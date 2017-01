Bär blå tröja ett tag till?

Costa och Conte sluter fred

Efter de senaste dagarnas oklarheter kring Diego Costa fortsatta framtid i Chelseatröjan kommer nu rapporter om att spelaren slutligen slutit fred med Antonio Conte.





Tidningen menar att Diego Costa nu slutit fred med Conte, och att Costa nu återigen tränar med resten av truppen. Detta innebär att han är aktuell för startelvan till helgens match hemma på Stamford Bridge mot Hull. Hela maskeraden med en ”ryggskada” kan således anses avslöjad. Tidningen menar att ryktena härstammade från ett besök av Diego Costas agent Jorge Mendes hos kinesiska Tianjin Quanjian, någonting klubbens ägare bekräftat. Dock strandades kinesernas intresse av de nya reglerna inom den kinesiska fotbollen, som sätter begränsningar för hur många utländska spelare klubbarna får värva.



2017-01-17 22:00:00

