Conte höll informationsrik presskonferens

Antonio Conte var frispråkig under dagens presskonferens. Tränaren pratade bland annat om Nathan Aké, Charly Musonda, John Terry, utmärkelsen som månadens tränare, Claudio Ranieri och motståndare Leicester.

Nathan Akés återkomst har tillsammans med arenafrågan varit den största snackisen runt Chelsea den senaste tiden. Det var därför ingen överraskning att Antonio Conte fick svara på frågor om holländarens situation under dagens presskonferens.– Han är en bra spelare, väldigt ung men med en bra personlighet. Han kan spela som mittback, mittfältare och som ytterback. Den här veckan har jag testat honom som mittback. Nu är det viktigt att han får träna med oss, då han bara har gjort det i några dagar. Det är viktigt för honom att han får tid till att lära sig vår spelidé och att han anpassar sig till den.Det verkar åtminstone inte som att Aké kommer att gå rakt in i startelvan till morgondagens match mot Leicester . Beslutet verkar, enligt Conte, snarare handla om huruvida han ska ta en bänkplats eller sitta på läktaren.– Jag har inte bestämt mig för om han ska sitta med på bänken eller inte. Det är viktigt att jag får tid att lära känna honom bättre, så att jag kan hitta hans bästa position.Chelseas lånesystem, där man har ett stort antal spelare ute på lån, har kritiserats för att vara ineffektivt som metod för att få fram spelare till A-laget. Conte hyllade istället systemet och lyfte fram Aké som ett gott exempel på vad ett lyckat lån kan göra med en spelare.– Under de senaste ett och ett halv åren har han utvecklats stort. Det visar att det är viktigt för en ung spelare som är fostrad i akademin att gå ut på lån. Sen när de är redo kan de komma tillbaka och spela med oss.En annan spelare som har återvänt från en låneperiod är den belgiske yttern Charly Musonda. Han återvände nyligen från en ganska misslyckad tid i Real Betis. Contes uttalanden om Musonda på presskonferensen tyder på att den sevärda spelaren blir kvar i Chelsea till åtminstone säsongens slut.– Charly har kvalitéerna för att bli en riktigt bra spelare. Det är en bra möjlighet för både honom och mig att vi får jobba ihop under de här fem månaderna. Om han visar mig under den här månaden att han förtjänar att spela kommer han att gå in i laget. Jag gillar den typen av spelare. Jag ser honom som en spelare får både nuet och framtiden.Förutom återvändarna Aké och Musonda har det varit relativt tyst om eventuella spelarförstärkningar till Chelsea. Istället har John Obi Mikel och Oscar lämnat klubben. Conte bekräftade däremot att John Terry , trots vad vissa rykten har hävdat, kommer att stanna i klubben säsongen ut.– Terry kommer inte att lämna och Aké är som ett nyförvärv.För Conte själv har de senaste månaderna varit en ren succé. Ytterligare ett kvitto på det fick han i dagarna när han blev utsedd till månadens tränare i Premier League s för tredje månaden i rad. En bedrift som ingen annan har lyckats med innan.– Det är en stor ära för mig och en stor tillfredsställelse för mig, mina spelare och min stab.Den ödmjuke italienaren var noga med att påpeka att priset inte enbart var hans egen förtjänst.– Priset är inte till mig, det är till alla. Jag vill dela det med mina spelare och min stab. Det betyder att vi jobbar bra och det sporrar mig till att jobba mer för att förbättra mig själv och spelarna.Även morgondagens motståndare på tränarbänken, den förre Chelsea-tränaren Claudio Ranieri har nyligen prisats. Under veckan tilldelades förra säsongens titelvinnande manager nämligen priset som årets tränare av FIFA. Conte passade på att hylla sin landsman.– Claudio är verkligen en fantastisk manager. Jag är stolt över att känna honom och ibland brukar jag ringa honom. Han gjorde ett mycket bra jobb under förra säsongen, men det har han även gjort tidigare. Han förtjänar priset och jag är glad för hans skull.Den här säsongen har Ranieri och hans Leicester emellertid inte alls lyckats på samma sätt som under den förra. För närvarande ligger rävarna på femtonde plats med enbart sex poäng ned till nedflyttningsplatsen. En förvandling som har förvånat många, men Conte sade sig inte vara överraskad.– Jag är inte överraskad eftersom den här ligan är så tuff. Det kan hända, glöm inte Chelsea förra säsongen.Conte hyser dock stor respekt för motståndet, som Chelsea besegrade med 3-0 i säsongens första möte.– Jag ser Leicester som ett riktigt bra lag med bra spelare, starka spelare, spelare med talang och spelare med god teknik. Det är en viktig match för oss.