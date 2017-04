Conte nöjd med sina ändringar

Antonio Conte fattade ett par oväntade och tuffa beslut inför semifinalen mot Tottenham. Efter matchen kunde han andas ut och inse att besluten var de rätta när Chelsea vann och några viktiga spelare fick lite vila.





"Att nå final i denna turnering under min första säsong är en stor framgång, inte bara för mig utan för alla mina spelare och för klubben, de anställda och fansen." sa Conte på presskonferensen efter matchen.



"Vi förtjänade det här efter en riktigt tuff match mot ett mycket starkt lag. Att få se den här typen av match, jag tror att England är stolta. Att ha den här typen av fotboll med den här intensiteten från spelarna, det är sport som det ska vara. I den här semifinalen såg jag två lag som var väldigt starka och gjorde en bra match, inte bara Chelsea utan också



Conte kallade denna vecka för avgörande med semifinalen mot Tottenham följd av avslutningen i



"När du kommer in i den här delen av säsongen och du vet att du ska spela tre tuffa matcher, där en är en semifinal och en högprioriterad toppmatch, och du har en ny match på tisdag så måste du ta tuffa beslut."



"Vi spelar mot



Conte strök under sin beslutsamhet att hålla hela truppen involverad i allt som händer på träning för att kunna få laget att fungera trots ändringar.



"Jag är glad över att Michy startade den här viktiga matchen. Det är väldigt viktigt för honom och hans självförtroende, och det samma gäller för Ake som är en ung spelare. Vi måste vara stolta att se hans insats och den nivå han spealde på. Det är inte lätt. Jag trodde på dem och de visade att jag hade rätt."



Kring förra årets bäste spelare och gårdagens tvåmålsskytt hade också Conte positivt att säga: "Jag är också glad för Willian som visade fin form och den här säsongen har inte varit enkel för honom av flera orsaker."



"Nu är det viktigt att flytta fokus för vi har bara två och en halv dag för vila och återhämtning samt förberedelser inför matchen mot Southampton som vi vet kommer bli tuff. Vi vet också att Tottenham kommer slåss till slutet för att vinna titeln."



Det är tätt mellan matcherna och mycket står på spel när säsongen närmar sig sitt slut. Närmast väntar alltså Southampton för Chelseas del där man vill säkerställa att Tottenham inte kan fortsätta att minska gapet och skapa än mer spänning i ligaavslutningen.



Källa: chelseafc.com Antonio Conte överraskade många när hans startelva till gårdagens semifinal i FA Cupen presenterades. Både Diego Costa och Eden Hazard placerade på bänken. En som startade var istället Willian som gjorde två mål i den första halvleken. I den andra byttes först Diego Costa och Hazard in och en stund senare kom också Cesc Fabregas in och de två sistnämnda var båda inblandade i Chelsea s 3-2 och 4-2 mål vilka säkrade finalplatsen."Att nå final i denna turnering under min första säsong är en stor framgång, inte bara för mig utan för alla mina spelare och för klubben, de anställda och fansen." sa Conte på presskonferensen efter matchen."Vi förtjänade det här efter en riktigt tuff match mot ett mycket starkt lag. Att få se den här typen av match, jag tror att England är stolta. Att ha den här typen av fotboll med den här intensiteten från spelarna, det är sport som det ska vara. I den här semifinalen såg jag två lag som var väldigt starka och gjorde en bra match, inte bara Chelsea utan också Tottenham ."Conte kallade denna vecka för avgörande med semifinalen mot Tottenham följd av avslutningen i Premier League . Spelschemat är italienaren inte helt nöjd med, men det kan bara accepteras."När du kommer in i den här delen av säsongen och du vet att du ska spela tre tuffa matcher, där en är en semifinal och en högprioriterad toppmatch, och du har en ny match på tisdag så måste du ta tuffa beslut.""Vi spelar mot Southampton som har vilat tio dagar och Tottenham får också en dags mer vila innan de spelar mot Crystal Palace som har en tuff match imorgon (läs söndag). Du måste ta ansvar för dina beslut och det är ett stort ansvar. Det är inte lätt att starta en match utan två väldigt viktiga spelare."Conte strök under sin beslutsamhet att hålla hela truppen involverad i allt som händer på träning för att kunna få laget att fungera trots ändringar."Jag är glad över att Michy startade den här viktiga matchen. Det är väldigt viktigt för honom och hans självförtroende, och det samma gäller för Ake som är en ung spelare. Vi måste vara stolta att se hans insats och den nivå han spealde på. Det är inte lätt. Jag trodde på dem och de visade att jag hade rätt."Kring förra årets bäste spelare och gårdagens tvåmålsskytt hade också Conte positivt att säga: "Jag är också glad för Willian som visade fin form och den här säsongen har inte varit enkel för honom av flera orsaker.""Nu är det viktigt att flytta fokus för vi har bara två och en halv dag för vila och återhämtning samt förberedelser inför matchen mot Southampton som vi vet kommer bli tuff. Vi vet också att Tottenham kommer slåss till slutet för att vinna titeln."Det är tätt mellan matcherna och mycket står på spel när säsongen närmar sig sitt slut. Närmast väntar alltså Southampton för Chelseas del där man vill säkerställa att Tottenham inte kan fortsätta att minska gapet och skapa än mer spänning i ligaavslutningen.Källa: chelseafc.com

0 KOMMENTARER 186 VISNINGAR 0 KOMMENTARER186 VISNINGAR NIKLAS ISAKSSON

2017-04-23 13:55:58

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-04-23 14:45:00

Chelsea

2017-04-23 13:55:58

Chelsea

2017-04-23 13:26:00

Chelsea

2017-04-22 20:08:00

Chelsea

2017-04-22 14:40:11

Chelsea

2017-04-22 14:16:00

Chelsea

2017-04-21 19:55:44

Chelsea

2017-04-17 19:56:09

Chelsea

2017-04-16 18:56:44

Chelsea

2017-04-16 18:56:00

ANNONS:

Chelsea tar sig till finalen i FA-cupen efter en mycket imponerande vinst mot ett formtoppat Spurs.Antonio Conte fattade ett par oväntade och tuffa beslut inför semifinalen mot Tottenham. Efter matchen kunde han andas ut och inse att besluten var de rätta när Chelsea vann och några viktiga spelare fick lite vila.Det dröjde till april men Nemanja Matics första mål för säsongen var väl värt att vänta på.En projektil från Matic punkterade matchen och skickade Chelsea till final och Tottenham ut ur FA Cupen.Chelseas mittback aktar semifinalmotståndet i FA Cupen väldigt högt och menar att man måste vara på absoluta topp för att vinna.Tränare Conte lutar åt att starta med den unga holländaren i backlinjen i FA Cup-semin mot Tottenham.Lördagkvällen bjuder på stormöte på Wembley där Englands två bästa lag gör upp om en plats i FA Cup-finalen.Även om det inte kommer som en chock så är det ändå med stor sorg som Chelseas supportrar möts av nyheten att ikonen John Terry lämnar klubben i sommar.Manchester United sätter liv i ligan efter att Mourinho lyckats utmanövrera sina gamla klubb. En skada på Marcos Alonso under uppvärmningen och en skuggmarkering på Hazard gjorde att laget från London aldrig lyckades ta sig in i matchen.Det blev ingen rolig tillställning för Chelsea när man på påskdagen resten till Old Trafford för möte med José Mourinhos Manchester United. Ett tidigt mål i vardera halvlek blev avgörande samtidigt som Chelsea nu bara har fyra poängs försprång i toppen av tabellen.