Conte: "Fira det bästa"

Antonio Conte träffade media inför Premier League-säsongens sista omgång och berättade om vilka mål han har satt upp före matchen.

Chelsea avslutar den fantastiska Premier League -säsongen hemma mot Sunderland på Stamford bridge innan laget spelar för en FA-Cuptitel helgen efter. Antonio Conte har valt att hålla det en hemlighet om John Terry kommer att starta eller inte men jämförde lagkaptenens otroliga karriär med spelare som Francesco Totti, Alessandro Del Piero och Paolo Maldini."John förtjänar det absolut bästa", sa Conte. "Han är en legend för den här klubben och han har varit en viktig del av vårt titelvinnande lag den här säsongen. Med det i åtanke så behöver jag ta mig tid och ta det bästa beslutet för honom.Det har gått rykten om att John Terry kan tänkas lägga skorna på hyllan men hans manager var snabb med att påpeka att Terry fortfarande har mer att ge."Han är väldigt stark och han har visat det då jag behövt honom under säsongen. I det här stadiet av karriären så är det viktigt att känna efter kroppen samt mentalt, att brinna för att fortsätta att kämpa och spela varje dag. Om du fortfarande känner det så är det rätt beslut att fortsätta. Jag tror att John känner just så."Frågan kom upp angående om Gary Cahill är det naturliga valet som lagkapten nästa säsong."Gary är vår vicekapten den här säsongen och har agerat kapten på planen under de matcher som John inte har spelat. Han har verkligen en bra möjlighet att vara kapten men just nu så är det viktigt att vi avslutar den här säsongen eftersom det inte är en bra idé att börja tänka på nästa säsong redan nu då vi fortfarande har två stora mål att nå.""På söndag så har vi två mål att nå. Det första är att bli första lag någonsin att vinna 30 matcher under en och samma Premier League säsong och det andra är att hjälpa Thibaut Courtois att vinna the Golden Glove. Självklart så vill vi också förbereda på rätt sätt inför FA-cupfinalen mot Arsenal .""Det är viktigt att fira eftersom det är en otrolig titel att vinna, för mig, för spelarna, för klubben och för våra fans. På söndag måste vi försöka vinna matchen och sedan är det viktigt att fira titeln. Jag kan knappt vänta att få fira med spelarna och fansen och även att få fira John, det kommer att vara väldigt viktigt, och även att fira Steve Holland (assisterande tränare) som lämnar klubben efter åtta fantastiska år och han är väldigt viktig för klubben. Han har vunnit väldigt mycket och jobbat med många tränare under åren och det har varit ett nöje att få jobba med honom under säsongen."Källa: chelseafc.com