En tuff, jämn och stökig drabbning at vänta?

Inför Chelsea – Tottenham

Lördagkvällen bjuder på stormöte på Wembley där Englands två bästa lag gör upp om en plats i FA Cup-finalen.





Cesc Fabregas ser fram mot ännu ett framträdande på en av de största scenerna. ”Det är en stor match, en fantastisk arena, och förhoppningsvis kan vi gå vidare.” Att det är en match mellan två London-lag gör det förstås inte mindre intressant. Att det är mot ligautmanarna spelar enligt den spanske mittfältaren inte någon större roll, ”Jag tror inte det gör någon skillnad att Spurs är våra titelutmanare. I fotboll är varje turnering annorlunda.” Det som kanske ändå gör skillnad är att det är laget som just nu är hetast i Premier League och enligt ligatabellen Englands näst bästa lag.



Skadelistorna hos lagen är inte alltför långa, men Chelsea står troligtvis inför ett tungt avbräck då Gary Cahill sannolikt missar matchen på grund av sjukdom. Thibaut Courtois och Marcos Alonso missade båda senaste matchen mot Manchester United, men spås vara tillbaka i spel mot Tottenham. För Tottenham saknas Danny Rose, Erik Lamela och Harry Winks.



Senast lagen möttes var i början av januari då Tottenham satte stopp för Chelseas vinstrad genom en 2-0 seger. Tvåmålsskytt en av de allra hetaste spelarna i ligan i år, Dele Alli. En spelare Chelsea måste se upp med. I höstens möte på Stamford Bridge var det Chelsea som drog det längsta strået och vände 0-1 till 2-1 efter mål av Pedro och Victor Moses.



I cupspel ställdes lagen mot varandra i finalen av Ligacupen 2015 där Chelsea fick lyfta pokalen efter att ha vunnit med 2-0. Tre år tidigare var det liksom nu semifinal i FA Cupen där Chelsea vann med förkrossande 5-1, en seger som tog laget till final där Liverpool sedan kunde besegras. Tar vi oss ytterligare några år bakåt hamnar vi i Ligacupfinalen 2008 då Tottenham vann efter förlängning. Totalt i cupspel lagen emellan är det fördel Chelsea som vunnit vid åtta tillfällen mot Tottenhams sex vinster.



Antonio Conte sade på presskonferensen inför matchen, ”Tottenham kan inte längre ses som underdogs. De är ett stort lag i England. Det är tredje året de arbetar tillsammans [med Mauricio Pochettino] och det är nu hög tid att sluta nämna dem som underdogs.”



”Tottenham är ett fantastiskt lag och de är för andra året i rad med i kampen om ligatiteln. Förra året missade de, och nu är de med och försöker igen. I framtiden kommer de alltid slåss i varje match för titeln. Det är ett lag fullt av mycket bra spelare. De bygger något stort.”



Tottenham har för tillfället åtta raka segrar bakom sig och tio raka matcher utan förlust. Senaste laget att besegra de vitklädda var belgiska Gent i



För Chelseas del är formen inte lika stark och två förluster på de fyra senaste matcherna är det som inneburit att Tottenham nu på allvar utmanar om ligatiteln. Innan förlusten mot Crystal Palace hade Chelsea dock tolv raka matcher utan förlust. I FA Cupen har Chelsea tagit sig förbi Peterborough (4-1), Brentford (4-0), Wolverhampton (2-0) och Manchester United (1-0).



Vinnaren i semifinalen kommer att ställas mot vinnaren av Arsenal och Manchester City som gör upp i den andra semifinalen. Finalen kommer att spelas 27 maj på Wembley och både Chelsea och Tottenham kommer att ge allt för att vara ett av lagen som vandrar in på nationalarenan den lördagen.



