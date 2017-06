Chelseas spelprogram 2017/18

FA har fastställt spelprogrammet för Premier League 2017/18 och Chelsea inleder titelförsvaret hemma på Stamford Bridge mot Burnley.

Spelschemat i sin helhet:

Idag släpptes spelschemat för Premier League 2017/18 och även om det nuförtiden inte finns några enkla matcher så får man väl kategorisera Chelseas öppningsmatch hemma mot Burnley den 12/8 som mindre svår. Men sedan bränner det till rejält i 2:a omgången då vi blir Tottenhams första motståndare under deras hemmasäsong på Wembley! En repris på FA-cupsemin för två månader sedan. I den 5:e omgången tar vi emot Arsenal på Stamford Bridge några dagar efter att vi gjort comeback i Champions League . Notera även att vi möter Arsenal borta på nyårsdagen. Vi möter även de båda Manchesterlagen borta med en veckas mellanrum under våren. Avslutningen blir tuff med sista hemmamatchen mot Liverpool och därefter Newcastle borta. Två lag vi brukar ha svårt mot.Det faktum att Chelsea spelar i Champions League under hösten och förhoppningsvis även våren, gör att bredden på truppen kommer att sättas på prov då det rimligen kommer krävas spelarrrotationer på ett helt annat sätt än under den gångna säsongen. Vi vet ju ganska lite än så länge hur Chelseas trupp kommer att se ut, men klart är att Conte och övriga i ledningen har ett digert jobb närmaste tiden för att få till ett slagkraftigt lag.I spelschemat nedan ska noteras att samtliga matcher kan komma att byta speldatum när TV-bolagen sagt sitt. Har även kilat in speldatum för Champions League. Sedan tillkommer matcher i FA-cupen och Ligacupen.6/8 Arsenal Wembley Community Shield12/8 Burnley hemma19/8 Tottenham borta26/8 Everton hemma9/9 Leicester borta12-13/9 Champions League omgång 116/9 Arsenal hemma23/9 Stoke borta26-27/9 Champions League omgång 230/9 Manchester C hemma14/10 Crystal P borta17-18/10 Champions League omgång 321/10 Watford hemma28/10 Bournemouth borta31/10-1/11 Champions League omgång 44/11 Manchester U hemma18/11 West Bromwich borta21-22/11 Champions League omgång 525/11 Liverpool borta29/11 Swansea hemma2/12 Newcastle hemma5-6/12 Champions League omgång 69/12 West Ham borta12/12 Huddersfield borta16/12 Southampton hemma23/12 Everton borta26/12 Brighton hemma30/12 Stoke hemma1/1 Arsenal borta13/1 Leicester hemma20/1 Brighton borta31/1 Bournemouth hemma3/2 Watford borta10/2 West Bromwich hemma13-14/2 Champions League åttondelsfinal match 120-21/2 Champions League åttondelsfinal match 124/2 Manchester U borta3/3 Manchester C borta6-7/3 Champions League åttondelsfinal match 210/3 Crystal P hemma13-14/3 Champions League åttondelsfinal match 217/3 Burnley borta31/3 Tottenham hemma3-4/4 Champions League kvartsfinal match 17/4 West Ham hemma10-11/4 Champions League kvartsfinal match 214/4 Southampton borta21/4 Huddersfield hemma24-25/4 Champions League semifinal match 128/4 Swansea borta1-2/5 Champions League semifinal match 25/5 Liverpool hemma13/5 Newcastle borta26/5 Champions League FINAL i Kiev