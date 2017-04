Inför: Bournemouth - Chelsea

Säsongen går mot sitt slut, och det gäller för Chelsea att ta de poängen som behövs för att säkra ligavinsten. För motståndet denna gång står ett Bournemouth som ser ut att ha klarat kontraktet, men som fortfarande vill visa att man kan vinna mot storlagen också.

Det är en sorgens dag i Stockholm och Sverige, men den Engelska fotbollen rullar vidare in i sitt slutskede, och kanske är det positivt att vi fortfarande kan fokusera på glädjeämnena i världen trots all ondska som finns runt omkring oss.Inför matchen har Diego Costa , som har haft en lite halvdan säsong, pratat om hur viktigt det är för honom att få vinna Premier League . Det har stundvis verkat som att Costa har längtat bort från Chelsea , men Diego själv försäkrar oss supportrar att han vill vara kvar och kriga hela vägen till målsnöret. Han säger också att det finns en harmoni i klubben under Conte, och att man varje match gör allt som krävs för att vinna.Men detta betyder inte att man tur ut vinsterna i förväg, och Diego vet att ett Bournemouth på hemmaplan är ett lag som kan vinna mot vilket motstånd som helst. Bournemouth har snabba och skickliga spelare menar han, och om Chelsea inte presterar på topp kan man bli straffade. Chelsea har visat att man är ett mycket kompakt lag, men Bournemouth har lyckats lirka upp tighta defensiver tidigare, och det gäller för Chelsea att hålla ihop.Efter att ha tagit tre riktigt sköna poäng mot Manchester C ity i veckan är Chelsea verkligen i förarsätet för att vinna ligan den här säsongen. Laget har endast spelat oavgjort tre matcher, och förlorat fyra, samtidigt som man har vunnit hela 23 stycken. Inför omgången står man på 72 poäng, men Conte menar att man definitivt måste komma över 85-poängssträcket för att vinna ligan. För att säkra ligan krävs det att man tar 18 av 24 återstående poäng, förutsatt att Tottenham vinner alla sina resterande matcher.Chelsea har än så länge tagit 33 poäng på sina 15 spelade bortamatcher denna säsong, vilket är det tredje bästa man har gjort i Premier Leagues historia (2003/04 tog man 35p, och 2004/05 tog man 38p på bortaplan efter lika många spelade matcher). Chelsea under Conte har alltså verkligen visat att man är ett lag att räkna med, men det betyder som sagt inte att man tar ut vinsterna i förväg.Bournemouth är ett lag som Chelsea inte har ställts mot speciellt ofta. Man har möts totalt åtta gånger i olika tävlingssammanhang, och där ser statistiken bra ut för det kungsblåa Londonlaget, med sex vinster och två förluster. Förra säsongen slutade matchen 1-4 på Dean Court, efter mål av Pedro, Hazard x2, och Willian, och förhoppningsvis kan man ta en lika klar seger även denna säsong.På skadefronten ser det fortsatt bra ut för Conte och Chelsea. Victor Moses är fortfarande osäker, och kommer troligen inte att spela. Det återstår att se om det blir Azpilicueta som får spela wingback, eller Pedro som har gjort det mycket bra.Tänkbar startelva:Courtois; Azpilicueta - Luiz - Cahill; Pedro - Kante - Matic - Alonso; Willian - Costa - HazardBournemouth har gjort en mycket fin säsong utifrån sina förutsättningar, och inför dagens match kommer man från att ha spelat 2-2 mot Liverpool . Efter 31 spelade matcher står man på relativt stabila 35 poäng, och man ligger på ligans 13:e plats. Totalt har man vunnit nio matcher, spelat oavgjort i åtta, och förlorat 14. Man har gjort 44 mål framåt, jämfört med Chelseas 62, men man har även släppt in hela 56 mål, jämfört med Chelseas 24.På skadefronten ser det inte bra ut för Bournemouth, då man saknar Adam Smith Andrew Surman och Adam Federici. Framförallt Wilson, som varit en av deras viktigaste spelare, är ett tungt avbräck. Dock har norrmannen Joshua King visat att han kan axla rollen som striker, och det blir han som Chelseaförsvaret måste hålla koll på. King har gjort hela nio mål på sina senaste tio matcher, och det kan bli en tuff uppgift för Chelsea att hålla koll på honom.En tänkbar startelva är:Boruc; Daniels - Cook - Francis - Smith; Pugh - Wilshere - Arter - Ibe; King; Afobe- Senast Bournemouth vann på hemmaplan mot Chelsea var 1988.- Chelsea har bara förlorat en av sina tolv senaste bortmatcher.- Om Costa gör mål blir det hans 50:e i Premier League.- Hazards ligarekord är 14 mål på en säsong; i nuläget står han på 13.- Om David Luiz startar blir det hans 100:e match från start i Chelsea.- Om Kurt Zouma startar blir det hans 50:e match från start i Chelsea.- Domare i matchen är Andre Marriner.