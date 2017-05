David Luiz - Solstrålen från Brasilien

Publikfavoriten i en stor intervju om fotboll, föroreningar, livet i allmänhet och vikten av att vara positiv.

Han har hunnit bli 30 år och noterats för över 500 matcher på professionell nivå. Han har vunnit ligan i Brasilien, Portugal och Frankrike. Champions League och Europa League . Och ikväll kan han komma att lägga till Premier League -medaljen i prisskåpet.Samtidigt som N'Golo Kanté vunnit allt på det individuella planet har folk lyft fram Hazard med sin teknik och briljans. Men glöm inte David Luiz , som ifrågasatt och utskrattad kom tillbaka till Chelsea och tog kontroll över backlinjen. I en taktiskt chansning gjorde Conte honom till general i en backlinje som läckte mängder med mål och det var just David Luiz som trebackslinjen byggdes kring.Kapten John Terry har vackert fått stå vid sidlinjen medan David Luiz match efter match cementerade sin roll i hjärtat av Chelseas försvarslinje. Hans närvaro har inbringat lugn, hans talang har skött resten och det är inte en överdrift att säga att positionen alla nu försöker efterapa återskapades och förfinades av David Luiz. En modern libero. En som sjunker när det behövs men som avväger när brytningen ska sättas in. En som styr spelet, bygger upp anfallen och leder linjen. Dessutom allt som oftast med ett leende på läpparna."Jag tror att många personer njuter av att spela fotboll, men de vill inte visa det" säger David Luiz i ett utdrag ur en intervju med Daily Mail. "Jag är som jag är för jag kommer ihåg när jag försökte komma hit. Jag är så här för jag kommer ihåg när detta var min dröm.""Jag brukade skoja med min syster, jag låtsades skriva min autograf. 'Denna blev bra, denna blev också bra'. Nu stannar jag bilen och folk ger mig en bit papper eller vill ta bild med mig. Det kan vara en pojke på träningsanläggningen med ett ben. Han pratar om att spela fotboll. Med ett stort leende berättar han om ett mål han gjorde och då tänker jag; 'Varför är jag trött? Och vad är MITT problem?'"Jag tror att alla förds rena och sunda. Du kommer aldrig på förlossningsavdelningen hålla en bebis med dålig energi. Det är omöjligt. Men efteråt kommer världens föroreningar. Och det får folk att förändras. Situationerna, momenten i deras liv, folk som gör dåliga saker inte för att de är dåliga men för att de inte hade rätt stöd i rätt läge.""Om du låter föroreningarna ta dig, det är då du börjar klaga över ingenting och allting. Du måste trycka iväg föroreningarna, de negativa krafterna, de negativa lögnerna.""Glädje är viktigt i livet, inte bara fotboll. Glädje är att vara seriös och professionell också. Glädje kan innebära att nå din fulla potential genom att träna hårt och vara disciplinerad. Glädje kan innebära att följa de regler du måste följa.""Vissa arbetar som experter inom fotbollen och de måste ha en åsikt. Det är fullt normalt. Men vad som inte är trevligt är när de tror sig veta.""Vissa människor är förorenade i sättet de attackerar, på ett negativt sätt. Deras bedömningar kan bli galna. I min karriär har folk sagt att jag inte är fokuserad. Det är inte trevligt när man inte får mer respekt än så."Respekten är något David Luiz kämpat för under sin karriär och Play Station-referensen vi alla minns, som Gary Neville slängde sig med i början av hans Chelseakarriär, sårade mer än man förstod. Fram till nu vill han inte bli påmind om den och förstår inte varför folk tar upp den igen när Neville själv säger att hans åsikt har förändrats. Men i ärlighetens namn var inte Neville ensam i sin kritik. Enligt uppgifter var just hans yviga spelstil (jämförbart med en barn som styrde honom på TV-spel) som fick Mourinho att släppa honom till Paris 2014. Mourinho vill att backarna ska vara 'pessimister', att alltid tänka på konsekvenserna av sitt agerande."Det är inte bara Mourinho" fliker David Luiz in. "De säger samma sak i Brasilien. Backar måste vara pessimister. Jag kan inte vara så. Jag är optimist i livet. Jag är positiv. Jag tänker alltid på de bästa sakerna och drömmer om det. Men jag vet var jag är. Jag vill inte ta min lilla båt och gå upp mot en 20-meters våg. Kanske jag kan komma runt den på sidorna och på så sätt komma fram. Jag kommer i alla fall försöka hitta en väg."Han är en smart kille, vår brasseback med nummer 30 på ryggen. Han pratar engelska och franska. Likaså spanska och portugisiska och han klarar sig hyggligt med sin italienska. Och allt har han lärt sig sedan han kom till England 2011. Intervjuerna när han inte förstod ett ord på något annat språk än sitt eget sitter kvar på alla Chelseasupportrars näthinnor. Men han studerade hårt för han ville kommunicera med människor. Och det gör han fortfarande. Kanté som är blyg och pratar franska sägs ha blivit mer social med David Luiz influens. David Luiz agerade brobyggare med sin franska och har fått Kanté att bli en i gruppen.Och det är de mjuka värdena som är de viktiga i livet enligt David Luiz. "Troféer är trevligt och titlar är kul. Att putsa dina priser är fint. Men upplevelser med människor är speciellt."Ikväll kan han, solstrålen från Brasilien, få uppleva båda delar. West Brom - Chelsea börjar kl 21.00.Hela intervjun gjord av Martin Samuel i Daily Mail kan du läsa här