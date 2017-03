Chrille25 var 9 år och blev Chelseasupporter genom en legend

Chelseatipset rullar på och nya månadsmästare koras undan för undan. Två månader kvar, också två möjligheter finns att bli månadsbäst att tippa i Chelseas matcher innan säsongen avslutas. Det går att hoppa på "tåget" fortfarande och därmed också chansen att vinna en tröja från Chelz Shop som är priset för månadsvinnarna.

Nu senast var det Chrille25 som blev bäst i hårfin kamp med Linkan på samma poängsumma, men vann genom att vara närmast i tidshänseende för matchens första mål.

Vem är då Chrille25 frågar vi vinnaren?

- Jag heter egentligen Kristian, är 28 år och bor i Malmö, säger marsmästaren och fortsätter, tittar gärna på alla



Varför Chelseasupporter?

- Det var en dag i augusti 1998, då 9 år gammal och jag såg matchen Real Madrid–Chelsea på TV. Chelsea vann med 0-1 och Gus Poyet gjorde det enda målet efter varit inne på plan i 20 minuter. Sen den matchen har det varit Chelsea som favoritlaget och idolerna då var också Zola, Dennis Wise, Marcel Desailly med flera.



Har du sett Chelsea live I London?

- Nej, svarar Kristian, inte ännu med det får bli Stamford Bridge inom en snar framtid.



Något annat starkt minnesvärt i Chelseasammanhang?

- Det bästa minnet av Chelsea var när jag satt på en pub i Malmö och såg



Närmaste match är Londonderbyt mot Crystal Palace, hur går det? Ett mästartips tack!

- Jag tror det blir en tuff match, säger Kristian, men vi har Pedro som älskar att göra mål för oss på Stamford Bridge så jag tror de blir en fin 2-0 vinst med Pedro som första skytt i den 13:e minuten.



Den som vill tippa som en mästare kanske ska fundera på det tipset och tippa gör man här - till CSS Chelseatipset

2017-03-31 23:30:18

