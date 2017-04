Courtois och Chelsea laddar om inför onsdagens match

Courtois: "Besvikna men beslutsamma"

Efter förlusten mot Crystal Palace så är Thibaut Courtois och Chelsea fast beslutna att studsa tillbaka med en vinst på onsdag





"Det var en besvikelse, vid halvtidsvilan så kom vi in och förväntade oss att vi skulle lyckas prestera bättre i andra halvlek", sa Courtois. "Vi spelade inte dåligt i första halvlek, vi gjorde mål väldigt tidigt vilket alltid är bra mot ett lag som Crystal Palace, men under två till tre minuter så tappade vi koncentrationen och gav bort två mål."



"Vid det första målet gjorde Zaha väldigt bra ifrån sig men sen pressade vi framåt och lämna för mycket utrymme defensivt. Vi försökte fighta tillbaka men bollen ville helt enkelt inte gå in i målet vilket är frustrerande. Efter det andra målet var det svårt att få hål på dem trots flertalet chanser."



Chelsea har chansen att revanschera sig redan på onsdag då



"Det är viktigt att vinna igen på onsdag", sa den långa belgaren. "Spurs kommer att hoppas på en ny förlust för oss så att de kan minska avståndet till fyra poäng men vi kommer att fortsätta att köra på som vanligt. Vi vet vad vi gör och vi tänker inte på att förlora igen. Vi fokuserar istället på att ladda om och vinna matchen på onsdag."



Chelsea mot Manchester City spelas klockan 21.00 på onsdag.



SEBASTIAN HANSEN

2017-04-03 19:07:00

