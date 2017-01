Inför Chelsea - Peterborough

Chelsea går in i FA Cupen i den fjärde omgången då Peterborough gästar Stamford Bridge i ett möte där Kurt Zouma gör comeback.

Söndag 8 januari är dagen då Chelsea kliver in i FA Cupen och för motståndet står League One-laget Peterborough . En på papperet långt ifrån omöjlig uppgift för Chelsea som toppar Premier League efter 20 omgångar.Matchen kommer innebära en efterlängtad comeback då Antonio Conte meddelat att Kurt Zouma kommer att spela, ”Zouma kommer att starta, han är redo för det”. Den franske försvararen har varit borta från A-lagsspel sedan februari förra året då han skadade sitt knä illa i en match mot Manchester U nited, men är nu tillbaka. ”Nu är han i bra form och redo att spela och starta om sin karriär” avslutade Conte.En annan som kommer att få chansen från start är anfallaren Michy Batshuayi . Belgaren har inte fått den start i Chelsea som han önskat sedan han anslöt i somras. Allt som oftast har Conte valt att starta med Diego Costa som anfallare och Batshuayi har fått agera inhoppare. Senaste starten var 26 oktober, men nu har Conte meddelat att Batshuayi kommer ges chansen från start igen.”Jag har ett bra tillfälle att se Michy från start i den här matchen och det är viktigt. Det är inte lätt att komma till England och Premier League och anpassa sig direkt, särskilt inte för en ung anfallare. På söndag är det ett bra tillfälle för honom, och för andra spelare, att visa för mig att de förtjänar att spela mer i framtiden.”En startelva med en del förändringar är alltså utlovad av Conte då Chelsea går in i anrika FA Cupen. Kanske kommer vi att få se dessa elva spelare stega in på Stamford Bridge imorgon klockan 16: Asmir Begovic – Kurt Zouma, Gary Cahill, Branislav Ivanovic Nemanja Matic , Nathaniel Chalobah, Cesc Fabregas , Willian – Michy Batshuayi, Ruben Loftus-Cheek De som ska försöka hindra Chelsea att avancera i FA Cupen är Peterborough, just nu på en åttonde plats i League One. För att nå Stamford Bridge och den tredje omgången har Peterborough besegrat Chesham United och sedan Notts County efter omspel.Precis som sig bör så kommer Peterborough till matchen med allt att vinna och inget att förlora. Chelsea är storfavoriter och ingen förväntar sig något annat än att Chelsea ska vinna. Just därför ska vi i vanlig ordning höja ett varningens finger för Peterborough.Söndagens möte blir det tredje lagen emellan. 1965 och 2001 har Peterborough tidigare besökt Stamford Bridge i FA Cupen och båda gångerna har det blivit respass efter resultaten 5-1 och 5-0. Ska vi få se något liknande igen krävs att Chelsea är på tårna och inte tar för enkelt på uppgiften då spelarna i Pererborough lär sälja sig dyrt.Matchen visas på Viasat Fotboll med start 16:00 och vi kommer förhoppningsvis att bjudas på ett taggat hemmalag med flera spelare som vill visa upp sig och öka sina chanser till mer spel framöver. Förlusten senast mot Tottenham ska vara avskakad och Chelsea sugna på att inleda en ny vinstsvit.Glöm inte Chelseatipset!