Möjliga startelvor

CHELSEA: Thibaut Courtois – Cesar Azpilicueta, David Luiz, Kurt Zouma – Marcos Alonso, N’Golo Kanté, Nemanja Matic, Victor Moses – Eden Hazard, Diego Costa, Pedro

TOTTENHAM: Hugo Lloris – Kyle Walker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ben Davies – Moussa Dembele, Victor Wanyama – Christian Eriksen, Dele Alli, Heung-Min Son – Harry Kane



Matchen börjar klockan 18:15 svensk tid och visas på Viasat Sport Premium. Glöm inte Chelsea-tipset!

Säsongen närmar sig slutet och kampen om Premier League -titeln har blivit en kamp mellan Chelsea och Tottenham. Chelsea radade upp vinster under hösten och skapade en stor lucka till efterföljarna. Under våren är det nu istället Tottenham som radat upp vinster och luckan har minskat till endast fyra poäng. Londons, och Englands, två bästa lag ska under lördagkvällen också göra upp om en plats i finalen av FA Cupen. Ett hett möte att se fram mot.Cesc Fabregas ser fram mot ännu ett framträdande på en av de största scenerna. ”Det är en stor match, en fantastisk arena, och förhoppningsvis kan vi gå vidare.” Att det är en match mellan två London-lag gör det förstås inte mindre intressant. Att det är mot ligautmanarna spelar enligt den spanske mittfältaren inte någon större roll, ”Jag tror inte det gör någon skillnad att Spurs är våra titelutmanare. I fotboll är varje turnering annorlunda.” Det som kanske ändå gör skillnad är att det är laget som just nu är hetast i Premier League och enligt ligatabellen Englands näst bästa lag.Skadelistorna hos lagen är inte alltför långa, men Chelsea står troligtvis inför ett tungt avbräck då Gary Cahill sannolikt missar matchen på grund av sjukdom. Thibaut Courtois och Marcos Alonso missade båda senaste matchen mot Manchester United, men spås vara tillbaka i spel mot Tottenham. För Tottenham saknas Danny Rose, Erik Lamela och Harry Winks.Senast lagen möttes var i början av januari då Tottenham satte stopp för Chelseas vinstrad genom en 2-0 seger. Tvåmålsskytt en av de allra hetaste spelarna i ligan i år, Dele Alli. En spelare Chelsea måste se upp med. I höstens möte på Stamford Bridge var det Chelsea som drog det längsta strået och vände 0-1 till 2-1 efter mål av Pedro och Victor Moses.I cupspel ställdes lagen mot varandra i finalen av Ligacupen 2015 där Chelsea fick lyfta pokalen efter att ha vunnit med 2-0. Tre år tidigare var det liksom nu semifinal i FA Cupen där Chelsea vann med förkrossande 5-1, en seger som tog laget till final där Liverpool sedan kunde besegras. Tar vi oss ytterligare några år bakåt hamnar vi i Ligacupfinalen 2008 då Tottenham vann efter förlängning. Totalt i cupspel lagen emellan är det fördel Chelsea som vunnit vid åtta tillfällen mot Tottenhams sex vinster.Antonio Conte sade på presskonferensen inför matchen, ”Tottenham kan inte längre ses som underdogs. De är ett stort lag i England. Det är tredje året de arbetar tillsammans [med Mauricio Pochettino] och det är nu hög tid att sluta nämna dem som underdogs.””Tottenham är ett fantastiskt lag och de är för andra året i rad med i kampen om ligatiteln. Förra året missade de, och nu är de med och försöker igen. I framtiden kommer de alltid slåss i varje match för titeln. Det är ett lag fullt av mycket bra spelare. De bygger något stort.”Tottenham har för tillfället åtta raka segrar bakom sig och tio raka matcher utan förlust. Senaste laget att besegra de vitklädda var belgiska Gent i Europa League . Till semifinal i FA Cupen har laget tagit sig via segrar mot Aston Villa (2-0), Wycombe (4-3), Fulham (3-0) och Millwall (6-0). Laget har en fantastisk form och ett oerhört positiv driv just nu och kommer göra allt för att göra det svårt för Chelsea på Wembley.För Chelseas del är formen inte lika stark och två förluster på de fyra senaste matcherna är det som inneburit att Tottenham nu på allvar utmanar om ligatiteln. Innan förlusten mot Crystal Palace hade Chelsea dock tolv raka matcher utan förlust. I FA Cupen har Chelsea tagit sig förbi Peterborough (4-1), Brentford (4-0), Wolverhampton (2-0) och Manchester United (1-0).Vinnaren i semifinalen kommer att ställas mot vinnaren av Arsenal och Manchester City som gör upp i den andra semifinalen. Finalen kommer att spelas 27 maj på Wembley och både Chelsea och Tottenham kommer att ge allt för att vara ett av lagen som vandrar in på nationalarenan den lördagen.Möjliga startelvorCHELSEA: Thibaut Courtois – Cesar Azpilicueta, David Luiz, Kurt Zouma – Marcos Alonso, N’Golo Kanté, Nemanja Matic, Victor Moses – Eden Hazard, Diego Costa, PedroTOTTENHAM: Hugo Lloris – Kyle Walker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ben Davies – Moussa Dembele, Victor Wanyama – Christian Eriksen, Dele Alli, Heung-Min Son – Harry KaneMatchen börjar klockan 18:15 svensk tid och visas på Viasat Sport Premium. Glöm inte Chelsea-tipset!

