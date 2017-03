Inför Chelsea – Manchester United

José Mourinho återvänder igen till Stamford Bridge där Antonio Conte går för att låta portugisen återvända till Manchester med ännu en inkasserad förlust mot Chelsea.

Under måndagskvällen avgörs det vilket lag som gör Manchester C ity, Arsenal och Tottenham sällskap i semifinal i FA Cupen. Blir det Antonio Contes Chelsea eller blir det José Mourinhos Manchester U nited?En match i matchen är den mellan nämnda herrar. Ska Conte få fortsätta låta fotbollen tala eller kommer Mourinho få revansch för utskåpningen senast han besökte Stamford Bridge?Chelsea har i början av deltagandet i FA Cupen låtit en hel del reserver spela, men när det nu börjar dra ihop sig och inte är alltför tätt mellan matcherna talar det mesta för att Conte kommer mönstra en riktigt stark startelva. En som då sannolikt startar är sommarens nyförvärv från Leicester , N´Golo Kanté, som gjort en fantastisk säsong i Chelsea.”N´Golo är en fantastisk person med stort engagemang. Han har alltid ett leende på läpparna och det är fantastiskt. Under träningar så arbetar han hårt, men med ett leende. Att se det är bra för de andra spelarna, för ledarna, för mig och för allt människor som jobbar kring Chelsea. Han är en fantastisk spelare som alltid ger 100% i matcher, men också på träning.”Conte fortsätter, ”Jag tycker det är viktigt att ha den typen av spelare om du vill vinna. Inte bara stor talang utan också spelare som springer mycket under matcherna.”Conte har en skadefri trupp och kan därmed välja precis som han vill när det kommer till startuppställning. Få lär bli förvånade om italienaren låter följande elva spelare marschera in på Stamford Bridge imorgon: Thibaut Courtois – Gary Cahill, David Luiz Cesc Fabregas , N´Golo Kanté, Victor Moses Diego Costa , PedroDet finns dock en hel del alternativ för Conte i spelare som Asmir Begovic Nemanja Matic och Willian. Ett angenämt läge alltså, samtidigt inte helt lätt att hålla alla spelare nöjda samtidigt som Chelsea går för två titlar.I Manchester Uniteds läger handlar det mesta om avstängningen på Zlatan Ibrahimovic . Den armbåge han delade ut till Tyrone Mings i Bournemouth innebar avstängning och ett avbräck för Mourinho.United har en fin svit i ligaspelet sedan 0-4 förlusten mot Chelsea i oktober. Totalt 17 raka matcher utan förlust. Lägger man till cupspel så hittas ett par förluster (Hull och Fenerbahce) i matcher där United ändå drog det längsta strået och avancerade.Mourinho talade till MUTV inför matchen och nämnde bristen på vila hans lag får då de tidigare i veckan spelade i Europa League . ”Vi har tre dagar och vi måste resa. Vi måste åka till London. Det är tufft. Vi har inte Zlatan, men vi kör med allt vi har. Vi vet att Europa League är väldigt viktig för oss och FA Cupen är vacker. Vi måste göra ändringar eftersom vi spelade i torsdags, men vi kan inte spela mot Chelsea med ett reservlag.”Om sin återvändo till Stamford Bridge avslutade portugisen, ”Chelsea? Det är inte annorlunda. Naturligtvis före och efter matchen, jag kommer möta några fans och några personer jag gillar. Relationen till fansen var alltid bra, men för mig handlar det om arbete.”Möjlig startelva: David De Gea Marcos Rojo , Chris Smalling, Phil Jones, Daley Blind Paul Pogba , Henrikh Mkhitaryan, Wayne Rooney, Marcus Rashford En intressant drabbning är att vänta och matchen sänds på Viasat Sport Premium med start 20:45.Glöm inte Chelsea-tipset!