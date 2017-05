Dennis Wise blickar tillbaka

Chelseas finalseger i FA-cupen mot Middlesbrough firar 20-årsjubileum i veckorna. Den dåvarande lagkaptenen Dennis Wise blickar tillbaka på en fin tid i klubben.





En som minns finalen med glädje är den dåvarande lagkaptenen Dennis Wise. Finalen markerade slutet på en lång ökenvandring för Chelsea, och banade väg för 00-talets framgångssaga. Wise berättar nu, med anledning av jubileet och även måndagens ligamatch, för Chelseas officiella hemsida om en inte så avlägsen tid som det kan framstå som:

”Det var underbara tider, jag spelade 11 år i Chelsea och gick igenom alla olika faser. När jag kom så kämpade klubben verkligen. Sen, helt plötsligt började olika spelare komma in och man blev tvungen att steppa upp några snäpp. Alla Gianfranco Zolas gjorde klubben bättre. I slutändan vann jag många titlar.”



Dennis Wise representerade Chelsea från 1990 till 2001 och är, efter



När Wise lämnade 2001 skedde ett skifte, både på ett personligt plan men också för Chelsea som klubb. Idag står vi inför ett liknande skifte, då just John Terry lämnar Chelsea efter en nästan livslång tjänst. Wise minns sin sorti och kan föreställa sig hur Terry känner inför att lämna:

”Det var tufft att lämna och jag vet hur John känner sig. Jag var i samma situation - ska jag, ska jag inte, och visste att jag inte skulle få spela. Som fotbollsspelare vill du spela.”

”Vetskapen att du kommer bli åsidosatt, någon Claudio Ranieri gjort klart för mig, fick mig att inse att det var tvunget att hända; jag hade två år kvar på kontraktet men jag tog beslutet. John har uppenbarligen gjort samma beslut, och det är ett tufft sådant.”

”Jag hade en så fin relation med fansen och alla i klubben. Det var verkligen en vemodig dag för mig.”



Ett år innan Dennis Wise flyttade till

”Henry är 17 nu och hatar att se det” skojar Wise. ”Det är kul, folk fick en annan bild av mig där - de brukade tycka att jag var hemsk och sedan tog jag med honom upp och helt plötsligt tyckte alla gamla mammor att jag verkade riktigt trevlig!"



Henry Wise har kommit fram som en lovande mittfältare i Derbys ungdomsakademi, men trots att positionen är densamma ser hans far olikheterna:

2017-05-04

