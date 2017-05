Inför FA Cup-finalen Arsenal - Chelsea

Dags för säsongens sista match där Chelsea kan säkra dubbeln medan Arsenal har sin sista chans att rädda säsongen. Wembley är skådeplats då FA Cupen 2016/17 ska avgöras.

Det har blivit dags för säsongens sista match. En match med stort M. Final i klassiska anrika FA Cupen. En match mellan två London-rivaler. Förutsättningar för en fantastisk lördagkväll finns definitivt.Båda lagen finns på mångas läppar, givetvis för att de ska mötas i finalen men också av helt skilda anledningar. Arsenal för att de för första gången sedan 1996 misslyckades med att sluta bland de fyra främsta i Premier League . Chelsea för att de dominerat Premier League sedan oktober och förra helgen höjde bucklan mot skyn. Det skulle alltså kunna vara så att Chelsea är stora favoriter, men en final är en final och allt kan hända...Det känns på något märkligt sätt som att säsongen avslutades i söndags. John Terry tackades av i minut 26 och lyfte tillsammans med Gary Cahill senare Premier League-bucklan. Det var fest på Stamford Bridge och där kändes det som att säsongen var till ända. Nu kvarstår finalen i FA Cupen och frågan är om Chelsea hämtat sig från firandet och klarar av att ladda om. Antonio Conte uttalade sig om läget vid en presskonferens inför finalen,”Vi kan starta som underdogs efter att vi vunnit ligan och firat titeln. Det var rätt att njuta av ögonblicket, men vi möter nu ett lag som förlorat chansen att spela Champions League och nu har sin enda chans att rädda säsongen.”Det ligger något i vad Årets Manager säger, men att kalla Chelsea underdogs är kanske en aning magstarkt.Conte har en frisk trupp att välja spelare ifrån vilket innebär att han har två val att göra. Ska Nemanja Matic eller mer offensive Cesc Fabregas starta bredvid N´Golo Kanté? Och vem av Willian och Pedro tar platsen till höger i offensiven? Personligen hoppas jag att Conte väljer Matic och Pedro då det ger en bänk som känns vassare om behov finns att ändra matchbilden. De övriga nio platserna lär besättas av de nio spelare som startat 33 matcher eller fler under säsongen.Trolig startelva: Thibaut Courtois – Gary Cahill, David Luiz, Cesar Azpilicueta – Marcos Alonso, N´Golo Kanté, Nemanja Matic, Victor Moses – Eden Hazard, Diego Costa, PedroChelsea och Arsenal har mötts två gånger under säsongen och vunnit varsin match. I höstas var det Arsenal som lekte hem tre poäng via en 3-0 seger som fick Chelseasupportrar att minnas föregående säsong, men också Conte att ändra uppställning och inleda en 13 matcher lång vinstsvit. När Arsenal sedan besökte Stamford Bridge i februari var det Chelsea som dominerade och tog en klar 3-1 seger.Ligatiteln säkrades via 1-0 mot West Brom i den 36:e omgången men det hindrade inte Chelsea från att ändå vinna de två avslutande matcherna och därmed avsluta ligaspelet med en vinstsvit på sex matcher. Det är något som tyder på att Conte har fått sina mannar att känna samma vilja att vinna som han själv har och kanske är det därför jag bör se mina tvivel som rent nonsens?H Peterborough 4-1H Brentford 4-0B Wolverhampton 2-0H Manchester U 1-0N Tottenham 4-2Är det en match som kommer avgöra Arsene Wengers framtid? Seger och ytterligare en säsong vid rodret, eller förlust och slutet på sejouren som manager för Arsenal? Oavsett om det är en deal breaker eller ej så är det Arsenal och Wengers sista chans att rädda säsongen.Arsenal har chansen att vinna FA Cupen för trettonde gången vilket i så fall skulle göra dem till laget med flest titlar, en före Manchester United. Läget i laget skulle dock kunnat vara bättre då både Laurent Koscielny och Gabriel saknas i försvaret och kanske också Kieran Gibbs och Shkodran Mustafi. Små frågetecken finns dessutom för Alex Oxlade-Chamberlain och Alexis Sanchez, men åtminstone den sistnämnde bör finnas med bland de elva som vandrar ut för att starta finalen.Liksom många andra lag har man under säsongen kopierat Contes framgångsrika uppställning med tre försvarare och en möjlig startelva skulle därmed kunna se ut som följer:Petr Cech – Nacho Monreal, Per Mertesacker, Rob Holding – Kieran Gibbs, Granit Xhaka, Aaron Ramsey, Hector Bellerin – Alexis Sanchez, Danny Welbeck, Mesut ÖzilPå bänken skulle i så fall lagets näst bäste och tredje bäste målskyttar sitta, Theo Walcott och Olivier Giroud. Två potentiella matchvinnare där den förstnämnde haft en förmåga att göra bra matcher när Chelsea stått för motståndet.B Preston North End 2-1B Southampton 5-0B Sutton 2-0H Lincoln City 5-0N Manchester C 2-1 (förlängning)”Jag vill bara vinna cupen.” sa Wenger och lyckas han få sina mannar att känna tillräcklig revanschlusta för en i övrigt misslyckad säsong så kan det bli en jämn drabbning på Wembley. Vi ska dock inte bara se på lagets femte plats i Premier League utan kollar vi på lagets säsongsavslutning så har Arsenal vunnit sina fem senaste ligamatcher och hade det inte varit för en mycket dålig period under februari och mars hade det nog varit Liverpool som fått ägna sommaren åt att förbereda sig för Europa League Det är som sagt två formstarka lag som ställs mot varandra och frågan är hur Arsenal kommer att försöka hantera Chelseas spel. För några stora överraskningar från Conte är inte att vänta. Varför ändra ett vinnande koncept? Det har varit Contes och Chelseas inställning och det vore dumt att göra just det.Matchen kommer sannolikt bli en jämn tillställning där båda lagen mycket väl kan gå vinnande ur striden. Lyckas Arsenals nykomponerade backlinje stå emot Diego Costa och Hazard så kan vågskålen mycket väl väga över åt Arsenal som har ett livsfarligt anfallsvapen i Sanchez, som liksom Hazard kan avgöra en match på egen hand.Ska jag våga mig på en gissning får det bli en optimistisk sådan där Chelsea vinner med 3-1 och därmed säkrar dubbeln för andra gången i klubbens historia.Matchen visas på Viasat Sport Premium, Viaplay samt TV3 och börjar 18:30.Glöm inte Chelseatipset!