0 KOMMENTARER 223 VISNINGAR 0 KOMMENTARER223 VISNINGAR NIKLAS ISAKSSON

2017-04-21 19:55:44

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-04-21 19:55:44

Chelsea

2017-04-17 19:56:09

Chelsea

2017-04-16 18:56:44

Chelsea

2017-04-16 18:56:00

Chelsea

2017-04-15 09:10:32

Chelsea

2017-04-14 20:33:00

Chelsea

2017-04-13 13:39:01

Chelsea

2017-04-13 13:12:00

Chelsea

2017-04-10 14:43:53

Chelsea

2017-04-10 13:09:00

ANNONS:

Lördagkvällen bjuder på stormöte på Wembley där Englands två bästa lag gör upp om en plats i FA Cup-finalen.Även om det inte kommer som en chock så är det ändå med stor sorg som Chelseas supportrar möts av nyheten att ikonen John Terry lämnar klubben i sommar.Manchester United sätter liv i ligan efter att Mourinho lyckats utmanövrera sina gamla klubb. En skada på Marcos Alonso under uppvärmningen och en skuggmarkering på Hazard gjorde att laget från London aldrig lyckades ta sig in i matchen.Det blev ingen rolig tillställning för Chelsea när man på påskdagen resten till Old Trafford för möte med José Mourinhos Manchester United. Ett tidigt mål i vardera halvlek blev avgörande samtidigt som Chelsea nu bara har fyra poängs försprång i toppen av tabellen.Stormöte på Old Trafford mellan Manchester United och Chelsea står på menyn på påskdagen. Antonio Contes Chelsea har redan besegrat José Mourinhos mannar två gånger på Stamford Bridge denna säsongen, men nu vänder alltså Manchester-laget hem i deras kamp om fjärdeplatsen.Nja, vore det så enkelt att med hjälp av lite statistik tala om hur Premier League skulle sluta så vore det ju faktiskt inte Premier League.Nomineringarna till PFA Players' Player of the Year award har släppts. Två Chelseaspelare är nominerade.Chelsea har under en längre tid haft en stor ledning i Premier League-tabellen. För närvarande är den sju poäng och risken för att laget slappnar av finns. Thibaut Courtois har dock sin plan för avslutningen klar.Diego Costa gillar livet i Chelsea, men är nödvändigtvis inte lika nöjd med livet i London. Ett tecken på att anfallaren är på väg bort?Chelseas tränare uppmanar sina spelare att ta påskhelgens drabbning mot ett "motiverat" Manchester United på Old Trafford på största allvar.