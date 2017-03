Chelseakollen: Så presterade våra blå hjältar

Här följer en uppdatering kring vad våra blå hjältar haft för sig under de senaste dagarnas landslagstorka.

Gary Cahill är numera den enda representanten för



Willian fick speltid för sitt Brasilien när han byttes in i slutet av matchen mot Uruguay. Brassarna vann med 4-1 och så gott som säkrade sitt avancemang till VM. Återigen byttes Willian in i slutet av matchen när Brasilien sedan vann mot Paraguay under tisdagen med 3-0. Vinsten innebär att Brasilien nu är kvalificerade för VM i Ryssland nästa sommar.



Thibau Courtois var med när Belgien överraskande spelade oavgjort mot Grekland, 1-1. Hazard missade matchen på grund av skada och hans medverkan i helgens möte mot



N'golo Kanté spelade hela Frankrikes match mot Luxemburg när man vann med 3-1. Frankrike toppar Sveriges grupp och lär segla mot VM-spel i sommar. Kanté spelade även mot Spanien i en vänskapsmatch under tisdagen på hemmaplan. Här förlorade man med 2-0.



Diego Costa spelade nickade in ett mål när Spanien vann mot Israel. Matchen slutade 4-1. Cesar Azpilicueta och Pedro fick se hela matchen från bänken men den sistnännda var med i vänskapsmatchen mot Frankrike några dagar senare.



Nemanja Matic spelade även han hela matchen med sitt Serbien när man vann mot Georgien med 3-1. Serbien är obesegrade och toppar sin grupp efter fem spelade matcher.



Asmir Begovic spikade igen när Bosnien vann mot Gibraltar med 5-0. Bosnien är i samma grupp som Belgien och ligger här på tredje plats. Begovic stod även hela vänskapsmatchen mot Albanien (2-1).

2017-03-29 21:21:00

