Hazard hetare än någonsin

Första halvan av säsongen har gått och belgaren en utvärdering av belgarens insats ger hösta betyg.

Halvskadad, utskälld och omringad av flyttrykten. Ett tag såg det ut som att han sprang runt med huvudet under armen, Eden Hazard , och vi behöver inte spola bandet särskilt långt tillbaka för att bli påminda om bilden. Sluttande axlar. Misslyckade finter. Ett år, går fort. Nu är allt det där historia, och tur är väl det.Eden Hazard har gjort en udda resa i sin Chelsea karriär från dess att han värvades med buller och bång inför säsongen 12/13. Han vann förvisso Europa League samma år men den riktiga storkovan kom först två säsonger senare, säsongen 14/15, när en dominant Hazard guidade Chelsea till dubbeln i Premier League -pokalen och vinst i ligacupen. Och experterna var eniga - Belgaren var Premier Leagues bästa spelare. Nästa säsong skulle bli den då han tog det där sista steget, upp på det finaste av alla podier där Ronaldo och Messi väntade.Men så blev det inte. "Han är där uppe (bland de allra bästa) tillsammans med spelare som Gareth Bale, Christiano Ronaldo, Lionel Messi och Neymar men blir aldrig nämnd i det sammanhanget för han har inte levererat på en konsekvent nivå" säger förre detta Arsenal spelaren Martin Kewon i sin spalt i Daily Mail. Och han har rätt. För säsongen 15/16, vill Hazard helst glömma. Chelsea slutade på tionde plats och det där utlovade sista steget belgaren skulle ta blev istället ett snedsteg, ett steg bakåt och en tramp i klaveret på samma gång.Det var förra säsongen det. Denna säsong har Hazard studsat tillbaka likt en getingstucken tjuren Ferdinand. Det fintas, det passas och det görs mål. Hela nio stycken på de inledande 17 matcher vilket är det bästa 25:åringen någonsin mäktat med under en säsongsinledning. Moralen är på topp, hungern i ögonen tillbaka och han är en ren fröjd att se på när han guidar Chelsea till sin tolfte raka ligavinst."Vi mår bra" säger Hazard till Daily Mail. "Vi är fulla av självförtroende. Vi försöker vinna varje match. Vi kollar inte efter rekorden men om vi kan skapa historia i denna klubb så kommer vi göra det.""Låt oss fortsätta nu. Jag vet inte om detta är det bästa Chelsealaget jag spelare i men det är ett bra lag. Vi vinner ju varje match!"Boxingdayvinsten mot Bournemouth var en laginsats, menade Conte. Så må ha varit fallet om man vill vara på det lite mer diplomatiska humöret. Andra såg en viss nummer tios framstötar, soloräder och Rabona-skott som centrala. Den London-based belgiske journalisten Kristof Terreur lanserade ett smeknamn. The Edentertainer. Fyndigt och målande. Hazard har plockat upp taktpinnen som under förra säsongen varit gömd, tillfälligt på vift eller kanske bruten i mitten av José Mourinho."Han har fantastisk talang" säger Conte till Daily Mail. "Det viktigaste är att han för in sin talang till laget""Det är underbart att se det fantastiska jobbet som han gör utan boll. Jag hoppas att han kan fortsätta att förbättras. Jag är nöjd över honom men också nöjd över alla mina spelare."Hazard jobbar för laget, det ser man. Men att han har mindre defensiva ansvarsområden än tidigare står också klart. Något som tycks fungera när laget mår bra och spelarna jobbar för varandra. Upplägget passar belgaren som hummer till nyår. Hans framstötar är elementära, de genererar mål och bidrar direkt till tre poäng i match efter match. Han är snäppet bättre än sina medspelare och snäppet vassare än sina motståndare."Vi försöker göra något vi inte gjorde tidigare. Och vi gör mål" säger Hazard till Sky Sports.Stoke står på tur på nyårsafton. Time to get Edentertained.