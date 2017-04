Diego Costa - Målmaskinen som gått sönder

Målproduktionen har stannat av det är lätt att dra paralleller till det bud spelaren ryktades vilja överväga i januari. Har Chelseas målmonster huvudet i Kina?

"Kan Costa oss ligan" skrev CSS:redaktionen med krigsrubriker den 14 januari när Chelsea spelade mot Leicester utan Diego Costa i truppen. Och det hela handlade om så mycket mer än en klatschig rubrik. Ryggproblem var budskapets som sändes ut från Chelseas läger men källor i England vittnade snarare om att ett megabud hade kommit in för Brassespanjorens tjänster. Budet var från Kina med ett kontrakt så löjligt stort att tabloiderna turades som att hitta på nya epitet för att kunna beskriva det. Min favorit var nog ändå "Mammut-kontrakt" som tydligt målade upp innebörden av de £620,000 i veckan som Diego Costa skulle få. Huvudet snurrade och ögonen likaså.Men allting skulle bli bra. Conte tonade ner det hela och till och med tabloiderna rapporterade om att Diego Costa nu lagt det hela bakom sig. Han blev mest sur för att han inte fick chans att överväga budet själv, men gillade nu läget och hade fokus fullt inställt på att kriga vidare säsongen ut i Chelsea. En Premier League titel hade smakat bra och kanske till och med en skytteligaseger. I nästa match vann Chelsea mot Hull med 2-0 och Diego Costa gjorde ett av målen. Ordningen återställd. Vi pratar inte mer om det nu.Trots att budet rapporteras ligga kvar på bordet är dock känslan att någonting ändå hände där och då.Kring jul när de sedvanliga halvtidsrapporterna kom ut var det jämnt skägg mellan Diego Costa, Eden Hazard och N'Golo Kanté som bäst i Chelsea. Kanske bäst i ligan. Diego Costa hade blivit korad november månads bästa spelare och hade varit högst bidragande till Chelseas marsch mot titeln. Han hade gjort 14 mål och fem assist i ligan och skapade en och en halv chans per match, enligt statistik från Daily Mail. Statistiken efter det påstådda budet är dock mindre smickrande. Diego Costa har sedan dess gjort tre mål, noll assist och skapat 0,2 chanser per match.Men det slutar inte där. Hans mål per spelade minuter har gått från ett var 120:e minut till ett på 329 minuter, han skapar färre chanser för sina medspelare och den enda statistiken som pekar uppåt är antalet fouls. Omvandlingen har varit remarkabel. Från utställnings-schäfer till påkörd byracka. Och alla har sett det. När PFA:s nominerade kom ut fanns där plats för såväl Harry Kane som Romelu Lukaku och Zlatan Ibrahimovic , men Diego Costas namn lyste med sin frånvaro.I senaste ligamatchen mot Man United (0-2) bråkade han mest och i helgen fick han se större delen av FA Cup-semifinalen från avbytarbänken. Ändå är han Chelseas guvernör. En publikfavorit som kan om han vill.Chelsea spelar härnäst mot Southampton ikväll. Därefter följer Everton, Middlesbrough, WBA, Watford och Sunderland. Frågan är om Diego Costa kan ackumulera krafter och engagemang för att laga målmaskinen väl till dessa matcher. Klubben behöver det. Poängen har dalat från 2,5 per match till 2,1 och ligatiteln är på riktigt hotat av ett hungrigt Tottenham med allt att spela för.Om Chelsea ska bli krönta ligasegrare behöver Diego Costa komma tillbaka och bekänna färg. På riktigt. Oavsett om det ligger ett bud från Kina på bordet eller inte.