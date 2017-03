Conte jämför Kanté med sig själv

I morgon stundar ett hett FA-cupmöte mellan Chelsea och Manchester United. Lagens stjärnmittfältare N'Golo Kanté och Paul Pogba förväntas båda starta och Antonio Conte ger nu sin syn på de båda spelarna. Chelseatränaren jämför till och med den förstnämnde med sig själv.

N'Golo Kanté kan vara på väg mot sin andra raka Premier League -titel. Fransmannen har varit vital för Chelsea s mittfältsspel och är näst bäst i ligan med 94 lyckade tacklingar, endast slagen av Everton Idrissa Gueye som stått för 101 lyckade tacklingar. Alla som har följt Chelsea under den här säsongen, eller Leicester under den förra kan inte ha undgått Kantés kvalitéer på planen. Hur arbetsmyran sköter sig under träningar känner däremot färre till, men Antonio Conte intygar att Kanté gör ett bra jobb även där.– Han jobbar alltid hårt under träningarna, och alltid med ett leende. Han ger alltid 100% under såväl matcher som under träningar, säger italienaren till Chelseas officiella hemsida.En annan som verkar ge allt under träningar är Conte själv som ofta pratar om hur han försöker att förbättra sina spelare, och Kanté är inget undantag.– Mitt jobb är att försöka förbättra mina spelare, och jag försöker göra det genom att jobba väldigt hårt. När det gäller Kanté försöker vi jobba med honom för att göra honom till en mer komplett spelare.Om Kanté har varit en omedelbar succé sedan ankomsten till Chelsea har Manchester U niteds miljardvärvning Paul Pogba haft svårare att acklimatisera sig till sitt nya lag. Conte, som tränade Pogba i Juventus intygar dock att Pogba är en riktigt bra spelare.– Han är en toppspelare i alla lägen. Han är alltid villig att bli bättre på träning, har bra teknik, styrka och uthållighet.Med två så stora mittfältsnamn som dessutom kommer från samma land blir jämförelser dem emellan ofrånkomliga. Conte påpekar dock att en jämförelse dem emellan är svår att göra.– Det är två olika spelare med olika egenskaper.Chelseas karismatiske tränare är däremot mer sugen på att jämföra Kanté med en stor mittfältare från historien, nämligen han själv.– Jag var samma typ av spelare som Kanté. Jag uppskattar den spelartypen som jobbar hårt för laget. Han är starkare än jag var, men jag var möjligen en bättre målskytt, säger Conte till chelseafc.com om likheterna och olikheterna mellan han själv och sin nuvarande adept.