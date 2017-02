Inför: Burnley - Chelsea

Chelsea vill fortsätta sin vinnarsvit, och denna helg bär det av till Turf Moor och Burnley för att försöka knipa ännu en trepoängare. Senast lagen möttes i London tog Chelsea en komfortabel 3-0 seger, men Burnley är kända för att vara mycket starka på hemmaplan.

Sean Dyche, Burnley s manager, har inför matchen pratat om betydelsen att spela sitt eget spel på en fotbollsplan, och menar att hans lag har växt mycket sedan man senast tog sig an ligaledarna Chelsea . Chelsea har hittills vunnit 19 av sina 24 spelade matcher i ligan, samt endast förlorat 3 matcher, medan Burnley har vunnit 9 och förlorat 13 matcher.Senast lagen ställdes mot varandra i ligan var så långt bak som i augusti, och den gången tog Chelsea en betryggande 3-0 seger efter mål av Hazard, Willian och Moses, men på många sätt var det två helt annorlunda lag som möttes då. Chelsea hade inte hunnit finna sitt 3-4-3-spel än, medan Burnley hade en mycket tuff start av ligan. Denna gång är dock förutsättningarna annorlunda, inte minst på grund av att Burnley spelar i sin hemmaborg, och det är två lag som har funnit sin identitet som ställs mot varandra.Burnley har i nuläget 29 inspelade poäng, och man har tagit 28 av dessa på hemmaplan.Detta gör att man hamnar på en tredjeplats i ligan om man bara hade räknat matcher spelade på hemmaplan, efter just Chelsea (33) och Tottenham (32). Burnley har med andra ord en oerhört imponerande svit på Turf Moor. Antonio Conte har inför matchen pratat om vikten av att respektera sina motståndare när man kommer till deras arena, men att man samtidigt ska spela sitt egna spel och inte låta Burnley kontrollera matchen. Vidare har Conte pratat om vikten att inte titta på tabellen inför omgångarna, då även om Chelsea i nuläget har nio poängs försprång så kan detta förändras oerhört fort i Premier League Chelsea har vunnit 16 av sina 18 senaste matcher i ligan, och det är ett välmående lag utan några nya skador som reser till Burnley under helgen. Charly Musonda, som fortfarande väntar på sin Chelseadebut är den enda skaderapporterade spelaren i nuläget, och det lär därför bli en väntad startelva för Conte. Fabregas, som har gjort många fina inhopp under säsongen, skulle kunna vara en kandidat för startelvan, men då Burnley förlitar sig på mycket långbollar i sitt spel lär Conte vilja ha kvar Matic på planen för att ge extra tyngd i luftrummet.Det blev inga nyförvärv för Chelsea i januari, utan istället fick vi se en riktig legend lämna klubben aningen oceremoniöst i form av Branislav Ivanovic . Ingen ersättare köptes in, men med en trupp i fin form samt inga skador så behövdes det inte heller.Det lär alltså bli en väntad elva som kliver in på Turf Moor under söndagen. Bytet som Conte har laborerat mest med under säsongen är huruvida Willian eller Pedro startar på högerkanten, och då Pedro startade senast mot Arsenal är det troligt att det blir Willians tur den här gången.Tänkbar startelva blir då:Courtois; Azpilicueta - Luiz - Cahill; Moses - Kante - Matic - Alonso; Willian - Costa - HazardBurnley har varit aktiva på marknaden under januarifönstret, och tre nyförvärv har anslutit till klubben i form av Joey Barton, Robbie Brady och Ashley Westwood, och Burnley är som tidigare nämnt ett lag som verkligen trivs i sin hemmaborg. Om laget skulle vinna så skulle det bli första gången som man vinner sex raka hemmamatcher 1961, en säsong då laget slutade på andraplats i högstadivisionen.I lagets senaste match mot Watford blev mittfältaren Jeff Hendrick s utvisat efter att ha dragit på sig ett rött kort, och han missar därmed matchen mot Chelsea. I övrigt har man även Dean Marney Kevin Long och Steven Defour på skadelistan.En tänkbar startelva för hemmalaget kan därmed bli:Heaton; Lowton - Keane - Mee - Ward; Boyd - Barton - Arfield - Westwood - Barnes; VokesDet är många spelare i Chelsea som, om de får spela, kan komma att göra respektabla milstolpar för klubben.- Gary Cahill kan göra sin 150:e match för Chelsea Eden Hazard kan göra sin 150:e start för Chelsea, samt sitt 200:e framträdande. Nemanja Matic kan göra sin 100:e start. Cesc Fabregas kan göra sin 100:e start- Pedro kan göra sin 50:e start- Domare i matchen är Kevin Friend- Matchen sänds på Viasat Fotboll och Viaplay.