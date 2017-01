Tillbaka i både startelvan och målprotokollet.

Conte nöjd med helgen

Efter en stökig vecka var Diego Costa tillbaka i både startelvan och målprotokollet till helgens match mot Hull, vilket inte helt oväntat gör Antonio Conte nöjd.





”Diego gjorde en bra match med rätt attityd. Jag hoppas att insatsen sätter punkt för alla spekulationer om honom, hans relation till mig samt klubben.”



”Diego har två år kvar på sitt kontrakt. Han är lycklig för att vara hos oss och spela för Chelsea. För oss är det viktigt att fokusera på nuet, och inte försöka blicka för långt in i framtiden.”



På frågan om huruvida Costa eventuellt kunnat tänka sig att krita på en förlängning till det nuvarande kontraktet, svarade Conte följande.



”Varför inte? Det beslutet är något man fattar tillsammans med klubben, men som jag sa så ser jag inga problem med Costa och hans kontrakt.”



Om det övriga lagets insats uttryckte Conte också en stor lycka, framförallt med tanke på att man lyckades hålla för pressen som kommit i och med flera av titelnkonkurrenternas poängtapp inför söndagens sena match.



”Vi visade att vi är ett enat lag. Det är den viktigaste anledningen till att vi lyckas hålla undan i toppen. Detta var inte vår bästa match, men vi har nu nått den andra halvan av säsongen och poängen väger tyngre – både för oss och våra konkurrenter.”



”Flera av våra konkurrenter tappade poäng under helgen och det är inte enkelt att spela helgens sista match med vetskapen om andra matchers resultat.”



”Att utnyttja läget var väldigt viktigt. Vi leder med åtta poäng och det är 16 matcher kvar att spela. Att ha den positionen är fantastiskt med tanke på att ingen trodde på oss inför säsongen. Men vi vet att det kommer bli tufft enda in i slutet.”



Angående Ryan Masons olyckliga smäll med Gary Cahill i början av matchen, så skickar Antonio Conte likt många andra delar av fotbollsvärlden sina kondoleanser.



”Hela Chelsea vill önska honom all lycka. Det var en hemsk olycka. Vi hoppas att han kan återhämta sig och återvända till planen inom kort.”



Även vi på CSS-redaktionen vill önska Ryan Mason en snabb återhämtning från gårdagens tråkiga incident.





2017-01-23 18:30:00

