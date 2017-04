Monster?

David Luiz: "Vi måste vara som monster"

Chelseas mittback aktar semifinalmotståndet i FA Cupen väldigt högt och menar att man måste vara på absoluta topp för att vinna.





"För mig är de ett fantastisk lag med en fantastisk tränare i Mauricio Pochettion" säger Luiz till London Evening Standard.



"De är det bästa fysiska laget i ligan. Alla 11 spelare är monster."



"Det kommer bli en tuff match för oss. Vi måste vara redo att spela mot ett av de bästa lagen i ligan. Men det kommer alltid att vara svårt när du når semifinalen."



"Måste vi vara som monster också? Ja. Chelsea har också några monster, som spelar som monster, som N'Golo Kante. Vi har andra typer av monster."



"Det kommer att bli en fantastisk match då båda lagen är i bra form. Det kommer att bli en match av högsta kvalité och vi måste vara på topp för att vinna."



Det vinnande laget i kvällens match kommer att spela final mot antingen Man City eller Arsenal i slutet av maj.

2017-04-22 14:40:11

