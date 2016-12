Chelsea - Stoke 4-2 (1-0)

Segertåget och den rekordbrytande trenden rullar vidare ända in i 2017. Stoke ställde till problem för Chelsea i delar av matchen, men i slutändan visade sig Londonlaget vara det starkare, och är nu uppe på magiska 13 raka vinster.

Det blev en relativt väntad startelva för Chelsea på nyårsafton, förutom att Fabregas än en gång fick chansen från start till förmån av Matic. Även Stoke bjöd på ändringar i startelvan, tydligast i form av Afellay som inte har spelat sedan i April.Nyårsafton och feststämning på Stamford Bridge, vilket är svårt att undvika när laget kliver in på planen med hela 12 raka vinster i bagaget. Matchen i sig börjar dock inte som något fyrverkeri, utan inleds aningen avvaktande. Efter ca 5 minuter visar dock Hazard att Chelsea har kommit fär att anfalla, och han glider in centralt i klassisk Hazardmané och avlossar ett skott som styr på Stokeförsvarare till hörna. Hörnan blir även den farlig, efter att bollen hamnat hos Kante som avlossar ett skott utanför straffområdet som sånär letar sig in i det bortre hörnet.Men Stoke visar tidigt att man är här för att störa Chelsea, och de offensiva spelarna sätter en mycket hög press på Contes mannar för att störa uppspelsfasen. Detta visar sig vara en effektiv taktik, då Chelsea inledningsvis har mycket svårt att hitta rytmen i spelet. Efter 19 minuter visar dock Chelsea prov på fint spel efter att ett vackert inspel når till Costa i bortre delen av straffområdet. Costa plockar ner bollen och vänder bort sin försvarare i samma rörelse, och drar till på en halvvolley som tvingar Grant till en fin räddning. Strax därpå får även Cahill, som dröjt sig kvar i offensivt straffområde, till en fin nick som än en gång tvingar Grant till en fin räddning.Stoke tar sig därpå tillbaka in i matchen, i form av Charlie Adam s frispark-/hörnfot, vilket leder till en del farliga inspel, som Chelsea dock klarar av att plocka bort. I detta skede av matchen visar även Stoke tydliga intentioner på att man vill dra ner på tempot och dra ut på tiden i matchen, framförallt genom att ta väldigt god tid på sig vid inkast.Chelsea svarar på Stoke temposänkning genom att växla upp, vilket leder till att en lång, lång boll upp mot Costa plockas ned. Costa får dock inte hundraprocentig kontroll på bollen, och hamnar istället i en duell med Grant i Stokemålet. Efter lite flipperspel hamnar dock bollen hos Hazard som får nästintill öppet mål, men Grant gör en magisk återhämtning och lyckas kasta sig och styra bollen till en hörna. Efter följa hörna slås fint in av Fabregas i boxen, och…...ingen mindre än Gary Cahill hoppar med pondus upp och nickar distinkt in bollen i mål.Kort därpå får Chelsea en relativt billig frispark i mycket farligt läge precis utanför straffområdets yttre cirkel, efter att Charlie Adam skyddat sitt ansikte med handen. Frisparken tas oväntat nog varken av Willian, Hazard, Fabregas eller David Luiz , utan det är Costa som försöker slå in bollen i mål. Bollen går över, men Costa bjuder åtminstone på ett härligt leende ut mot Conte och bänken. Bara minuten därpå får Chelsea dock chansen på nytt, denna gång strax utanför hörnet av straffområdet. Denna gång blir det Fabregas som stegar upp, och lyfter bollen mot bortre stolpen dit Luiz letat sig. Luiz går dock upp för hårt i duellen med försvarande Stokespelare, och det blir frispark åt de rödrandiga. Första halvlek mynnar därefter sakta men säkert ut, och Chelsea går ut i pausvila med ledning, 1-0.Stoke vill inte åka hem utan någon form av nyårsfirande, och det rödrandiga laget startar andra halvleken på bästa möjliga sätt.Adam lyfter in bollen som Crouch nickar ner till Martins Indi , som lyckas få en touch på bollen som retsamt rullar in i Courtois högra hörn.och ett hårt bakslag för Chelsea.Målet gör dock att Chelseaspelarna vaknar till på allvar, och på kort tid får Willian två fina lägen att ta tillbaka ledningen, båda två genom skott utanför straffområdet; det första täcks dock till en ofarlig hörna, och det andra går strax utanför. Kort därpå tar sig även Costa in i straffområdet, men hans inspel stoppas av en för dagen oerhört bra Grant i Stokemålet. Chelsea visar dock tydliga och starka offensiva intentioner, och Stokeförsvaret får stå emot våg efter våg av Chelseaanfall.Och tillslut kan inte Stokeförsvaret stå emot längre. Ett fantastiskt anfall som startar genom Hazard letar sig ut till Moses på högerkanten. Moses vänder