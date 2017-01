Grönt ljus för nya Stamford Bridge

Igår klubbades beslutet om att godkänna Chelseas önskemål om att bygga ut Stamford Bridge till en toppmodern arena som tar 60000 åskådare.

Turerna har varit många och processen utdragen. Ett tag hette det att man inte kunde bygga ut Stamford Bridge och supportrarna började förlika sig med tanken på att flytta någon annan stans. Men så tändes en strimla av hopp när nyheter började sippra ut om en ny planering kring den nuvarande arenan och efter lång tids spekulation kom beskedet igår kväll - Chelsea har fått grönt ljut att bygga ut nuvarande Stamford Bridge och göra sitt nuvarande hem till en toppmodern arena som tar 60000 åskådare.Förslaget blev officiellt godkänt under ett tre och en halv timmes långt möte i fullmäktige på Hammersmith Town Hall under gårdagen. På detta möte närvarade bland andra Chelseas styrelsemedlemmar Bruce Buck och Eugene Tenenbaum.Nyheten läckte ut i engelsk media under gårdagen men bekräftades snabbt från Chelseas håll genom den officiella hemsidan. I korta drag går där att läsa följande:"Under de senaste tolv månaderna har vi konsulterat med grannar, lokala företag och myndigheter och fortsatt arbeta nära med fullmäktige. Ikväll har rådets kommitté övervägt förslaget och vi är tacksamma att vår planering för att renovera vårt historiska hem har blivit godkänd." (Fritt översatt av undertecknat. För att läsa hela det officiella uttalandet från Chelsea, klicka här .)Det finns fortfarande hinder på vägen och detaljer som ska färdigställas men det står klart att gårdagens nyhet ses som att det största hindet är passerat och att startskottet ljudit för arbetet med nya Stamford Bridge.Målet är att spela på den nya arenan till säsongen 2021/22 vilket kommer innebära att man måste hitta en ny, tillfällig lösning från och med sommaren 2018, då själva byggarbetet är tänkt att sparka igång, och tre år framåt tills arenan står klar.Om de sista detaljerna i planeringsarbetet fortlöper enligt plan kommer viss del av rivningsarbetet påbörjas under nästa säsong, medan Chelsea är fortsatt stationerade på arenan. Laget kommer sedan att lämna Stamford Bridge för en tillfällig hemmadress - förmodligen Wembley, medan det omfattande rivningsarbetet fortskrider. I detta stadie ska man även börja gräva för själva planen är tänkt att sjunka ner en bit under grunden.En ny och modern arena, som är designad av samma arkitekter som ligger bakom Allianz Arena i München, kommer att ta form och kalaset beräknas kosta en bit över £500 millioner.Designen har blivit omskriven och fått god respons av planerarna. "Det är en absolut vacker byggnad" har rådets vice ordförande Iain Cassidy sagt till Daily Mail. Även bland Chelseafans är nyheten varmt omfamnad. "Det är inte vårt andra hem, inte heller vår andliga hem, utan det ÄR vårt hem" har vår vän Dave Johnstone, Chelseasupporter för över 40 år och talesman för supportertidningen cfcuk, sagt till samma källa.Vill ni se fler bilder av hur nya Stamford Bridge kommer att se ut så klicka här