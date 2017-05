2017-05-21 16:00

Chelsea - Sunderland



Inför Chelsea - Sunderland

Tabelljumbon Sunderland står för motståndet när mästarna avslutar ligasäsongen hemma på Stamford Bridge. I centrum står den omhuldande kaptenen John Terry som gör sin sista ligamatch för klubben. Om Chelsea vinner blir laget det första att ta 30 segrar under PL-eran.

Chelsea



De klara mästarna kommer till den sista ligamatchen med full vind i seglen. På de sex senaste matcherna har det blivit idel trepoängare för Antonio Contes blå segertåg - 4-2 mot



Faktum är att matchen inte är helt betydelselös för mästarna - i och med en eventuell vinst blir Chelsea nämligen det första laget att nå 30 segrar under en och samma



Enklare uttryckt (3-4-3, från vänster): Begovic; Aké, Terry, Zouma; Kenedy, Kanté, Chalobah, Azpilicueta; Pedro, Batshuayi, Willian.



Sunderland







Till skillnad från sina motståndare har Sunderland en diger frånvarolista. Jan Kirchhoff,



Matchbild och tips



Oavsett om Chelsea kommer till spel med A- eller B-laget känns utgången i den här matchen tämligen given. Sunderland har med få undantag sett trött och omotiverat ut hela säsongen och kommer med stor sannolikhet inte orka bry sig särskilt mycket den här matchen heller. Med en, som alltid, bindgalen Antonio Conte vid sidlinjen och vinstrekordet som extra tändvätska känns det troligt att Chelsea kommer att ta tag i spelet från början och blåsa på mot ett lågt stående Sunderland-försvar, som förmodligen inte står pall. Det borde resultera i en enkel 30:e seger för mästarna.



Tips: 3-0.



Värt att notera Om John Terry spelar blir det kaptenens 492:a och sista PL-framträdande för klubben.

Chelsea har vunnit 20 av de senaste 24 mötena med Sunderland. Dock har två av Chelseas tre förluster kommit på de sex senaste mötena lagen emellan.

Endast Manchester United har slagit Sunderland fler gånger (23) än Chelsea (22) i Premier League.

Chelsea har endast förlorat två av sina avslutande ligamatcher under Premier League-eran. Sunderland har däremot bara vunnit en gång i Premier Leagues sista omgång.

Matchen blir David Moyes 499:e i Premier League. På de 498 tidigare matcherna har skotten vunnit 196, spelat 135 oavgjorda och förlorat 167. Övrigt



2017-05-20 22:28:00

