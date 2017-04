Conte vill att Kanté fortsätter utvecklas

N´Golo Kanté utsågs till Årets spelare i Premier League, men Antonio Conte ser ändå möjlighet till fortsatt utveckling för sin franske mittfältsgigant.

Sommarens stora lilla nyförvärv för Chelsea , N´Golo Kanté, har visat varför Chelsea ville ha honom när han i match efter match dominerat mittfältet. Detta innebar att fransmannen vann det prestigefyllda priset Professional Footballers' Association player of the year under söndagskvällen, ett pris han även var nominerad till förra året.Antonio Conte är nöjd med Kantés utveckling under säsongen. "Vi måste vara nöjda för honom och vi måste vara stolta. Det är ett stort erkännande. Han har arbetat väldigt hårt och förbättrat sig mycket."Trots utmärkelsen ser Conte fortsatt utvecklingspotential för Kanté, "Han arbetar alltid för att förbättra sina svagheter och jag hoppas att han fortsätter så. Det är viktigt för honom att behålla viljan att fortsätta utvecklas.""Det viktigaste för en spelare är att kontinuerligt prestera. N´Golo har gjort det under förra säsongen och under denna säsong. Hans prestationer är riktigt bra." Ord som inte är någon underdrift då Kanté enligt många är skillnaden mellan Leicester 2015/2016 och 2016/2017 likväl som skillnaden mellan Chelseas tionde plats förra säsongen och kampen om titeln i år."Han visar fantastisk förmåga att vinna boll och jag tycker också att han har förbättrat sig mycket med bollen. Han har förmågan att finna första passningen framåt i planen och inte bara åt sidan.""Han har förbättrat sig mycket, men jag tror att han kan fortsätta att bli bättre. Han måste fortsätta förbättra sig."Om Kanté fortsätter utvecklas så har Chelsea en fantastiskt bra spelare på sitt mittfält under flera år framåt och en stabil defensiv pjäs att luta sig mot. Första chansen till fortsatt utveckling för Kanté kommer redan imorgon tisdag på Premier League rullar vidare med match mot Southampton Källa: skysports