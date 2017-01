2017-01-31 21:00

Liverpool - Chelsea



Inför Liverpool - Chelsea

Chelsea reser till Liverpool för att ta sig an Klopps rödtröjade mannar i toppmötet på tisdag kväll. I potten finns ovärdeliga titelracepoäng och chans till revansch för Chelsea.

Liverpool





Det är ett sargat Liverpool som ställs mot serieledarna. Inom loppet av knappt tre veckor har laget åkt ur både FA-cupen (1-2 mot





Inför tisdagens drabbning får Klopp lov att klara sig utan revbensskadade högerbacken Nathaniel Clyne och unge mittfältaren Ovie Ejaria som åkte på en otäck skada i helgens FA-cup match mot Wolverhampton. Däremot är giftige Sadio Mané återigen tillgänglig efter sitt deltagande i Afrikanska mästerskapen. Även



Chelsea



Antonio Contes Chelsea är i avsevärt bättre form än sina motståndare. Laget har åkt på blott en förlust på de 16 (!) senaste matcherna, och tog sig dessutom utan problem vidare i FA-cupen efter att ha slagit London-grannarna



Conte har en helt skadefri trupp att tillgå inför matchen. Dessutom är merparten av den ordinarie elvan utvilad då italienaren mönstrade ett starkt B-betonat manskap i vinsten mot Brentford. Detta innebär att vi troligtvis kommer att få se följande elva från start på Anfield:



Med andra ord: (3-4-3 från vänster) Courtois; Cahill, Luiz, Azpilicueta; Alonso, Matic, Kanté, Moses; Hazard, Costa, Pedro.



Matchbild och tips



Illavarslande för Chelsea-fans är att de blå serieledarna har haft svårigheter mot lag som sätter en intensiv press högt upp i banan. Laget blev just sönderpressat och följaktligen ordentligt luggat i septembermötet på Stamford Bridge som Liverpool vann med 2-1, och Chelsea hade även avsevärda problem att hantera motsvarande fenomen mot såväl Manchester City och båda mötena med



Sett till nuvarande form kan utgången tyckas vara given på förhand, men Klopp är en så pass skicklig motivator att Liverpool lär vara ordentligt uppeldade, inte minst med tanke matchens enorma vikt. Om matchen inte hade spelats på Anfield hade jag tippat på Chelsea-seger, men nu säger magkänslan mig att vi får en tät match som mynnar ut i ett oavgjort resultat.



Tips: 1-1.



Värt att notera Tisdagens match blir den 70:e i ordningen klubbarna emellan under Premier League-eran.

Liverpool har inte vunnit mot Chelsea både hemma och borta i ligan under samma säsong sedan 2011/12.

Chelsea har inte förlorat en ligamatch på Anfield sedan maj 2012. Sedan den förlusten har man vunnit två och spelat lika många oavgjorda på Liverpools hemmaplan. Övrigt



2017-01-30 22:47:15

