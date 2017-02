Inför: Chelsea - Swansea

Ligaledarna Chelsea tar emot Swansea hemma på Stamford Bridge på lördag eftermiddag. Efter en kaosartad första halva av säsongen har Swansea hittat rätt med Paul Clement som tränare och kan visa sig vara en svår nöt att knäcka för hemmalaget.

Chelsea

Swansea

Efter en trevande start på säsongen så vann Chelsea 13 raka matcher och har spelat en effektiv, ibland bländande, fotboll vilket har tagit laget till toppen av tabellen. Swanseas säsong har varit turbulent och man är för närvarande inne på sin tredje huvudtränare i Paul Clement som har ett förflutet i Chelsea, precis som assisterande tränaren Claude Makelele. Efter ett halvår av dåliga resultat har Swansea äntligen hittat formen och har vunnit tre av sina fyra senaste matcher.Lagen möttes tidigare under säsongen i början av september, en match som slutade 2-2 efter mål av Leroy Fer, Gylfi Sigurdsson och två mål av Diego Costa. Det kommer att vara två väldigt annorlunda lag som startar på lördag då Chelsea har bytt spelsystem och ändrat runt i backlinjen samtidigt som Swansea har fått in en ny tränarstab och en helt ny fotbollsfilosofi.Efter tretton raka segrar i Premier League så kom till slut poängtappet och även förlusten borta mot Tottenham i början av januari. Trots att Chelsea inte har gått på någon segersvit sedan dess så har laget presterat bra och sett stabilt ut. Det är endast poängtappet borta mot Burnley på Turf Moor för två veckor sedan som inte var det resultatet som serieledarna var ute efter. Senaste matchen spelades borta mot Wolverhampton och Chelsea lyckades efter en 2-0 seger avancera till kvartsfinal i FA-cupen. Chelsea har en utmärkt chans att dryga ut serieledningen tillfälligt då Manchester Citys match mot rivalen Manchester United är uppskjuten på grund av EFL Cup-finalen. Efter en veckas vila och hela två veckor sedan senaste Premier League-matchen förväntas Antonio Conte ställa ut ett fräscht och toppat lag. Chelsea har chansen att tangera sitt vinstrekord på hemmaplan med målet att vinna sin tolfte raka hemmamatch och tionde raka på hemmaplan i Premier League.Thibaut Courtois kommer att starta i mål som vanligt. Belgaren har sin bästa säsong i Chelsea och leder ligan med 13 hållna nollor, tre före David De Gea. Trebackslinjen utgörs av Cesar Azpilicueta, David Luiz och Gary Cahill. I FA-cupen så fick Kurt Zouma, John Terry och Nathan Ake chansen från start men Conte lär återgå till sin mest pålitliga trio framför Courtois.På innermittfältet så är det mest troligt att Nemanja Matic startar bredvid N'Golo Kanté även om det inte är omöjligt att Cesc Fabregas får chansen från start för att luckra upp Swansea-försvaret. Victor Moses har gjort ett utmärkt jobb som högermittfältare/wingback då han står för både defensivt spel och produktion framåt i form av mål och assist som senast mot Burnley. Marcos Alonso har även han hittat formen och gjort flera mål under 2017. Den långa spanjoren kommer att ta hand om vänsterkanten under matchen.Längst fram så hittar vi en offensiv trio bestående av Eden Hazard, Diego Costa och antingen Willian eller Pedro. Då Pedro gjort mål under sina två senaste matcher så är det troligt att han får chansen från start innan Willian står för ett inhopp. Både Hazard och Costa är givna och kommer att spela från start. Diego Costa har på fyra matcher gjort hela sju mål mot Swansea, bland annat ett hattrick under sin debutsäsong och två mål tidigare under säsongen.Chelsea (3-4-3):Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Alonso; Pedro, Costa, HazardSwansea kommer till matchen med stort självförtroende efter tredje vinsten på fyra Premier League-matcher. Walesarna vann senast med 2-0 hemma mot Leicester och har även hunnit med att besegra Crystal Palace, Liverpool och Southampton under 2017. Swansea har klättrat hela fyra poäng ovanför strecket sedan Paul Clement tog över och satsar på att klara sig kvar i Premier League trots en underkänd första halva av säsongen. Paul Clement har gjort ett så pass stort intryck att han kammade hem 'Manager of the Month' i januari och Swansea lär resa till London med målet att ta minst en poäng.I mål så hittar vi Lukasz Fabianski framför en fyrbackslinje bestående av Kyle Naughton, Federico Fernandez, Alfie Mawson och nyförvärvet Martin Olsson. Svensken har imponerat på vänsterkanten och gjorde även sitt första mål för klubben under 2-0 segern mot Leicester.På mittfältet lär förre detta Chelseaspelaren Jack Cork starta tillsammans med Leroy Fer och nyförvärvet Tom Carroll. Mittfältaren anlände från Tottenham och har direkt lyckats ta en plats på mittfältet.Swanseas stjärnspelare Gylfi Sigurdsson lär starta tillsammans med Wayne Routledge, strax bakom spanjoren Fernando Llorente. Nathan Dyer skadade sig under matchen mot Leicester och är borta resten av säsongen. Llorente har börjat producera mål framåt och gjorde bland annat två stycken i bortasegern mot Liverpool. Ki Sung-yueng och Jefferson Montero saknas tillsammans med Nathan Dyer på grund av skada.Swansea (4-3-3):Fabianski; Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson; Fer, Cork, Carroll; Routledge, Llorente, SigurdssonChelsea är favortitippade och förväntas ta tre poäng framför fansen på Stamford Bridge. Swansea har dock presterat väldigt bra under de senaste veckorna och vann nyligen borta mot Liverpool och ska inte räknas ut på förhand. Swansea lär sjunka långt ner i banan och satsa på kontringar samtidigt som Chelsea förväntas dominera bollinnehavet och satsa full fart framåt för att dryga ut serieledningen i toppen av tabellen. Med kvalitetspelare som Eden Hazard och Diego Costa bör Chelsea lyckas besegra Swansea men det lär inte bli en enkel match för hemmalaget.Tips: 2-1 Chelsea- Neil Swarbrick dömer matchen- Chelsea har chansen att tangera sitt rekord på tolv raka hemmasegrar, ett rekord som har nåtts under 2008/09-2009/10 och 2014/15- Swansea har tagit 12 poäng av 18 möjliga under 2017, en mer än Chelsea- Cesc Fabregas har chansen att bli första spanjoren någonsin att nå 300 Premier League-matcherAvspark 16.00 lördag 25/2, matchen sänds på Viaplay och Viasat Sport Premium.