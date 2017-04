Hazard och Kanté. Lagkamrater, men konkurrenter om priset som bäste spelare.

Hazard och Kanté kan bli årets spelare

Nomineringarna till PFA Players' Player of the Year award har släppts. Två Chelseaspelare är nominerade.









N'Golo Kanté nomineras för en säsong där han har byggt vidare på fjolårets succé med



Bland de övriga nominerade återfinns förre Chelseaspelaren Romelu Lukaku som har stått för en formidabel säsong i



Glädjande ur ett Chelseaperspektiv är också att Karen Carney är nominerad till damernas motsvarighet till priset. Dessutom är Millie Bright nominerad till priset som bästa unga spelare.



Priset röstas fram av spelarna själva. På nomineringslistan finns Chelsea som enda klubb representerade med två spelare. Eden Hazard är nominerad för sin revanchsäsong efter fjolårets fiasko. Belgaren har stått för fjorton mål och har överlag varit en vital del av Chelseas anfallsspel. Skulle den sevärde yttern vinna, skulle det vara andra gången han tar hem priset. Första gången som han tog hem titeln var säsongen 2014/15.N'Golo Kanté nomineras för en säsong där han har byggt vidare på fjolårets succé med Leicester . Fransmannen har näst flest lyckade tacklingar i ligan och har under Antonio Contes ledning utvecklats till en komplett mittfältare. Många ansåg att Kanté skulle ha vunnit redan förra säsongen, men han fick då se sig snuvad på konfekten av dåvarande lagkamraten Riyad Mahrez Bland de övriga nominerade återfinns förre Chelseaspelaren Romelu Lukaku som har stått för en formidabel säsong i Everton och toppar skytteligan. Även Tottenham s Harry Kane, Manchester U niteds Zlatan Ibrahimovic och Arsenal s Alexis Sánchez är nominerade.Glädjande ur ett Chelseaperspektiv är också att Karen Carney är nominerad till damernas motsvarighet till priset. Dessutom är Millie Bright nominerad till priset som bästa unga spelare.

0 KOMMENTARER 228 VISNINGAR 0 KOMMENTARER228 VISNINGAR JONAS BERGLUND

2017-04-13 13:39:01

