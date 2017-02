Conte nöjd efter segern mot Swansea

Efter segern mot Swansea i lördags så sätter nu Antonio Conte upp ett mål på 29 poäng för att säkra Premier League-titeln.

Efter mål från Fabregas, Pedro och Diego Costa så kunde Chelsea vinna hemma mot pånyttfödda Swansea i lördags och för ett litet tag rycka ytterligare i ligatoppen. Klubben har nu tolv raka segrar på hemmaplan, men trots detta så flyger in Antonio Contes tankar iväg.Conte var tydlig med att påpeka att lagen bakom i tabellen hade spelat en match mindre och att gapet skulle minska, samtidigt som han säger till Sky Sports att det krävs 29 poäng för Chelsea innan man kan bli mästare."Elva poäng är inte elva poäng på riktigt, eftersom de andra lagen också ska spela sina matcher. Vi behöver 29 poäng för att vinna ligan och ifall vi lyckas med det kommer vi att vinna titeln. 29 poäng är mycket och det är tolv omgångar kvar att spela. Det är viktigt att ta det steg för steg, att fortsätta att jobba hårt och tro på spelarna."Angående straffsituationen med Azpilicueta från matchen i lördags, som Swanseas manager Paul Clement tyckte var solklar men som i BBC:s långkörare Match of the Day delade experterna där Alan Shearer tyckte den var solklar medan Jermaine Jenas inte tyckte det var straff, så svarade Conte att Cesar var väldigt nära bollen när situationen hände och att hans lag var värdiga vinnare av matchen."Swansea är inte lätt lag att spela mot, det var en bra vinst från vår sida. Jag såg dem spela mot Liverpool och Manchester C ity och de spelade bra i de matcherna. Idag förtjänade vi att vinna, vi skapade många chanser. Det är synd att vi släppte in ett mål men i andra halvlek startade vi om. Vi förtjänade att ta tre poäng och jag är väldigt glad för mina spelares skull."