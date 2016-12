Inför: Chelsea - Stoke

Efter att i senaste matchen på Boxing Day slagit klubbrekordet i antal vunna matcher i rad i Premier League är det nu dags för Chelsea att spela årets sista match. Motståndarna denna gång är Stoke, och förutom tre poäng jagar Chelsea även Arsenals rekord på 14 vunna matcher i rad.

Chelsea

Stoke

Målsnöret för år 2016 är i sikte, och slutrushen har påbörjats. För Chelsea s del har denna rush gått oerhört bra, och inför matchen mot Stoke har man en otrolig vinstsvit på hela 12 matcher i rad i ligaspelet. Rekordet har Arsenal på 14 vinster i rad, och Chelsea siktar nu på att ta ikapp och tangera detta.Chelseas statistik under den första halvan av Premier League talar sitt tydliga språk med 38 gjorda mål framåt och endast 11 mål insläppta bakåt. Antonio Conte har dessutom lyckats med den mäktiga bedriften att vinna 15 av sina 18 första matcher som tränare i Premier League, vilket ingen annan Chelseatränare har lyckats med tidigare. Det tidigare på flest tagna poäng under säsongens första 19 matcher tog Mourinho med 46 poäng säsongen 2004/05, och Conte behöver därmed endast ta en poäng mot Stoke för att ta över även detta rekord.Spelarna på planen verkar även de njuta av att spela under Conte nu, precis lika mycket som vi supportrar njuter av att se laget spela i nuläget. Detta visas framförallt genom den myriad av olika tillvägagångssätt som Chelsea gjort mål på denna säsong. Det är inte endast omställningsspel (även om man fortfarande briljerar på den fronten), utan Chelsea har visat att man även klarar av att spela possession-fotboll få fram mållägena på detta sätt. Detta visades inte minst mot Bournemouth , när man använde sig av en så kallad “Falsk Nia” istället för en renodlad striker. Under den matchen blev även den belgiska maestron, Eden Hazard , dessutom den sjätte spelaren någonsin som gjort 50 eller fler mål i Premier League.I senaste mötet mot Bournemouth saknade laget två av sina viktigaste pjäser i form av Diego Costa och N’Golo Kante, men det hindrade inte det blå tåget från att ta en komfortabel 3-0-seger. Nu är dessa två herrar tillbaka efter sina avstängningar, och troligen går de även direkt in i startelvan på nytt. Åt andra hållet går istället Pedro, som drog på sig ett gult kort mot Bournemouth och därmed är avstängd i denna match. John Terry har i veckan varit tillbaka i träning, men återkomsten till laget lär få vänta ett tag till.Conte har inför mötet fått många frågor om huruvida truppen kommer att förstärkas nu när januari-fönstret öppnar, och Conte valde att svara med att man har pengar att spendera efter försäljningen av Oscar, men att det samtidigt är mycket svårt att hitta rätt spelare till rätt pris under detta transferfönster, Vidare menar Conte att han har stort förtroende för klubbens egna, unga förmågor i form av Aina, Loftus-Cheek, Chalobah och den nu tillbakakomna Zouma.Tillbaka till klubben har nu även Charly Musonda och Kenedy kommit, efter att båda har fått för lite speltid under sina utlåningar. Huruvida nya utlån väntar för de båda ynglingarna återstår att se, men kanske kan de bli förstärkningar redan denna säsong.Chelsea, som alltså är laget som har använt allra minst spelare denna säsong (20) lär alltså återgå till startelvan vi blivit vana att se:Tänkbar startelva (3-4-3): Courtois; Azpilicueta - Luiz - Cahill; Moses - Matic - Kante - Alonso; Willian - Costa - HazardHos Stoke ser skadefrånvaron värre ut än för Chelsea, då laget fortsatt saknar framförallt den fantastiske målvakten Jack Butland. Dessutom är Muniesa och Cameron fortsatt skadade, samtidigt som nyckelspelaren Arnautovic är fortsatt avstängd. Försvararen Phil Bardsley har kommit tillbaka i träning denna vecka efter en knäskada som hållit honom borta från spel sedan tidigt i november, men det är osäkert om han kommer komma till spel.Stoke har sedan man tog sig upp till Premier League 2008 sakta blivit ett allt starkare lag, och under de tre senaste säsongerna har man prenumererat på niondeplatsen i ligan. Denna säsong har dock inletts aningen trögt, och för närvarande befinner man sig på en trettondeplats med 21 vunna poäng.I de senaste tre matcherna lagen emellan har dock Stoke vunnit två, och en slutade oavgjort, så det finns en del som talar för att Stoke är laget som kan avbryta Chelseas starka svit.Tänkbar startelva (4-2-3-1): Grant, Johnson, Shawcross, Martins Indi , Pieters, Allen, Whelan, Shaqiri, Bojan, Diouf, WaltersEtt starkt Chelsea på hemmaplan förväntas föra matchen, och förhoppningsvis lyckas man bryta ner Stokes försvar utan att råka ut för omställningar. En nyckel i matchen blir kampen på mittfältet, där det troligen blir Kante och Matic som blir nyckelspelarna i att vinna boll och levera den framåt till Hazard och Costa.- Matchen visas ej på svensk TV.- Domare i matchen är Robert Madley- Courtois kan hålla sin 12:e nolla för säsongen vilket är bäst i ligan. Tvåa är Forster 7 hållna nollor.