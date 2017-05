Nöjd efter matchen.

Conte efter matchen

Chelsea tog en enkel seger mot Middlesbrough på vägen mot titeln, och nu saknas bara tre poäng för att ligatiteln ska kunna bärgas.





”Nu är jag något lugn. Det här var ett stort steg.”



”Det var en viktig seger i det här skedet av säsongen. Det är grymt. Nu måste vi ta ytterligare ett steg. Vi har möjligheten att göra detta på fredag mot West Brom, men det kommer säkerligen inte vara enkelt då West Brom är ett bra, fysiskt stark lag så vi måste vara redo.”



”Men vi tog helt klart ett stort steg. Jag måste vara ärlig, jag måste vara nöjd med prestationen, hängivelsen, och viljan hos mina spelare på planen. Det är bra att göra tre mål, att skapa många chanser och att hålla nollan på nytt. Jag är nöjd.”



Stämningen gick nästan att ta på under hela matchen, där stora delar av arenan i perioder skanderade italienarens namn, någonting som inte gick obemärkt förbi där Conte genast tackade sin hemmapublik genom applåder.



”Det är härligt att ta in atmosfären här på Stamford Bridge och höra fansens entusiasm och passion. Det är härligt både för mig och spelarna. Förra säsongen var mycket dålig. Den här säsongen har vi börjat ta tag i problemen. Nu har vi varit väldigt bra på att hitta rätt väg och göra en fantastisk säsong.”



”Vi är väldigt nära och vi måste vara ärliga med detta, men vi har fortfarande ett steg kvar och måste vinna en match till. Jag upprepar; det kommer inte bli lätt.”



Efter matchen hyllades Conte för många olika saker, men kanske framförallt för att han efter matchen valde att gå fram och applådera bortasupportrarna, som rest långt bara för att få se sitt lag bli nedflyttade.



”I det här fallet är det viktigt att fira segern. Genom att vinna idag så är vi väldigt, väldigt nära titeln, att genomföra en stor bedrift under min första säsong.”



”Men samtidigt så är det otroligt att se ett lag bli nedflyttat och att supportrarna ändå applåderar, att spelarna stannar för att ta emot applåderna och sedan applåderar själva. Det är viktigt att fira segern, men också att visa respekt och applådera den här typen av situation. Jag tror det är något som bara händer i England. Det händer inte i Italien, och jag har väldigt svårt att se att det skulle hända.”



”Det är härligt. Fotbollen är en vacker sport. Av denna anledning blev jag glad och gick bort och applåderade fansen och önskade även samtliga Middlesbrough spelare lycka till även nästa säsong.”



Angående pressen som varit på lagen under de senaste veckorna, med ett Tottenham som bara vunnit och vunnit, så tycker Conte att spelarna hanterat den på rätt sätt.



”De har hanterat situationen på rätt sätt. Vårt tyngsta ögonblick var förlusten mot United, för Tottenham vann sin match och att se dina motståndarna inom bara fyra poängs avstånd kändes inget bra.”



”Då skulle vi spela mot dem i semifinalen av FA-cupen direkt efter, sen skulle vi möta ett Southampton bara tre dagar senare som hade vilat 10 dagar i sträck, och sen ett Everton på bortaplan.”



”I det ögonblicket hade vi otroligt mycket press på oss, men mina spelare visade en oerhörd hängivelse, vilja och fokus för att hantera situationen och försöka vinna ligan.”



”Nu är det också press, men en bra press, en press som måste ge oss glädje i våra hjärtan. Vårt mål är väldigt nära och vi måste visa entusiasm och vilja för att nå målet, för mina spelare förtjänar att vinna ligan.”



I matchen var Cesc Fabregas på spelhumör, och blev genom sin assist till Matic den första spelare i



”Cesc är en av mina bästa exempel den här säsongen. Han har inte startat många matcher den här säsongen. Men sedan, genom hårt arbete, så har han utvecklats och nu spelar han i varje match. Cescs utveckling är vår utveckling.”



”Vi startade inte säsongen på rätt sätt, med flera problem, men bara genom hårt arbete och rätt lösningar så har vi hittat rätt väg.”



”Jag tycker Cesc visar att han är en fantastisk spelare och jag är glad för honom. Jag har sett den här säsongen att han sätter laget för jaget i varje situation, oavsett om han spelat eller inte. Han förtjänar det här.”



Conte menar även att det bara gäller att köra på för att kunna slå West Bromwich på fredag, och att inga stora taktiska förändringar kommer ske.



”Vi har vårt sätt att spela fotboll och vi måste fortsätta med det: att attackera men ändå behålla balansen, och att undvika kontringar.”



