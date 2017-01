Tillbaka till Spanien för Diego Costa?

Ensamträning för Diego

Efter den senaste tidens turbulens kring Diego Costa, en ryggskada och ett bud från Kina, så verkar det som om anfallsstjärnan nu tränar utanför truppen på Cobham.





Hur det egentligen ligger till, om det nu är ett bud från Kina eller om han vill hem till Spanien, är ännu oklart. Vad som dock står klar nu är att Diego är tillbaka i träning, dock utanför truppen. Han har setts träna på egen hand på Cobham under måndagen, där resten av laget ska påbörja veckans träning under tisdagsmorgonen, enligt Daily Mail.



Samtidigt så har Antonio Conte och Chelsea ingen lust att släppa Diego, vad det verkar. Independent rapporterar om intresse från både hans förra klubb Atletico de Madrid, men också från Barcelona. Samtidigt har det tidigare ryktats om att Diego och Antonio skulle hålla fredssamtal under denna veckan, något som bland annat Telegraph avvisar och säger att om några sådana samtal skulle hållas, skulle de isåfall vara på Diegos initiativ.



Michy Batshuayi har enligt Daily Mail varit av intresse för Paris Saint-Germain, men Chelsea ska ha nekat både ett och två lånebud på belgaren. Om Diego Costa blir kvar eller inte lär vara en följetång under resten av månaden, men skulle han bli kvar så pekar mycket på att han lämnar under sommaren istället. I helgens vinstmatch mot Leicester City så lämnades anfallsstjärnan Diego Costa utanför truppen med en påstådd, enligt tränare Antonio Conte, ryggskada som han ådragit sig tidigare under veckan. Chelsea vann sedan matchen klart med 3-0, men efteråt handlade det i stort sett bara om Diego Costa och hans frånvaro.Hur det egentligen ligger till, om det nu är ett bud från Kina eller om han vill hem till Spanien, är ännu oklart. Vad som dock står klar nu är att Diego är tillbaka i träning, dock utanför truppen. Han har setts träna på egen hand på Cobham under måndagen, där resten av laget ska påbörja veckans träning under tisdagsmorgonen, enligt Daily Mail.Samtidigt så har Antonio Conte och Chelsea ingen lust att släppa Diego, vad det verkar. Independent rapporterar om intresse från både hans förra klubb Atletico de Madrid, men också från Barcelona. Samtidigt har det tidigare ryktats om att Diego och Antonio skulle hålla fredssamtal under denna veckan, något som bland annat Telegraph avvisar och säger att om några sådana samtal skulle hållas, skulle de isåfall vara på Diegos initiativ.Michy Batshuayi har enligt Daily Mail varit av intresse för Paris Saint-Germain, men Chelsea ska ha nekat både ett och två lånebud på belgaren. Om Diego Costa blir kvar eller inte lär vara en följetång under resten av månaden, men skulle han bli kvar så pekar mycket på att han lämnar under sommaren istället.

0 KOMMENTARER 395 VISNINGAR 0 KOMMENTARER395 VISNINGAR SIMON THELLSSON

2017-01-17 13:10:48

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-01-17 13:10:48

Chelsea

2017-01-16 12:09:39

Chelsea

2017-01-15 20:28:13

Chelsea

2017-01-15 14:00:00

Chelsea

2017-01-14 21:05:51

Chelsea

2017-01-14 15:58:22

Chelsea

2017-01-14 15:22:00

Chelsea

2017-01-14 08:46:00

Chelsea

2017-01-14 00:02:10

Chelsea

2017-01-13 18:35:11

ANNONS:

Efter den senaste tidens turbulens kring Diego Costa, en ryggskada och ett bud från Kina, så verkar det som om anfallsstjärnan nu tränar utanför truppen på Cobham.Antonio Conte hyllar den speciella relation han har med Chelseasupportrarna och är nöjd att laget studsat tillbaka efter Tottenhamförlusten.Snabba ryck för den som vill ha biljett till detta möte.Chelsea hittar tillbaka till det vinnande spåret genom en övertygande seger på King Power Stadium.Chelsea är tillbaka på vinnarspåret efter en förlust i senaste omgången. Två mål från Marcos Alonso och ett från Pedro gjorde att segern skrevs till klara 3-0 i matchen mot de regerande mästarna.Under den här säsongen har Chelsea utstrålat glädje både på planen och utanför den samma. Ingen tycks dock kunna sprida leenden på samma sätt som David Luiz. Den återvändande mittbacken glädjer såväl handikappade barn, supportrar som lagkamrater. – Jag försöker att lära mig alla saker i livet som gör att folk ler, säger Luiz.Chelsea har under säsongen tangerat rekordet i antal vunna vinster i rad i ligan, vilket har gett stora rubriker. Men samtidigt passar Antonio Conte på att smyga in med ett helt eget rekord i antal vunna “Manager of the Month” (“Månadens tränare”) i rad, efter att ha blivit utnämnd i oktober, november och december.Truppen som tar emot Leicester på lördagseftermiddagen har ett stort avbräck. Diego Costa uppges ha bråkat med tränare Conte och således uteslutits.Det handlar om Glenn, som också heter Andersson, är från Eskilstuna och den överlägsne vinnaren i CSS Chelseatipset under december. Glenn leder dessutom hela tävlingen i nuläget med en poängs marginal. Månadsmästarna liksom Glenn nu senast, vinner en tröja från Chelz Shop.Antonio Conte var frispråkig under dagens presskonferens. Tränaren pratade bland annat om Nathan Aké, Charly Musonda, John Terry, utmärkelsen som månadens tränare, Claudio Ranieri och motståndare Leicester.