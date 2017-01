Inför: Chelsea - Hull City

Stormen har bedarrat och flyttryktena är begravda. När Chelsea tar emot bottenlaget Hull City sent på söndag eftermiddag är Diego Costa med all säkerhet tillbaka i Contes startelva.

Efter nesan på White Hart Lane studsade det blå segertåget tillbaka på rätt spår förra helgen mot Leicester . De regerande mästarna hade inte mycket att hämta på sin hemmaplan och efter två mål av Marcos Alonso och ett av Pedro skrevs slutresultatet till komfortabla 3-0.Det är svårt att inte positivt se framemot söndagens match. Bortsett Tottenham förlusten har Chelsea inte förlorat i ligan sedan september, och laget är helt intakt utan skador eller avstängningar. Plus att Diego Costa är tillbaka.Anfallsstjärnan har varit rubrikernas man i januari då en påstådd konflikt med Conte blossat upp i media, vilket snabbt länkade samman brassespanjoren med miljardflyttar österut. Men nu verkar stridsyxan vara begravd, eventuella flygbiljetter till Guangzhou och Shanghai har rivits sönder och Diego Costa är återigen inne i värmen. Mot Hull kommer han med all säkerhet spela från start, och göra det med Eden Hazard och Pedro som understöd.I övrigt är det en rätt igenom väntad startelva som lär ställas upp på Stamford Bridge. Möjligtvis väljer Antonio Conte att ge Cesc Fàbregas chansen på mittfältet istället för Matic eller Kanté, men oavsett vilket så kommer Chelsea kunna matcha bästa möjliga lag. Det bör noteras att unge Patrick Bamford är såld till Middlesbrough men anfallaren hade ändå inte varit påtänkt för en matchtrupp.Morgondagens motstånd Hull City inledde Premier League -säsongen 2016-17 starkt, och tränaren Mike Phelan blev välförtjänt utsedd till månadens tränare i augusti. Nu, knappt ett halvår senare, slåss The Tigers i bottenskiktet och Mike Phelan har sparkats och ersatts av den unge portugisen Marco Silva. Och man kan nästan tala om en Silva-effekt; Hull inledde med att slå ut Swansea ur FA-cupen, därefter förlora på Old Trafford innan man enkelt hemmaslog Bournemouth med 3-1 i lördags. Klubben har varit aktiva under transferfönstret och lånat in såväl Everton floppen Oumar Niassé som Olympiakos norske högerspringare Omar Elabdellaoui.Hull har anfallaren Dieumerci Mbokani och yttermittfältaren Ahmed El-Mohamady iväg på Afrikanska mästerskapen i Gabon (Kongo-Kinshasa respektive Egypten). Skadelistan försvårar Marco Silvas laguttagning ytterligare: Varken Bruce, Luer, Henriksen, Odubajo, Keane eller Lenihan är tillgängliga, vidare är Maloney, Meyler, Snodgrass tveksamma för spel även om de två sistnämnda lär få chansen.I vad som kan kallas ”Battle of the trebackslinje” bör Chelseaförsvaret hålla extra koll på den uruguayanske anfallaren Abel Hernández, den tidigare Palermotalangen som var den viktigaste faktorn i Bournemouthsegern med sina två mål.(3-4-3): Courtois – Azpilicueta, Luiz, Cahill – Moses, Matic, Kanté, Alonso – Pedro, Costa, Hazard(3-5-2): Jakupovic – Maguire, Dawson, Davies – Diomandé, Huddlestone, Clucas, Mason, Robertson – Hernández, SnodgrassMatchen börjaroch sänds osannolikt nog på Viasat Sport Premium, Viasat Sport Premium HD och Viaplay. Glöm inte