”Det var inte lätt då Middlesbrough har Adama Traoré, en väldigt snabb spelare. Men mina spelare gjorde det bra och vi måste fortsätta med det, och inte få för oss att bli mer försvarsinriktade och försvara det vi har. Det är inte vårt sätt. Vårt sätt är att försöka dominera matcherna och skapa chanser och ändå behålla balansen. Ibland gör vi det bra och ibland mindre bra, men det är viktigt att alltid behålla vårt sätt att spela fotboll.”



Vad som gäller de närmsta dagarna är det ingen frågan om.



”Nu är det viktigt att vila, för i en sådan här match tröttas du ut både fysiskt och mentalt, och sedan förbereda oss i två dagar för en tuff match mot West Brom.”



”Det kommer inte bli lätt därför att det är ett bra lag och kommer vilja göra en bra match mot oss. Vi har tre chanser att bli mästare. Vi är väldigt nära men har fortfarande ett steg kvar.” En av säsongens mer övertygande insatser gjorde på måndagskvällen hemma mot Middlesbrough på Stamford Bridge, där processen gjordes kort och 3-0 verkligen var i underkant. Cesc Fabregas var i storform, och samtliga (!) utespelare i Chelsea skapade en chans eller hade ett skott mot mål. Helt otrolig statistik. Att tränare Antonio Conte var nöjd efter matchen går därför lugnt att konstatera, enligt citat från den officiella hemsidan ”Nu är jag något lugn. Det här var ett stort steg.””Det var en viktig seger i det här skedet av säsongen. Det är grymt. Nu måste vi ta ytterligare ett steg. Vi har möjligheten att göra detta på fredag mot West Brom, men det kommer säkerligen inte vara enkelt då West Brom är ett bra, fysiskt stark lag så vi måste vara redo.””Men vi tog helt klart ett stort steg. Jag måste vara ärlig, jag måste vara nöjd med prestationen, hängivelsen, och viljan hos mina spelare på planen. Det är bra att göra tre mål, att skapa många chanser och att hålla nollan på nytt. Jag är nöjd.”Stämningen gick nästan att ta på under hela matchen, där stora delar av arenan i perioder skanderade italienarens namn, någonting som inte gick obemärkt förbi där Conte genast tackade sin hemmapublik genom applåder.”Det är härligt att ta in atmosfären här på Stamford Bridge och höra fansens entusiasm och passion. Det är härligt både för mig och spelarna. Förra säsongen var mycket dålig. Den här säsongen har vi börjat ta tag i problemen. Nu har vi varit väldigt bra på att hitta rätt väg och göra en fantastisk säsong.””Vi är väldigt nära och vi måste vara ärliga med detta, men vi har fortfarande ett steg kvar och måste vinna en match till. Jag upprepar; det kommer inte bli lätt.”Efter matchen hyllades Conte för många olika saker, men kanske framförallt för att han efter matchen valde att gå fram och applådera bortasupportrarna, som rest långt bara för att få se sitt lag bli nedflyttade.”I det här fallet är det viktigt att fira segern. Genom att vinna idag så är vi väldigt, väldigt nära titeln, att genomföra en stor bedrift under min första säsong.””Men samtidigt så är det otroligt att se ett lag bli nedflyttat och att supportrarna ändå applåderar, att spelarna stannar för att ta emot applåderna och sedan applåderar själva. Det är viktigt att fira segern, men också att visa respekt och applådera den här typen av situation. Jag tror det är något som bara händer i England. Det händer inte i Italien, och jag har väldigt svårt att se att det skulle hända.””Det är härligt. Fotbollen är en vacker sport. Av denna anledning blev jag glad och gick bort och applåderade fansen och önskade även samtliga Middlesbrough spelare lycka till även nästa säsong.”Angående pressen som varit på lagen under de senaste veckorna, med ett Tottenham som bara vunnit och vunnit, så tycker Conte att spelarna hanterat den på rätt sätt.”De har hanterat situationen på rätt sätt. Vårt tyngsta ögonblick var förlusten mot United, för Tottenham vann sin match och att se dina motståndarna inom bara fyra poängs avstånd kändes inget bra.””Då skulle vi spela mot dem i semifinalen av FA-cupen direkt efter, sen skulle vi möta ett Southampton bara tre dagar senare som hade vilat 10 dagar i sträck, och sen ett Everton på bortaplan.””I det ögonblicket hade vi otroligt mycket press på oss, men mina spelare visade en oerhörd hängivelse, vilja och fokus för att hantera situationen och försöka vinna ligan.””Nu är det också press, men en bra press, en press som måste ge oss glädje i våra hjärtan. Vårt mål är väldigt nära och vi måste visa entusiasm och vilja för att nå målet, för mina spelare förtjänar att vinna ligan.”I matchen var Cesc Fabregas på spelhumör, och blev genom sin assist till Matic den första spelare i Premier League s-historia att göra åtminstone 10 assist under sex olika säsonger. Han fick dessutom en assist struken på Costas mål, då den vidrörde en försvarare på vägen.”Cesc är en av mina bästa exempel den här säsongen. Han har inte startat många matcher den här säsongen. Men sedan, genom hårt arbete, så har han utvecklats och nu spelar han i varje match. Cescs utveckling är vår utveckling.””Vi startade inte säsongen på rätt sätt, med flera problem, men bara genom hårt arbete och rätt lösningar så har vi hittat rätt väg.””Jag tycker Cesc visar att han är en fantastisk spelare och jag är glad för honom. Jag har sett den här säsongen att han sätter laget för jaget i varje situation, oavsett om han spelat eller inte. Han förtjänar det här.”Conte menar även att det bara gäller att köra på för att kunna slå West Bromwich på fredag, och att inga stora taktiska förändringar kommer ske.”Vi har vårt sätt att spela fotboll och vi måste fortsätta med det: att attackera men ändå behålla balansen, och att undvika kontringar.””Det var inte lätt då Middlesbrough har Adama Traoré, en väldigt snabb spelare. Men mina spelare gjorde det bra och vi måste fortsätta med det, och inte få för oss att bli mer försvarsinriktade och försvara det vi har. Det är inte vårt sätt. Vårt sätt är att försöka dominera matcherna och skapa chanser och ändå behålla balansen. Ibland gör vi det bra och ibland mindre bra, men det är viktigt att alltid behålla vårt sätt att spela fotboll.”Vad som gäller de närmsta dagarna är det ingen frågan om.”Nu är det viktigt att vila, för i en sådan här match tröttas du ut både fysiskt och mentalt, och sedan förbereda oss i två dagar för en tuff match mot West Brom.””Det kommer inte bli lätt därför att det är ett bra lag och kommer vilja göra en bra match mot oss. Vi har tre chanser att bli mästare. Vi är väldigt nära men har fortfarande ett steg kvar.”

