster fick Pedro förtroendet och längst fram trion Willian, Michy Batshuayi och Ruben Loftus-Cheek . Trots många vilande spelare så lyckades Conte alltså få ihop en stark elva som stegade in på Stamford Bridge för att möta för dagen gulklädda Peterborough.Att det inte var ett helt samspelt hemmalag där många kanske ville lite för mycket syntes tydligt inledningsvis. Chelsea fick inte till spelet och Peterborough oroade med ett entusiastiskt spel. Begovic kunde dock freda sitt mål och istället var det i bortalagets mål bollen skulle in efter tjugo minuters spel. Pedro blev först att skriva in sig i målprotokollet efter ett fint anfall och Chelsea kunde efter målet ta över initiativet.Matchens dittills ende målskytt Pedro serverades tio minuter efter sitt mål ett drömläge men satte bollen i ribban. Innan halvtidsvilan skulle dock 2-0 komma då Loftus-Cheek elegant bredsidade ned bollen till Batshuayi som tryckte bollen i nät. Ett viktigt mål strax innan domare Kevin Friend satte pipan i munnen och blåste av den första halvleken.Sju minuter in i den andra halvleken var det dags igen för Chelsea att göra mål. Willian som varit en matchens bästa spelare tog ett kliv in i planen och satte distinkt dit 3-0. Ett mål som definitivt innebar att matchen kändes avgjord och att de avslutande 40 minuterna enbart skulle vara en transportsträcka.Peterborough skulle bjudas på en chans att komma in i matchen och tyvärr var det genom ett misslyckat försök till tackling av Terry och därefter ett stillastående försvarsspel vid ett inspel från kanten. Comebackande Terry målchansutvisades i den 67:e minuten och tre minuter senare hamnade Chelseaförsvaret på fel sida om den inslagna bollen som gav Tom Nicholls läget att föra bortalaget åter in i matchen. 3-1 och Chelsea kändes inte stabila mot ett pånyttfött Peterborough som nu såg chansen till något stort. Conte svarade genom att byta ut Loftus-Cheek mot Cesar Azpilicueta och sedan Willian mot N’Golo Kanté, två byten för att få ordning på defensiven igen.Pedro blev matchens förste målskytt och han skulle också bli matchens siste målskytt. Med femton minuter kvar att spela placerade han in 4-1 vilket betydde att luften gick ur bortalaget. Chelsea skapade en del chanser till ytterligare mål, men skärpan fanns inte riktigt där. När klockan tickade förbi 93 minuter blåste Friend av matchen och förkunnade att Chelsea tagit sig vidare till fjärde omgången av FA Cupen.Begovic - Zouma, Terry (c), Cahill (Aina 57) - Ivanovic, Fabregas, Chalobah, Pedro - Loftus-Cheek (Azpilicueta 69) Batshuayi, Willian (Kante 73)Eduardo, Moses, Hazard, Diego Costa Pedro 18, 75, Batshuayi 44, Willian 52Terry 67Fabregas 24McGee - Smith, Bostwick, Tafazolli, Hughes (Binnom-Williams 83) - Maddison (Taylor 57), Lopes, Forrester (c), Edwards (Samuelsen 57) - Nichols, AngolTyler, Ball, Inman, ChettleNicholls 70Forrester 23, Tafazolli 33Kevin Friend41.003