Trivs i London.

Hazard - ryktenas man

Det har i dagarna rapporterats om att Real Madrid vill göra Eden Hazard till sommarens stora galactico-värvning.





Det hela ska bland annat handla om att Real Madrid inte värvat någon storspelare på ett tag nu, vilket är olikt klubben. Med stundande val vill Florenzo Perez, Real Madrids president, stärka sina aktier med en prestigevärvning. Och vem bättre än



Daily Mail hävdar dock under onsdagen att Chelsea har noll intresse av att sälja Hazard som har tre och ett halvt år kvar på den deal han skrev på i februari 2015. Dessutom uppger man att Belgaren och hans familj trivs bra i London och inte är något vidare sugna på en flytt. Chelsea uppges även komma att erbjuda Hazard en ny deal i sommar, för att se till att knyta upp honom under lång tid. Dealen det rapporteras om rör sig om ett kontrakt värt hela £300 000 i veckan, vilket skulle innebära en ökning med £100 000.



Mannen i centrum var själv med i en Q&A som lägligt publicerades på den officiella hemsidan under onsdagskvällen. På frågan var han såg sig själv bo när han pensionerar sig från fotbollen svarade Hazard: "Kanske kommer jag att bo i Belgien för att vara nära min familj eller så hade jag kunnat åka till något ställe med varmare väder. Mina barn trivs väldigt bra i London så det hade kunnat vara här. Det är långt borta (i planeringen) än så länge så vi får se."



2017-03-29 22:08:31

