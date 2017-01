Inför: Leicester - Chelsea

Chelsea reser till Leicester för match på King Power Stadium mot de regerande mästarna. Chelsea kommer till matchen med fjorton segrar de senaste femton matcherna, mot ett hemmalag som parkerar en bit ner på den nedre halvan av tabellen.

Chelsea slog tillbaka motståndet när Peterbourgh kom till Stamford Bridge i FA-cupen förra helgen. Ett reservbetonat lag, bestående av bland annat de egna produkterna Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek och Ola Aina, spelade fin fotboll och fick hemmapubliken något att jubla åt. I den senaste omgången i ligan, dock, var det inte lika roligt för Chelsea. Man fick stryk mot Tottenham på White Hart Lane och avslutade därmed en tretton matcher lång rad av matcher.Att hemmalaget Leicester är regerande mästare har nog inte undgått något, men denna säsongen har The Foxes varit betydligt beskedligare att möta. De parkerar på plats femton i tabellen, hela 28 poäng bakom Chelsea som leder tabellen. Spelare som ifjol presterade bättre än någon annan i ligan har denna säsongen sett sämre ut, samtidigt som man är klara för spel i slutspelet av Champions League där man spelat bra under hösten.Hemmalaget kommer att få behöva klara sig utan en trio spelare som är iväg på spel i Afrikanska mästerskapen, detta är den f.d. Djurgården-spelaren Daniel Amartey samt de båda algeriska landslagsmännen Riyad Mahrez och Islam Slimani. Utöver det har man en skadefri trupp, man kommer dock saknas Leandro Ulloa, samt så får man tillbaka Jamie Vardy som varit sjuk.Chelsea har inga spelare som är iväg på andra mästerskap, vilket för Chelseas del får ses som en ovanlighet med tanke på hur många afrikanska spelare Chelsea har haft under de senaste tio/femton åren. John Terry kommer att missa matchen efter sitt röda kort i matchen i cupen, men sett till hur många matcher kaptenen har spelat den här säsongen är det kanske inte det största avbräcket. Intressant är att Nathan Ake, som nyligen återkallats från sitt lån hos Bournemouth, rest med truppen och har alltså chans att göra sin första start under Antonio Conte.Formmässigt har det varit lite upp och ner med The Foxes på sistone, man slog Everton i cupen efter att ha vänt ett underläge senast, innan det så har man två kryss, en seger och en förlust på sina senaste fyra matcher innan cup-matchen. Att Chelsea har varit i ett stim på sistone vore en underdrift, men nu åkte man alltså på en förlust i senaste omgången och man vill nog gärna vinna här för att komma tillbaka in på det vinnande spåret.Med tanke på att flera av toppkonkurrenterna spelar tuffa matcher i helgen skulle tre poäng vara viktiga för Chelsea, som fortsatt alltså leder tabellen med fem poäng före närmast jagande Liverpool. Chelsea får gälla som stora favoriter, men vi har sett vilken typ av matcher som Leicester kan göra även den här säsongen mot de stora lagen. Man spelade bra i Champions League på hemmaplan och man imponerade verkligen i matchen mot Manchester City i december månad, där man chockade gästerna ordentligt. Det lär också bli en speciell match för N'golo Kanté som återvänder till King Power Stadium för första gången sedan sin övergång till Chelsea i somras. Lagets tränare, Claudio Ranieri, har sagt att han hoppas att den hårt jobbande fransmannen får ett varmt välkomnande av sina gamla fans.