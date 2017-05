Fàbregas kan slå rekord

I kvällens match mot Middlesbrough kan Cesc Fàbregas bli den förste spelaren i Premier League-historien att göra minst tio assist under sex olika Premier League-säsonger.

Cesc Fàbregas står på nio gjorde assist under säsongen med fyra matcher kvar att spela. Ett facit som placerar honom på fjärdeplats i Premier League s assistliga. En remarkabel insats då mittfältsmaestron endast startat nio av säsongens 34 matcher. Nu krävs endast en ytterligare assist under säsongens avslutning för att spanjoren ska skriva in sig i historieböckerna som den enda spelaren som gjort ett tvåsiffrigt antal assist under sex säsonger i den engelska högstadivisionen.Under mästarsäsongen med Chelsea 2014/15 stod Fàbregas för 19 assist. Övriga säsonger som han mäktade med minst tio assist var under tiden i Arsenal tröjan. Den allra mest assiststarka säsongen var 2007/08 då han gjorde ett mer assist än under sin bästa säong i Chelsea.Ett rekord skulle förmodligen ge mycket glädje till Fàbregas. I en intervju med Chelseas officiella hemsida tidigare i år beskrev han sin passion för att assistera.– Jag gillar att spela fram den avgörande bollen. Jag skulle kunna passa en enkel boll till spelaren bredvid, men det är inte sån jag är.En rykande färsk nyhet är att Fàbregas startar kvällens match i skadade N'Golo Kantés frånvaro. Något som säkerligen lär öka spanjorens chanser att slå rekordet redan ikväll.