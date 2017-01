Formstark och tvåfotad

Pedro har varit en av Chelseas mest produktiva spelare under den här säsongen. Med fem Premier league-mål är han trea i den interna skytteligan och med lika många assist är han bara överträffad av Nemanja Matic i den kategorin. Spanjoren ger nu sin syn på succésäsongen och sina styrkor.

Pedro har redan gjort tre mål under 2017, varav ett i Premier League och två i Fa-cupen. Att Pedro kommer i målstim är inget nytt. Under säsongen 2010/11 då han spelade i Barcelona gjorde han endast ett mål på de 14 första matcherna, för att sedan göra 16 mål på 15 matcher och slutligen hamna i en ny måltorka med enbart ett mål på de följande 15 matcherna. Till Chelsea s hemsida ger han sin syn på fenomenet.– Jag vet inte varför det är så. Jag kommer ihåg det från Barcelona och nu händer det för första gången även här. Det är så det fungerar för mig.För att Chelsea ska kunna behålla sin förstaplats i tabellen och det goda målskyttet krävs det att fler spelare än givna målskyttar som Diego Costa och Eden Hazard levererar. Där fyller Pedro en viktig funktion.– Ibland är det bra tider och då kan man göra många mål. I andra stunder går det inte att göra mål och då är det tufft. Jag tror att man kan komma in i ett stim och det hjälper när du känner förtroende för ditt spel och dina lagkamrater.Trots alla mål och assist är det en passning i uppbyggnadsfasen till hans eget mål mot Leicester som man minns mest från Pedros senaste matcher. Utan att titta snurrade spanjoren runt och spelade fram bollen med en touch till en djupledslöpande Willian. Willian spelade sedan in den i boxen till Pedro som nickade in 3-0-målet i den matchen.– Jag har försökt att göra det en eller två gånger på träning, men det är någonting som man bara bestämmer sig för i ögonblicket, säger Pedro till chelseafc.com om den fantastiska passningen.Som sagt gjordes målet på nick, ett ovanligt sätt att göra mål på för den kortväxte offensive anfallaren.– Det är ett ovanligt sätt för mig att göra mål på, jag kan bara minnas tre eller fyra tillfällen från min karriär.För att göra mål och assist i den utsträckning som Pedro gjort krävs ett gott självförtroende. Under förra säsongen lyckades den då nyanlände spelaren inte alls på samma sätt. Han medger till den officiella sidan att det till mångt och mycket är en självförtroendsfråga.– Det hjälper att man har självförtroende. Just nu har jag förmodligen den bästa perioden sen jag kom hit. Jag vill fortsätta att göra mål och hjälpa laget till vinster.En av Pedros konkurrensfördelar gentemot andra spelare är hans skicklighet med båda fötterna. Ett exempel på det är det mål han gjorde med vänsterfoten i ett trängt läge vid straffområdeslinjen mot Bournemouth . Ett mål som röstades fram till december månads vackraste av Chelsea-fansen.– Jag har alltid gjort många mål med båda fötterna. Det är en viktig egenskap för mig.Spanjoren gjorde ett liknande mål fast med högerfoten mot Tottenham i november. Det målet utsågs till hela ligans finaste mål under den månaden. Pedro håller med om att det var ett vackert mål.– Jag tycker att målet mot Tottenham var snyggare, men målet mot Bournemouth var också bra.