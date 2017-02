Formen håller i sig enligt Terry

Chelsea lyckades efter en tuff match på Molineux mot Wolveshampton tillslut fixa avancemanget till FA-cupens kvartsfinal, något som enligt kapten Terry var viktigt.

Det var första gången på ett tag vi igår fick se John Terry i en Chelsea tröja, då han under säsongen prioriterats bakom samtliga av Gary Cahill, David Luiz och Cesar Azpilicueta i den där omtalade backtrean. Igår var han dock tillbaka, flankerad av Kurt Zouma och Nathan Aké, och det gick ju bra med en hållen nolla mot ett inspirerat motstånd. Inspirerat var ordet, och Terry erkänner till klubben hemsida att det var en tuff match”Wolves startade väldigt bra och gjorde det svårt för oss, särskilt under de första 20 minuterna vilket vi hade förväntat oss.””Det var en väckarklocka att se de andra resultaten under dagen och vi visste att det inte skulle bli enkelt att komma hit, det är en tuff plan, men jag tyckte vi gjorde det bra i slutändan.”Angående att den gamla akademispelaren George Savile höll på att ge hemmalaget ledningen efter bara några minuter hade Terry följande att säga.”Det hade varit grymt för honom men det var väl inte menat att ske.”Terry menar fortsatt att det är viktigt för de spelare som kanske inte får spela så mycket i Premier League att visa upp sig i den här typen av cupmatcher.”Huvudsaken för laget, och spelare som mig själv och Fabregas som inte spelar regelbundet, är att vi får chansen att spela, och att vi kommer in och vinner och på så sätt kan behålla den fina formen.””Vi måste göra det bra då de andra gjort det fantastiskt. Som en grupp tränar vi bra medan de har varit grymma i ligan. Allt vi kan göra som en grupp är att fortsätta vinna matcher och göra det svårt för våra motståndare.”Medan avancemanget i FA-cupen och Chelseas position i ligan sätter givetvis snacket om en dubbel igång, vilket Terry tycker är för tidigt.”Som du såg åkte vi till Burnley förra veckan och alla förväntade sig att vi skulle ta tre poäng. I år, framförallt i Premier League, slår alla varandra hela tiden. Det är inte som för fem, tio år sedan när man kunde åka till en match och bara hämta tre poäng för att sedan fokusera på nästa match. Alla har väldigt bra lag och spelarkvalitén har ökat under flera år. Det är en lång väg kvar, men det viktigaste efter den här helgen är att vårt namn finns med i lottdragningen inför kvartsfinalerna.”