0 KOMMENTARER 221 VISNINGAR 0 KOMMENTARER221 VISNINGAR AXEL WENDT

2017-05-09 12:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-05-09 12:15:00

Chelsea

2017-05-08 22:54:43

Chelsea

2017-05-08 22:46:00

Chelsea

2017-05-08 20:34:13

Chelsea

2017-05-08 20:07:53

Chelsea

2017-05-08 17:00:00

Chelsea

2017-05-08 15:00:00

Chelsea

2017-05-08 13:30:00

Chelsea

2017-05-07 23:10:00

Chelsea

2017-05-07 19:20:23

ANNONS:

Chelsea tog en enkel seger mot Middlesbrough på vägen mot titeln, och nu saknas bara tre poäng för att ligatiteln ska kunna bärgas.Ett Middlesbrough som hade sin sista chans att ta livsviktiga poäng för att klara sig kvar i Premier League klarade inte av att bjuda upp till dans. Ett mycket fint spelande Chelsea kunde säkert plocka hem tre nya poäng på hemmaplan.Chelseas visade klass när Middlesbrough besegrades med 3-0 i den sena måndagsmatchen. Costa, Alonso och Matic stod för målen i en match som hade kunnat sluta med betydligt större vinstsiffror för de blå. Resultatet placerar Chelsea tre poäng ifrån titeln och Boro i The Championship.Efter att Tottenham förlorade mot West Ham i fredags ser det mycket ljust ut för Chelsea i jakten på Premier League-titeln. Cèsar Azpilicueta intygar också att man inte tänker bjuda in Spurs i kampen om titeln.I kvällens match mot Middlesbrough kan Cesc Fàbregas bli den förste spelaren i Premier League-historien att göra minst tio assist under sex olika Premier League-säsonger.Diego Costa om sina dryga 50 mål i Chelseatröjan.Att Antonio Conte och Chelseasupportrarna i nuvarande stund kommer överens är en underdrift, men vad är det egentligen som gör att italienaren alltid lyckas ha en så bra relation med sina supportrar?Först var det spelarna själva som utnämnde N’Golo Kanté till årets spelare i Premier League, och nu har även journalisterna gjort detsamma.Snobben, så kallas han som blev bäst att tippa Chelseas matcher under april. Belöningen - ära och en tröja från Chelz Shop! Vem är då Snobben? - Ja, det var ju kul att bli mästare en månad, säger Snobben anspråkslöst, jag har varit med några år nu (sen början) och har väl varit nära nån gång tidigare också. Jag heter ju Torbjörn egentligen, är 56 år och bor i Gävle. Men fick namnet Snobben av en polare när jag var fem år eller nått.Nästa år väntar Europaspel för Chelsea - det blir inte helt lätt med tanke på Premier Leagues höga nivå, enligt lagets tränare.