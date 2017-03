Hazard tillbaka träning

Redo...?

Eden Hazard var en av flera Chelseaspelare som tidigare uppgets som halvskadad som under torsdagen åter var i träning.





Även







Chelsea går in i helgens möte mot Crystal Palace med ett försprång på tio poäng i ligan. Matchen kommer att bevittnas live av en stor skara svenska Chelseafans som är på plats på årets medlemsresa. Daily Mail var på Chelsea s träning idag och kunde konstatera att Eden Hazard deltog i övningarna som vanligt. Enligt ChelseaTV är han aktuell för spel inför lördagens möte mot Crystal Palace , även om det inte är helt säkert att han är hundra procent klar. Belgaren skulle ha representerat sitt landslag i VM-kvalet men blev hemskickad på grund av en vadskada.Även Thibaut Courtois var tillbaka i träning under onsdagen. Målvakten drog på sig en höftskada i matchen mot Grekland och hoppade sedan över vänskapsmatchen Belgien spelade några dagar senare. Diego Costa och John Terry var också delaktiga i träningen under torsdagen och båda ser ut att vara kvitt sina skavanker det tidigare rapporterades om.Chelsea går in i helgens möte mot Crystal Palace med ett försprång på tio poäng i ligan. Matchen kommer att bevittnas live av en stor skara svenska Chelseafans som är på plats på årets medlemsresa.

2017-03-30 21:47:00

