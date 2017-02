Courtois: "En viktig poäng"

Thibaut Courtois tycker att Chelsea ska vara nöjda med en poäng borta mot Burnley, en poäng som kan visa sig vara väldigt viktig i titelracet.

Många ser på söndagens 1-1 resultat mot Burnley som två tappade poäng men Thibaut Courtois är nöjd med resultat46 och ser det som en vunnen poäng som kan vara viktig fram mot slutet av säsongen. Chelsea tog ledningen tidigt efter mål av Pedro men Burnley kunde kvittera efter en frispark av Robbie Brady. Chelsea hade stort bollinnehav under matchen men lyckades inte skapa några farliga chanser och fick nöja sig med en poäng från Turf Moor, en arena som många lag har haft det tufft på under säsongen."Förutom en enstaka poäng så har Burnley tagit alla sina poäng på hemmaplan och är en riktigt svår motståndare att möta som bortalag", säger Courtois. "Planen var bra och även om vädret var tufft så startade vi matchen i högt tempo med ett tidigt mål.""Vi släppte sen in en frispark efter ett riktigt kvalitetsmål av Brady. Efter målet så hade vi svårt att nå upp till samma standard och hade problem att skapa några större chanser under andra halvlek. I slutändan så ska vi kanske vara nöjda med en poäng även om vi alltid vill vinna. Innan matchen pekade tränaren ut att dem hade tagit 28 poäng på hemmaplan och att många lag har tappat poäng mot dem. Om vi hade kunnat vinna så hade det varit ännu bättre men under vintern så är det tufft och med tanke på att Burnley spelade bra så måste vi nöja oss med en poäng."Det var säsongens tredje oavgjorda match för Chelsea under säsongen vilket betyder att avståndet till Man City har krympt till åtta poäng efter att Manchester-laget besegrat Bournemouth under måndagkväll. Flertalet tuffa matcher väntar Chelsea och Courtois förstår att ligan är långt ifrån avgjord."Vi tar det match för match och fokuserar inte på vem som ligger bakom oss i tabellen. Vi försöker bara att vinna våra matcher och så får vi se. Premier League är en tuff liga med svårta bortamatcher."Chelseas nästa match i ligan spelas den 25:e februari hemma mot Swansea. Innan dess väntar Wolverhampton på bortaplan i FA-cupen. Matchen startar klockan 18:30 på lördag 18/2.Källa: Chelseafc.com