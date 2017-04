Inför: Manchester United - Chelsea

2017-04-16 17:00

Stormöte på Old Trafford mellan Manchester United och Chelsea står på menyn på påskdagen. Antonio Contes Chelsea har redan besegrat José Mourinhos mannar två gånger på Stamford Bridge denna säsongen, men nu vänder alltså Manchester-laget hem i deras kamp om fjärdeplatsen.

Med bara sju omgångar återstående av årets upplaga av Premier League så går Chelsea in slutspurten med sju poängs försprång före Tottenham. En av de svåraste och viktigaste matcherna på väg mot en titel för Antonio Conte under sin första säsong i England är matchen som utspelar sig på påskdagen i Manchester mot José Mourinhos lag. Ett hemmalag som kommer till matchen med 21 raka matcher i ligaspelet utan förlust, dock har de röda förlorat båda mötena med Chelsea denna säsongen. Först 4-0 i ligan i höstas och sedan 1-0 i matchen i FA-cupen nu tidigare i år.



På de senaste åtta matcherna har Chelsea faktiskt inte förlorat mot Manchester United, som spelade i Europa League borta i Belgien så sent som i torsdags. Fyra kryss och fyra segrar lyder facit för Chelsea som presterat bra mot just United på senare år. United jagar en fjärdeplats, alternativt en Champions League-plats genom just Europa League, medan Chelsea jagas i toppen av ett formstarkt Tottenham. Spurs spelar sin match i omgången tidigt på lördagen, vilket betyder att avståndet kan vara nere på fyra poäng inför Chelseas resa till nordligare breddgrader.



Manchester United

Läget i Manchester United är att David De Gea tros vakta kassen återigen, efter att ha missat någon match. Den spanska målvakten missade förra helgens match mot Sunderland, men tros nu alltså vara redo för spel. Phil Jones, Juan Mata och Chris Smalling missar dock definitivt matchen, medan sena test för Wayne Rooney och Ashley Young behövs innan de kan vara helt tillbaka och redo för att spela några minuter på söndag.



Formmässigt har det varit upp och ner på sista tiden, med flera kryss på hemmaplan i ligaspelet. Senast slog man Sunderland säkert på bortaplan med 3-0, efter mål från bland annat Zlatan. Innan dess hade man två raka kryss på hemmaplan mot först West Bromwich och sedan Everton. Just den store svenske anfallaren är en spelare som Chelsea får se upp med i söndagens match, då mycket av Uniteds offensiva spel har byggt på att han ska leverera målen längst fram. Något att bita i för hans före detta lagkamrat David Luiz, med andra ord.



Förväntad startuppställning (4-3-3): De Gea; Valencia, Bailly, Rojo, Shaw; Fellaini, Herrera, Pogba; Mkhitaryan, Ibrahimovic, Lingard



Chelsea

En tuff sista period av säsongen är vad som väntar Antonio Conte och Chelsea, som har ett starkt Tottenham hack i häl i tabellen. I den senaste omgången stod man för en stabil insats då man slog Bournemouth på bortaplan, men lite oroande för Chelsea-fansen är att Diego Costa inte varit sig själv på sista tiden. Den formstarke anfallaren som sprutade in mål tidigare under säsongen är som bortblåst, istället har spanjoren levererar dåliga insatser på löpande band den senaste tiden. Förmodligen lär inte Conte förändra något i elvan, men börjar inte Costa prestera på sin normala nivå snart bör italienaren kanske se sig om efter en förändring i uppställningen. Med tanke på skadeläget, dock, lär vi inte få se några ändringar till den startelva som Conte har kört på under stora delar av säsongen.



På skadefronten är Chelsea fortsättningsvis väldigt skonade från något skador. Victor Moses missade en match för någon vecka sedan, men ska vara helt redo att spela även denna match. Rent formmässigt så innehåller de senaste sex matcherna fem segrar och en förlust, förlusten kom något oväntat mot Crystal Palace på Stamford Bridge efter att Chelsea till och med tagit ledningen. I förra veckan avfärdade man Pep Guardiolas Manchester City med 2-1 på hemmaplan, även det ett stort test på väg mot säsongsavslutningen. Innan dess så var det ett par tighta segrar som gällde för Chelsea, som ser ut att ha tappat lite av det fantastiska spel man visade upp under vintern.



Sett till startelvan lär det som sagt vara en väldigt bekant uppställning, dock återstår att se hur Conte väljer att göra med Fabregas och Matic. När Matic byttes in senast mot City så gav det ett helt annat lugn och försvarsspel, något som säkerligen lär premieras på Old Trafford på söndag från Chelsea. Förmodligen går Conte för just Matic med Fabregas som ett alternativ till inhoppare som ska förändra matchbilden i andra halvlek. Valet längst fram mellan Pedro och Willian lär falla på spanjoren, som varit Contes val på positionen ett bra tag nu. Ligans kanske allra mest formstarka spelare, Eden Hazard, lär också få starta längst fram.



Förväntad startelva (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard



Matc hbild

När det vankas stormatch vet Chelsea-fansen mer än några andra hur José Mourinho gillar att ställa upp, men eftersom United har hemmaplan och går för en fjärdeplats i ligan lär det ändå vara hemmalaget som vill hålla i taktpinnen och ta med sig alla tre poängen ifrån matchen. Chelsea, å andra sidan, har nog inga problem med att United får hålla i bollen, utan Conte vill nog snarare ligga lågt och kontra när tillfället väl erbjuds. Matchen i matchen på sidlinjen mellan Antonio Conte och José Mourinho blir något att hålla koll på, när lagen möttes senast såg deras relation ut att vara minst sagt lite frostig.



Andra intressanta dueller i matchen lär vara mellan Chelseas wingbacks och United ytterbackar, den mellan Zlatan och David Luiz centralt och även hur Manchester United väljer att handskas med Eden Hazard. I lagens senaste möte gick de väldigt hårt åt belgaren, som till slut fick Ander Herrera utvisad den gången. Vi kan vänta oss ett liknande hanterande av Hazard i söndagens match, det vill säga hårt fysiskt spel för att få bort honom från matchbilden. Med tanke på att United spelat många kryss på hemmaplan på sistone och inte imponerat spelmässigt är det lätt att tro att det blir en enkel match för Contes mannar, men man bör se upp för United. Får de utdelning för sina målchanser som de skapar och får med sig publiken på Old Trafford kan det bli en tuff eftermiddag för Chelsea. En oerhört viktig match för Chelsea inför slutspurten och en förlust skulle innebär att Tottenham har chansen att knapra ännu fler poäng i kampen om ligatiteln.



- Matchen börjar kl. 17.00 på påskdagen och sänds på Viasat Sport Premium, Viasat Sport Ultra HD & Viaplay.

