Diego Costa och att göra mål som spelar roll

Diego Costa om sina dryga 50 mål i Chelseatröjan.

Det var i matchen mot Southampton Costa äntligen lyckades nå milstolpen, efter att ha genomlidit någon av en måltorka dessförinnan. Trots torkan blev han den snabbaste Chelsea spelaren under Premier League -eran att nå just 50 mål, och om dessa berättar han alltså i en intervju som postas översatt nedan.Viktigt att klargöra att intervjun inte är gjord av någon på CSS-redaktionen, utan av medarbetare kring Chelsea officiella hemsidan, och att syftet här helt och hållet är att framföra den översatt på svenska. Länk till intervjun på engelska finns här SvarNormalt så kommer du ihåg viktiga mål, mål som har varit avgörande i matcher, mål som antingen innebär ett oavgjort resultat eller en seger. Mål i matcher som varit viktiga eller svåra, dem kommer du ihåg.Mål är alltid viktigare när de innebär poäng. De har större påverkan och jag har alltid sagt att istället för att göra fem mål på två matcher, eller tre eller fyra i en och samma match och sen gå fem matcher i sträck utan att göra mål, så är det viktigare att regelbundet göra mål, utan måltorkor.Ja, jag visste det på en gång. Jag träffade inte bollen rent och det hade inte varit något bra mål att fira 50 med. Jag visste det den skulle gå utanför, jag visste att den hade touchat försvararen och jag visste att det inte var mitt mål. Det var trevligt att få göra det femtionde på hemmaplan.Nej! Nästa gång gör jag mål.Det är lite kul, vissa dagar känner du redan från början att du kommer göra mål och det händer generellt när du är inne i ett bra stim med mycket mål. Du känner först och främst att du kommer få chanser, och sedan att du kommer sätta dessa chanser.Det innebär dock inte att du tappar koncentration, men när du är inne i en period där du inte gör lika mycket mål så tänker du nästan för mycket på att nästa chans måste sitta.Jag skulle inte säga att jag är den bästa med min vänsterfot, men jag har jobbat hårt på det. Jag kommer ihåg under en skadeperiod när jag hade ont i mitt högra knä och led av det, och då behövde jobba mer med vänsterfoten. Det var under min tid i Atletico. Så jag kan skjuta okej med vänsterfoten, men inte lika bra som vissa som kan använda båda fötterna.Det är det. Försvararna är större och starkare och bättre i luften. Det är en del av mitt spel jag arbetat med, men inte den del jag är bäst på.Matcher kan avgöras i slutet eftersom alla startar fokuserat och att det sedan är svårt att hålla mentaliteten, formen och spelet uppe under matchens gång. Lite beroende på hur matchen är, om det är en tuff match med mycket anfall fram och tillbaka, så kan matchen öppna upp sig mellan den 70:e och 80:e minuten. Om du är vältränad och stark så kan du utnyttja tröttheten och den minskade koncentrationen hos försvararna under den här stunden. Det är därför det är viktigt om du har jobbat hårt hela matchen, att du måste fortsätta in i det sista när försvararna börjat tröttna.20 är en bra, stabilt siffra. Vilket lag som helst med en anfallare som gör 20 mål regelbundet kommer kunna utmana i den ligan de är med i. Jag är inte den som fokuserar på antalet och på individuella framsteg, utan det handlar alltid om att ta poäng. Det är därför jag eftersträvar kontinuitet, att göra mål regelbundet snarare än att göra tre eller fyra mål i en match och sedan inget i nästa.Men med 20 hade jag varit nöjd. Jag gjorde så många i mina första säsong hos Chelsea, när vi vann titeln, och om jag gör 19 eller 20 den här säsongen och vi vinner så är det bra, då betyder dem något och ger något.