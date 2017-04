Eden Hazard var en av målskyttarna när Chelsea körde över Everton i höstas.

Inför: Everton – Chelsea

Premier League 2016/17 går mot sitt slut och ligaledande Chelsea tar emot Everton - en nyckelmatch för att hålla avståndet till jagande Tottenham intakt.





Matchen är dock ännu viktigare för Chelsea. Tottenhams fina form har lett till att avståndet mellan de båda lagen i toppen krympt, ett avstånd som nu är nere på fyra poäng med fem matcher kvar att spela. Många menar att mötet på Goodison Park är det svåraste hindret för Contes Chelsea att nå titeln. Antonio Conte själv är full av tillförsikt och respekt för motståndet:

”Everton är ett riktigt bra lag, ett starkt gäng med jättebra spelare i truppen, hög kvalitet. De är också fysiskt skickliga.”



Center of attention i hemmalaget kommer givetvis skyttekungen Romelu Lukaku vara. Den tidigare Chelseaspelaren, som efter en makalös säsong nu meddelat att han lämnar Everton i sommar, vilket fått transferkvarnarna att börja mala om en comeback på Stamford Bridge. Chelseaförsvaret lär lägga fullt krut på att stoppa den eventuellt blivande lagkamraten från att näta. Men det är värt att påminna att Lukaku faktiskt aldrig gjort mål på Chelsea, trots otaliga chanser för såväl West Bromwich som Everton.



Everton har en del spelare på skadelistan, McCarthy, Funes Mori, Bolasie och Coleman är alla borta från spel, och frågetecken finns kring såväl Muhamed Besic som Aaron Lennon. Chelsea däremot kommer, som så många gånger den här säsongen, med en komplett och frisk trupp. Contes uppställning lär inte få Chelseafans att höja på ögonbrynen.



Everton har visat sig vara oerhört starka på Goodison, vinster i samtliga åtta senaste hemmamatcher är ett skrämmande facit. Vad gäller Chelsea har april månad bjudit på vissa ovälkomna dippar - förluster mot såväl Crystal Palace som Manchester United har som sagt krympt avståndet ner till tvåan Tottenham. Därför kan vinsten i FA-cupens semifinal mot just Tottenham visat sig vara otroligt viktig - dels för avancemanget i turneringen men också för självförtroendet. Många spelare är vana att vinna titlar och var en del av guldlaget 2014/15, men fick också bevittna hur allt raserades året därpå.



Nu gäller det bara att hålla i det här.



Förväntade startelvor:

Everton : Stekelenburg - Holgate, Williams, Jagielka, Baines - Gueye, Schneiderlin, Davies - Barkley, Lukaku, Mirallas

Chelsea : Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Matic, Alonso - Pedro, Costa, Hazard



GABRIEL ZETTERSTRÖM

gabriel.wzetterstrom@gmail.com

På Twitter: @gzetterstroem

2017-04-29 18:25:45