vackert bort Pieters så pass att den senare faller till marken, för att sedan slå ett hårt och lågt inlägg till Hazard som letat sig in i boxen.Bollen är för hård för att ta emot, så Hazard väljer istället att bara toucha den till Willian som drar till direkt. Bollen får en liten touch på en Stokeförsvarare och borrar sig in i målburen.Chelsea vill mer, och kort efter målet snor Hazard åt sig bollen djupt på Stokes planhalva. Inspelet mot Costa blir dock aningen för djupt, och trots att Costa slanger sig mot bollen kan han inte nå den för att peta in den i mål. Hughes väljer då att göra ett dubbelbyte, och Shaqiri och Afellay lämnar plats för Bojan Krkic och Imbula. Bytet ger omedelbar effekt, efter att Bojan drivit upp bollen och serverat Diouf som får stor yta i Chelseas straffområde.Diouf spelar in bollen till Peter Crouch som pangar upp en otagbar boll för Courtois i Chelseamålet.Chelsea är inte nöjda med detta, och direkt efter avspark spelar det kungsblåa laget upp sig i anfallsposition. Mål: Fabregas får bollen strax utanför straffområdet och gör ett oerhört vackert inspel till en framstörtande Willian som drar till med ett vackert och otagbart skott för Grant.och Chelsealedning än en gång. Willians andra mål för matchen, och Fabregas andra assist.Conte vill därefter stänga igen matchen, och Matic kommer in istället för Fabregas, som har gjort en utmärkt match. Strax efter bytet skapar Chelsea ett utmärkt läge att stänga matchen, efter att Hazard drivit upp på sin kant och vackert frispelar en inlöpandes Costa centralt i straffområdet. Costa väljer att avsluta direkt på kraft, och än en gång går hans skott en bit över. Stark match av Costa, men avsluten vill inte stämma denna kväll.Men Stoke har inte gett upp, och i den 81:a minuten kommer ett fint inlägg från Johnson på högerkanten, som Azpilicueta precis lyckas toucha undan framför en inlöpandes Diouf som hade haft nästintill öppet mål. Viktigt och vackert försvarsspel av Azpilicueta. Conte väljer då att sätta in Ivanovic istället för Moses på högerkanten, för att ge ännu mer tyngd åt defensiven. Därefter får även Willian gå av till stående applåder, och in kommer istället unge Chalobah.Direkt efter bytet vill Costa visa att han faktiskt kan få bollen på mål, när han krigar sig fram mellan Stokeförsvarare efter ett tillsynes helt ofarligt inkast från Alonso.Costa får ner bollen, och trots att han är ensam mot hela Stokeförsvaret lyckas han vrida sig runt och drar för tredje gången i matchen till hårt, hårt, hårt med sin vänsterfot, och denna gång borrar sig bollen upp i det bortre krysset., och ett oerhört vackert mål från Costa.I matchens slutskede ser Alonso sugen ut att vara med på mållistan, då han drar på ett fint skott strax utanför straffområdet som letar sig utanför Grants vänstra stolpe. Matchen mynnar därefter ut, och Chelsea och Conte tackar för sig själva och tre nya poäng ännu än gång, och laget är definitivt värda en hel del Champagne under nyårsnatten!Trots lika många insläppta i en och samma match mot Stoke som man har släppt in i de 12 föregående matcherna totalt så var det i slutändan en mycket stark insats av Chelsea (även om det är långt ifrån en av Chelseas starkaste matcher denna säsong, i alla fall defensivt). Men Chelsea visar i denna match att man verkligen kan kriga sig tillbaka även vid bakslag, då man visade sig vara det starkare laget flera gånger om efter att Stoke lyckats ta sig tillbaka in i matchen. Hazard, Fabregas, Willian och Costa bildar i denna match en giftig kvartett offensivt, då dem gång på gång ställde till oreda i Stokeförsvaret. Kante oandra sidan gör förvisso en helt okej match, men har inte riktigt samma form som tidigare under säsongen, och kanske behövs det både Matic och Kante tillsammans för att Chelsea verkligen ska kunna dominera innermittfältet. Tråkigt även för Courtois denna match, som endast fick två skott på mål, där båda två letade sig in i mål.Men på det stora hela finns det i nuläget inget annat än glädje i sydvästra London! 13 raka vinster (!!!!) och en klar ledning i tabellen inför 2017’s start.Gott nytt år!Courtois; Cahill - Luiz - Azpilicueta; Alonso - Fabregas - Kante - Moses; Hazard - Costa - WillianBegovic, Ivanovic, Zouma, Loftus-Cheek, Matic, Batshuayi, ChalobahMoses, Fabregas, AlonsoCahill, Willian x2, CostaGrant; Johnson - Shawcross - Martins Indi - Pieters; Allen - Adam; Diouf - Afellay - Shaqiri; CrouchBardsley, Whelan, Bony, Imbula, Given, Krkic, SobhiDiouf, AdamMartins Indi, Crouch60 % / 40 %16/8 - 5/28 / 314 / 12Robert Madley