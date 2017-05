2017-05-21 21:00

Chelsea - Watford



Inför Chelsea - Watford

Chelsea tar på måndag kväll emot 16:e-placerade Watford i den 37:e omgången i Premier League, och tillika den första matchen sedan fredagens titeltriumf. Då Chelsea är klara mästare och Watford är på säker mark har de båda lagen endast äran att kämpa om.

Chelsea



Det må ha suttit långt inne, men saken blev biff då Michy Batshuayi (av alla) lyckades överlista West Broms Ben Foster i den 82:a minuten med fredagsmatchens enda mål. Chelsea återvänder alltså hem till Stamford Bridge som nykrönta mästare med sina 87 poäng på 36 matcher, vilket är sju poäng bättre än tvåorna Tottenham. Den som har koll på sin matematik kan därmed räkna ut att Chelsea maximalt kan uppnå 93 poäng denna säsong, vilket är endast två poäng färre än det poängrekord som laget satte säsongen 2004-05.



Mästarna har vunnit fem av sina sex senaste matcher - efter 0-2-förlusten mot Man U följde idel vinster: 4-2 mot just Tottenham i FA-cupsemin, 4-2 mot Southampton, 3-0 mot Everton borta och Middlesbrough hemma, och som antytts ovan: 1-0 borta mot West Bromwich Albion.



Laget har till synes inte ådragit sig några skador sedan fredagen, och då de resterande två PL-matcherna endast är av akademisk betydelse för mästarna, och Arsenal väntar i FA-cupfinalen känns det rimligt att Conte kommer ta tillfället i akt att rotera något i truppen, utan att för den sakens skull mönstra en fullfjädrad B-elva.



Med detta sagt gissar jag att vi får se följande elva män från start: Då Begovic ser ut att vara på väg från klubben tror jag att Conte satsar fullt ut på Courtois mellan stolparna resten av säsongen. Framför honom känns det lägligt för lämnande Captain, Leader, Legend John Terry att ta plats i backlinjen, gissningsvis på Cahills bekostnad, då vice-kaptenen kan behöva lite vila. Förmodligen tar Luiz och Azpilicueta i vanlig ordning de två övriga mittbacksplatserna. Däremot tror jag att unge Nathan Aké får chansen att visa vad han går för som vänster wingback. Den högra wingbacksplatsen tar Victor Moses, eller möjligtvis Ola Aina. Kanté lär återta sin givna plats på innermittfältet efter att ha repat sig från sin skada och suttit på bänken i förra matchen. Vem som ackompanjerar honom känns däremot mer osäkert. Går Conte på form och kvalité lär det bli Fàbregas, som har varit suverän på sistone. Vill han ge ungdomarna chansen kommer antingen Chalobah eller Loftus-Cheek att kampera ihop med Kanté i mittens rike. Längre fram tror jag att Pedro vilas och att Willian således tar spanjorens plats till höger i den offensiva trion. Eden Hazard lär starta, men det känns inte otänkbart att Batshuayi belönas för sitt titelmål med en, för belgaren, välbehövlig startplats i Diego Costas ställe.



I klartext (3-4-3, från vänster): Courtois; Terry, Luiz, Azpilicueta; Aké, Kanté, Fàbregas/Chalobah/Loftus-Cheek, Moses/Aina; Hazard, Batshuayi, Willian.



Watford



Efter att Hull City föll mot Crystal Palace och i och med det blev det tredje och sista nedflyttningsklara laget är Walter Mazzarris Watford definitivt inte längre indraget i någon bottenstrid. The Hornets, som återfinns på 16:e-platsen i PL-tabellen har på sina 36 matcher samlat ihop 40 poäng, vilket är lika många som 15:e-placerade Burnley och två fler än Swansea (som har en match mer spelad) på plats 17.



Watford har haft en något märklig säsong. Under en period låg de och nosade på en hedervärd stabil mittenplacering, men sedan laget i och med 1-0-segern den 15 april mot Swansea uppnådde de 40 pinnar som brukar sägas krävas för att klara sig från nedflyttning har formen varit rent ut sagt usel. Sedan dess har det nämligen blivit fyra raka förluster (utan mål dessutom!) för de gulklädda: 0-2 mot Hull, 0-1 mot Liverpool, 0-3 mot Leicester och senast 0-1 mot Everton. Lägg därtill att de före vinsten mot Swansea förlorade mot då titeljagande Spurs med 0-4. Fem förluster på de sex senaste matcherna alltså. Det borde därmed inte vara särskilt kontroversiellt att påstå att Watford FC mentalt befunnit sig på den proverbiala ”stranden” under en längre period vid det här laget.



Som om det inte vore nog har Mazzarri fyra otillgängliga spelare inför måndagens match: Christian Kabasele tvingades utgå i den senaste förlusten mot Everton, och Miguel Britos, Craig Cathcart och Younes Kaboul är alla borta sedan tidigare.



Sammantaget ser det alltså inte väldigt ljust ut för Watford inför den här förvisso i princip betydelselösa matchen.



Matchbild och tips



Även om titeln är bärgad och laget lär vara ganska kraftigt roterat så tror jag inte att Antonio Contes mannar har någon som helst avsikt att slå av på takten nu. Snarare tror jag att Antonio Conte - som på fullt allvar verkar betrakta vinst eller förlust som en fråga på liv och död - ser en poäng i att med ett statement visa att laget kommer vara på tå inför nästa viktiga uppgift: FA-cupfinalen.



Troligtvis kommer således Chelsea, bemannat med vinnarskallen Terry och några hungriga ungdomar, ta kommandot från start med avsikten att köra över ett målsnålt Watford som, bortsett en något bättre slutplacering, inte har något att spela för.



It could get ugly.



Tips: 3-0.



Värt att notera Chelsea har inte förlorat mot på de sex senaste PL-matcherna mot Watford. Efter förlusten i september 1999 har de blå vunnit fyra och spelat två oavgjorda.

Watford har inte vunnit på Stamford Bridge sedan 1-5-vinsten i maj 1986.

Diego Costa trivs mot Watford. Den spanske landslagsmannen nätade två gånger om i motsvarande möte förra säsongen och stod för det vinnande målet i matchen lagen emellan på Vicarage Road den här säsongen.

Om Chelsea vinner så har laget tagit 48 PL-poäng hemma den här säsongen, vilket är dubbelt så många hemmapoäng som man tog under hela fjolårssäsongen. Övrigt



2017-05-14 19:40:00

